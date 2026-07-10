Беларусь строит военную инфраструктуру возле двух областей Украины: есть ли угроза

Россия также продолжает оказывать давление на Беларусь и пытается втянуть Минск в войну.

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Существует ли угроза вторжения из Беларуси / коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси

Главное из заявления Демченко:

Ударной группировки противника в Беларуси пока нет

Беларусь развивает военную инфраструктуру

Угроза на границе для Украины сохраняется

В настоящее время на территории Беларуси не наблюдается ударной группировки противника, но украинская разведка фиксирует развитие военной инфраструктуры. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о полигонах и местах, где можно размещать личный состав или технику.

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"На территории Беларуси прослеживается активность, связанная с дальнейшим развитием военной инфраструктуры. Это и полигоны, и места, где в дальнейшем можно будет размещать личный состав или технику, и это логистические маршруты. В основном это происходит в направлении Черниговской и Киевской областей. Менее заметно это у наших западных областей – Волыни и Ровенской области", – подчеркнул он.

Демченко также добавил, что Россия продолжает оказывать давление на Беларусь, чтобы склонить ее к более активному участию в войне против Украины.

"В целом, как отмечают подразделения разведки, Россия продолжает оказывать давление на Беларусь с целью заставить ее более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной Россией против нашей страны. Беларусь сопротивляется этому, пытается всячески не поддаваться этому давлению. Но угроза для Украины в целом на этом направлении сохраняется, и наша задача в первую очередь - наращивать оборонные возможности вдоль границы и в приграничной зоне, чтобы быть готовыми к развитию любых ситуаций", - подытожил спикер ГПСУ.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза наступления РФ на севере

Военный аналитик Алексей Гетьман заявлял, что угроза нового наступления России на севере вполне реальна.

По его словам, Россия вряд ли ставит перед собой задачу захватить Киев или Чернигов, но главной целью врага будет - заставить Украину перебросить резервы и растянуть линию обороны.

"Переброска украинских сил на север может ослабить оборону на других участках фронта и создать для российской армии более благоприятные условия для наступления", - считает он.

Угроза вторжения из Беларуси - что известно

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов отмечал, что риск открытия полноценного второго фронта с территории Беларуси маловероятен, однако исключать скрытые операции агрессора нельзя.

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины, хотя Россия была бы заинтересована в более активном использовании белорусского направления.

Как сообщал Главред, командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко заявлял, что Россия может попытаться создать новое направление давления на Украину с территории Беларуси, однако для масштабной операции противнику потребуются значительные ресурсы. Сейчас украинские силы делают все, чтобы не допустить такого развития событий.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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