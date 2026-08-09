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Дешевле, чем в прошлом году: цены на популярный овощ резко обвалились

Мария Николишин
9 августа 2026, 11:17
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Только за последнюю неделю цены снизились на 27%.
Дешевле, чем в прошлом году: цены на популярный овощ резко обвалились
В Украине изменились цены на тепличные помидоры / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Качественные помидоры подешевели до 30-60 грн/кг
  • Засуха и жара испортили товарный вид плодов

В Украине началась новая волна снижения цен на тепличные помидоры. Причиной этого стала активизация сбора овощей с открытого грунта. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"В настоящее время уборочная кампания продолжается практически во всех регионах Украины, при этом давление на рынок продолжает усиливаться. Спрос на рынке свежих овощей остается недостаточно высоким", - говорится в сообщении.

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В настоящее время цены на качественные помидоры снизились до 30–60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Аналитики добавляют, что трудности со сбытом связаны с низким качеством продукции.

"Растения сильно пострадали от засухи и высоких температур, а плоды часто имеют солнечные ожоги и трещины, что негативно сказывается на их товарном виде", - отмечают в EastFruit.

Кроме того, сейчас тепличные помидоры продаются в среднем на 25% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Возможен ли дефицит продуктов в Украине

Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин заявил, что после ударов России по складам украинских супермаркетов во многих сетевых магазинах уменьшилось количество товаров на полках. Однако беспокоиться о том, что в Украине начнется дефицит продуктов и цены на большинство товаров вырастут, не стоит.

Он подчеркнул, что рынок розничной торговли в Украине остается высококонкурентным.

"Отдельные товарные позиции тех или иных брендов могут исчезнуть с полок, однако они довольно быстро будут заменены другими брендами с аналогичными потребительскими качествами. Это касается как продовольственной, так и промышленной группы товаров. Поэтому серьезного роста цен или дефицита мы не почувствуем", - отметил эксперт.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине после незначительного удешевления в июле гречка может снова начать дорожать уже в августе. Несмотря на сезонное увеличение предложения, предпосылок для длительного снижения цен пока нет.

Также известно, что продолжительная жара и недостаток осадков негативно повлияли на формирование урожая картофеля в Украине, что может привести к существенному повышению цен осенью.

В то же время заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявлял, что в августе 2026 года хлеб и молочная продукция в Украине подорожают, тогда как овощи нового урожая пока будут сдерживать общий рост цен.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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