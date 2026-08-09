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Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с арбитром за 12 секунд

Руслана Заклинская
9 августа 2026, 20:13
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Авторы головоломки спрятали три мелкие детали, которые нелегко заметить.
Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с арбитром за 12 секунд
Нужно найти три различия за 12 секунд / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий помогают проверить внимательность, скорость реакции и способность замечать мелкие детали. Такие задания не только развлекают, но и могут тренировать концентрацию и зрительное восприятие.

Как пишет The Sun, на картинке нужно найти три различия между двумя изображениями разъярённого футбольного судьи. На поиск различий даётся 12 секунд.

На первый взгляд картинки кажутся почти одинаковыми. Однако между ними спрятаны три небольших изменения, которые нелегко заметить сразу. Чтобы справиться с заданием, нужно внимательно сравнить все детали изображений.

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Авторы головоломки советуют не сосредотачиваться только на судье. По крайней мере одно отличие спрятано в другой части изображения, поэтому стоит внимательно проверить также окружающие детали.

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с арбитром за 12 секунд
Нужно найти три различия за 12 секунд / Фото: Jagranjosh

Если вам удалось найти все три различия за отведенное время, это может свидетельствовать о хорошей внимательности и способности быстро замечать изменения. Если головоломка оказалась сложной, не стоит расстраиваться - такие задания созданы в первую очередь для развлечения и тренировки наблюдательности.

Оптические иллюзии и задания на поиск отличий заставляют внимательно анализировать изображение, сравнивать детали и концентрироваться на конкретной задаче. Регулярное решение таких головоломок может помочь тренировать внимание, зрительное восприятие, память, логическое мышление и навыки решения проблем.

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с арбитром за 12 секунд
Ответ на головоломку / Фото: Jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было за ограниченное время находить скрытые предметы или различия. В одном из тестов читателям предлагают головоломку со спичками.

Также можно было проверить свою наблюдательность, пытаясь найти 3 отличия на картинке с овощами и фруктами за 7 секунд. Подобные головоломки помогают тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро замечать детали.

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