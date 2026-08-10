"Никому не станет легче": в ВС призвали медиа не раздувать тему "несбитых ракет"

С соответствующим обращением выступил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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В ВС призвали медиа не раздувать тему "несбитых ракет" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ignat, ua.depositphotos.com

Что сказал Юрий Игнат:

Украинским медиа не стоит предоставлять врагу готовые инфоповоды

Украина продолжает ожидать от партнеров поставок необходимого вооружения

Показатель сбиваемости "Шахедов" остается максимально высоким - до 95%

В Воздушных силах ВСУ призвали украинские СМИ и Telegram-каналы отказаться от громких публикаций о якобы "несбитых ракетах" во время российских атак. Военные объясняют, что украинская ПВО ежедневно отражает комбинированные удары РФ, используя все доступные средства.

С соответствующим обращением выступил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, украинские мониторинговые группы проанализировали количество публикаций о баллистических ракетах после последних атак, в частности по Одесской области. Игнат отметил, что при поиске информации о Воздушных силах в интернете пользователи сталкиваются с тысячами материалов с заголовками о том, что "ни одна ракета не сбита".

"Очень хотел бы обратиться, пользуясь эфиром, к украинским СМИ, к Telegram-каналам... Наши мониторинговые группы проанализировали, сколько было информации именно по баллистике в ходе последних атак, в частности, на Одесскую область. Вводите в Google "Воздушные силы" – (видим) "ни одна ракета не сбита". Тысячи ссылок. Если вы думаете, что от этого кому-то станет легче, если мы будем нагнетать такими заголовками… Противник просто берёт, цитирует и перепечатывает… украинские СМИ, украинские Telegram-каналы: "Вот посмотрите, у них не сбита ни одна ракета". Мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее", - заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что характер подачи информации напрямую влияет на восприятие происходящего украинским обществом. По его мнению, подобные формулировки могут использоваться российской пропагандой, поэтому украинским медиа не стоит предоставлять противнику готовые информационные поводы.

"От того, что мы об этом напишем, никому не станет легче", - добавил Игнат.

Он также отметил, что Украина продолжает ожидать от международных партнеров поставок необходимого вооружения. По словам офицера, соответствующая работа ведется, однако на данный момент стране не хватает противоракетных средств.

Игнат рассказал, что Россия в последнее время наносит удары, в частности, по портовой инфраструктуре и логистическим объектам. По его словам, таким образом российская сторона пытается воздействовать на определенные экономические процессы.

Для атак РФ задействует различные типы воздушного вооружения. Среди них - баллистические и крылатые ракеты, авиационные средства поражения, а также ударные беспилотники, включая реактивные дроны-камикадзе.

При этом украинская противовоздушная оборона продолжает отражать комбинированные удары всеми доступными средствами.

"Показатель сбиваемости "Шахедов" остается максимально высоким - до 95%. Конечно, о ракетах, летящих по баллистической траектории, к сожалению, нельзя так говорить из-за отсутствия ракет для Patriot - единственной системы, способной противодействовать баллистическим ракетам", - отметил Игнат.

Инфографика: Главред

Сколько баллистических ракет может запускать РФ по Украине - мнение эксперта

Специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может запускать около 100 баллистических ракет ежемесячно.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, розничные магазины, производственные объекты. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистические ракеты", - отметил Бескрестнов.

Эксперт считает, что нынешнее увеличение количества ракетных запусков связано с желанием Кремля продемонстрировать силу. В то же время, по его оценке, Россия имеет возможность поддерживать такую интенсивность ударов.

"По моим оценкам, враг может запускать по нам около 100 баллистических ракет каждый месяц. Сейчас эта плотность увеличена, потому что им нужна такая демонстративная реакция", - пояснил он.

Удары по Украине - что известно

Как сообщал Главред, Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели и может бросить на нее стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальные разрушения до 24 августа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ночь на воскресенье, 9 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Одессу ракетами и дронами. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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