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"Больше не работают": Зеленский рассказал, что случилось с ретрансляторами в Беларуси

Юрий Берендий
24 июня 2026, 19:22обновлено 24 июня, 20:18
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Зеленский сообщил о прекращении работы ретрансляторов в Беларуси, которые использовались для управления российскими дронами.
Зеленский рассказал, что произошло с ретрансляторами на территории Беларуси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Владимир Зеленский:

  • С 22 июня в Беларуси прекратили работу ретрансляторы противника
  • Оборудование противника использовалось для нанесения ударов по Украине
  • Разведка и Главнокомандование ежедневно докладывают президенту о ситуации

Россия больше не может использовать на территории Беларуси ретрансляторы, которые применялись для наведения ударов по Украине. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"По имеющейся информации, которую мне доложил главком (Сырский, — ред.), а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", — сообщил Зеленский.

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В то же время окончательных данных о физическом состоянии этого оборудования пока нет. По словам главы государства, профильные структуры продолжают выяснять все обстоятельства.

"Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией и ежедневно получаю доклады", — отметил президент.

Почему ретрансляторы в Беларуси представляют критическую угрозу

Военный эксперт Роман Свитан рассказал о роли российских ретрансляционных систем, размещенных на территории Беларуси. По его словам, они обеспечивают российским операторам стабильную связь с беспилотниками во время нанесения ударов вглубь территории Украины.

Эксперт пояснил, что именно через эти ретрансляторы осуществляется управление дронами, которые заходят на украинскую территорию, что позволяет контролировать их на расстоянии примерно 150–200 километров.

Он также отметил, что из-за этого под повышенной угрозой оказываются Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области. Несмотря на то, что значительную часть беспилотников сбивает украинская ПВО, наличие таких систем усиливает эффективность российских атак.

Свитан также выразил сомнение в том, что Александр Лукашенко не знает о размещении этих средств, предположив, что белорусский лидер может сознательно притворяться неосведомлённым.

"Оптимальный вариант — чтобы Лукашенко сам отдал приказ их снять. Но, если он этого не сделает, то нам придется их уничтожать", — подытожил он.

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Шахед / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, ранее майор в отставке Алексей Гетьман сделал важное заявление о возможных ответных действиях по целям в Беларуси. Он подчеркнул, что точечные удары по ретрансляторам могут быть оправданы международными правилами в случае продолжения атак, и эта логика должна определять дальнейшие шаги. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что советник Офиса президента Михаил Подоляк оценил риск участия Беларуси в боевых действиях. По его словам, цели для ударов в Беларуси должны учитывать потенциальные последствия и служить сдерживающим фактором против эскалации.

Как ранее сообщал Главред, глава организации "БелПОЛ" Владимир Жигар констатировал усиление военного присутствия на приграничных территориях. Он обратил внимание на масштабную проверку и на то, что военный плацдарм Беларуси создает дополнительные угрозы и требует повышенного внимания со стороны международных институтов.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка, Донецкая область) — украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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