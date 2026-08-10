Американец объехал Украину и выбрал лучший город: рейтинг удивил многих

Блогер из США поделился личным рейтингом украинских городов, основанным на впечатлениях от поездок. Его выбор вызвал множество комментариев.

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Топ-5 украинских городов по версии американского блогера / Коллаж Главред, фото: instagram.com/ohmykhailo

Вы узнаете:

Какие города Украины вошли в неожиданный топ-10

Какой украинский город неожиданно оказался лидером рейтинга

акой город украинцы предложили добавить в список

Американский блогер Майкл Виллена, который уже несколько лет живет в Украине, назвал город, который считает лучшим в стране.

Мужчина признался, что успел побывать во многих украинских городах, а своими впечатлениями поделился в Instagram, составив личный рейтинг десяти любимых мест.

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Топ-5 украинских городов по версии блогера

Свой список американец сразу назвал субъективным, подчеркнув, что основывался исключительно на собственном опыте и эмоциях от путешествий.

Первое место в рейтинге Майкл отдал Тернополю. По его словам, именно этот город произвел на него самое сильное впечатление.

"Тернополь - это мой топ. Тернополь - классный город, мой любимый город в Украине", - сказал блогер.

Третьим стал Луцк / Фото: instagram.com/ohmykhailo

Вторую строчку занял Львов. Несмотря на популярность города среди туристов, американец отметил, что лично для него он уступает лидеру списка.

Третьим стал Луцк - город, где Майкл сейчас живет. Именно поэтому он также занимает особое место в его личном рейтинге.

Столицу Украины блогер разместил на четвертой позиции, при этом с юмором отметил, что Киев вполне заслуживает места в тройке лидеров, однако первые позиции уже были заняты.

Пятерку лучших, по версии американца, замкнул Харьков.

"Скамейки там... Очень удобные", - с улыбкой объяснил он свой выбор.

Какие города еще вошли в рейтинг

Кроме первой пятерки, в личный топ Майкла Виллены также вошли:

Каменец-Подольский;

Полтава;

Черкассы;

Одесса;

Житомир.

Таким образом, в список попали города из разных регионов Украины, каждый из которых, по словам автора, запомнился своей атмосферой, архитектурой или людьми.

Смотрите в видео о том, как блогер составил свой топ украинских городов:

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Также сообщалось о том, что турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звуки. Мужчина случайно обнаружил потайной люк под полом комнаты. После находки ему показалось, что снизу доносятся шаги.

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О профиле в Instagram: ohmykhailo ohmykhailo - Instagram-аккаунт американца Майкла Виллены, который уже много лет живет в Украине. Автор публикует юмористические видео, стендап, музыкальный контент, а также делится впечатлениями о жизни в Украине, украинской культуре, путешествиях и повседневных событиях.

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