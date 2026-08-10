Американец объехал Украину и выбрал лучший город: рейтинг удивил многих

Вы узнаете:
- Какие города Украины вошли в неожиданный топ-10
- Какой украинский город неожиданно оказался лидером рейтинга
- акой город украинцы предложили добавить в список
Американский блогер Майкл Виллена, который уже несколько лет живет в Украине, назвал город, который считает лучшим в стране.
Мужчина признался, что успел побывать во многих украинских городах, а своими впечатлениями поделился в Instagram, составив личный рейтинг десяти любимых мест.
Топ-5 украинских городов по версии блогера
Свой список американец сразу назвал субъективным, подчеркнув, что основывался исключительно на собственном опыте и эмоциях от путешествий.
Первое место в рейтинге Майкл отдал Тернополю. По его словам, именно этот город произвел на него самое сильное впечатление.
"Тернополь - это мой топ. Тернополь - классный город, мой любимый город в Украине", - сказал блогер.
Вторую строчку занял Львов. Несмотря на популярность города среди туристов, американец отметил, что лично для него он уступает лидеру списка.
Третьим стал Луцк - город, где Майкл сейчас живет. Именно поэтому он также занимает особое место в его личном рейтинге.
Столицу Украины блогер разместил на четвертой позиции, при этом с юмором отметил, что Киев вполне заслуживает места в тройке лидеров, однако первые позиции уже были заняты.
Пятерку лучших, по версии американца, замкнул Харьков.
"Скамейки там... Очень удобные", - с улыбкой объяснил он свой выбор.
Какие города еще вошли в рейтинг
Кроме первой пятерки, в личный топ Майкла Виллены также вошли:
- Каменец-Подольский;
- Полтава;
- Черкассы;
- Одесса;
- Житомир.
Таким образом, в список попали города из разных регионов Украины, каждый из которых, по словам автора, запомнился своей атмосферой, архитектурой или людьми.
Смотрите в видео о том, как блогер составил свой топ украинских городов:
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Также сообщалось о том, что турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звуки. Мужчина случайно обнаружил потайной люк под полом комнаты. После находки ему показалось, что снизу доносятся шаги.
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О профиле в Instagram: ohmykhailo
ohmykhailo - Instagram-аккаунт американца Майкла Виллены, который уже много лет живет в Украине. Автор публикует юмористические видео, стендап, музыкальный контент, а также делится впечатлениями о жизни в Украине, украинской культуре, путешествиях и повседневных событиях.
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