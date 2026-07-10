Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.

https://glavred.info/front/armiya-rf-prodvinulas-na-goryachem-uchastke-fronta-v-deepstate-raskryli-detali-10779701.html Ссылка скопирована

Ситуация на фронте / Коллаж: главред, фото: DeepState, Укринформ

Главное:

Аналитики DeepState показали свежие карты боевых действий

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ добилась территориальных успехов в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом аналитический проект DeepState сообщил 10 июля и опубликовал свежие карты.

видео дня

По данным аналитиков, в Донецкой области оккупанты продвинулись вблизи села Миньковка Соледарской городской общины Бахмутского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Миньковки", - говорится в сообщении.

Миньковка / Фото: DeepState

Кроме того, в Харьковской области зафиксировано продвижение российских войск возле Бочкового Вовчанской городской общины Чугуевского района.

Бочковое / Фото: DeepState

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Вооруженные Силы Украины полностью освободили поселок Новохатское в Донецкой области от российских оккупантов. Операцию провели совместными силами воины 37-й отдельной бригады морской пехоты и бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Главред ранее писал, что Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов - такой сценарий военные считают даже более вероятным. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Напомним, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что Россия усилила наступление в Харьковской области. Он подчеркнул увеличение количества атак на Лиманском направлении. Только за сутки российские оккупанты потеряли около 300 солдат.

DeepState / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред