"Было всего 26": умерла популярная блогер, которая вдохновляла миллионы

Девушка страдала от редкой формы рака и боролась до последнего.

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Американская блогер Сидни Таул умерла в возрасте 26 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/sydneytowle

Кратко:

Что случилось с блогером

Как она выглядела

Американская блогер Сидни Таул, за жизнью которой в TikTok следили более миллиона человек, скончалась в возрасте 26 лет после продолжительной борьбы с редкой формой рака желчных протоков.

О смерти девушки сообщили ее родные в социальных сетях. Об этом пишет E! News.

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Диагноз - холангиокарцинома - Сидни поставили в 2023 году, когда ей было всего 23 года. Несмотря на тяжелую болезнь, девушка не переставала вести блог, честно рассказывая подписчикам о лечении, операциях, курсах химиотерапии и клинических испытаниях. Благодаря своей открытости она стала источником поддержки для тысяч людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

Умерла популярная молодая блогерша / Фото Instagram/sydneytowle

За несколько месяцев до смерти блогер призналась, что врачи сообщили ей о том, что возможности лечения практически исчерпаны. Однако она продолжала искать новые варианты терапии и сохраняла оптимизм, регулярно публикуя видео из больницы и делясь мыслями о жизни. Ее последняя публикация появилась всего за несколько недель до смерти.

Умерла популярная молодая блогерша / Фото Instagram/sydneytowle

Незадолго до трагедии брат Сидни сообщил, что девушку перевели в хоспис, где рядом с ней находились родные и близкие. После известия о ее смерти тысячи подписчиков оставили слова поддержки семье и поблагодарили блогера за искренность и силу духа.

В прощальном сообщении, опубликованном от имени семьи, Сидни назвали "бесконечным лучом света", дочерью, сестрой и другом для многих людей. Родные также поблагодарили всех, кто поддерживал девушку на протяжении ее борьбы с болезнью.

Умерла популярная молодая блогерша / Фото Instagram/sydneytowle

"Мы всегда будем тебя очень любить. Я так горжусь тем, как отчаянно ты боролась", - говорится в обращении семьи Сидни Таул.

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