Угроза для всей Украины: "Флеш" предупредил о новой опасности атак РФ

В ближайшее время противник может начать по-новому управлять дронами и ракетами. Украина пока не сможет этому противодействовать.

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Украина сможет противостоять новой потенциальной угрозе, но не сразу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube

Что сказал Бескрестнов:

Россия, скорее всего, сможет запустить спутники аналога Starlink

Оккупанты смогут управлять ракетами и дронами онлайн через спутники

Украина может защититься от новой угрозы путем создания системы РЭБ

Страна-агрессор Россия попыталась вывести на орбиту спутники собственного аналога Starlink. Хотя пока врагу это не удалось, украинцам не стоит расслабляться.

Об этом заявил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, россияне доработают двигатели, и спутники "Рассвет" всё-таки выйдут на нужные орбиты.

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"Россия - космическая страна, и вполне вероятно, что какая-нибудь ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки "Рассвет", - предупредил он.

Это даст врагу возможность управлять "Шахедами" и ракетами онлайн через спутники. Это станет огромной проблемой для украинцев.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Нет, это даже не проблема, это будет небольшая катастрофа. Сейчас у нас есть проблема с РЭБ против МЭШ. Год никто не занимался этим вопросом. Потом то же самое будет с "Рассветом", - подчеркнул "Флеш".

Чтобы предотвратить катастрофу, Украина должна ещё до появления спутников "Рассвет" разработать систему РЭБ и закрыть ею все ключевые объекты инфраструктуры.

"И скажу сразу, всё это будет недёшево и не быстро", - добавил эксперт.

Тревожный прогноз атак на зиму

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, ситуация в Украине зимой может быть сложной из-за возможности новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Оснований для оптимистического сценария пока нет.

С технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от способностей России наносить удары и от возможностей Украины противостоять им.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия вечером 19 сентября атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четыре человека, среди них трое детей и женщина - мать двух жертв.

Накануне того же дня российские войска атаковали Кривой Рог с помощью беспилотника. В результате удара загорелись продуктовые склады. Пострадавших не было.

Ранее, 19 сентября, российские войска атаковали Днепр. На месте удара возник пожар. В результате атаки пострадал торговый центр "Новый континент", есть пострадавшие.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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