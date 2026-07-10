Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

Главное:
- Аналитики DeepState показали свежие карты боевых действий
- Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ добилась территориальных успехов в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом аналитический проект DeepState сообщил 10 июля и опубликовал свежие карты.
По данным аналитиков, в Донецкой области оккупанты продвинулись вблизи села Миньковка Соледарской городской общины Бахмутского района.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Миньковки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Харьковской области зафиксировано продвижение российских войск возле Бочкового Вовчанской городской общины Чугуевского района.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Вооруженные Силы Украины полностью освободили поселок Новохатское в Донецкой области от российских оккупантов. Операцию провели совместными силами воины 37-й отдельной бригады морской пехоты и бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
Главред ранее писал, что Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов - такой сценарий военные считают даже более вероятным. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Напомним, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что Россия усилила наступление в Харьковской области. Он подчеркнул увеличение количества атак на Лиманском направлении. Только за сутки российские оккупанты потеряли около 300 солдат.
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Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
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