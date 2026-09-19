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Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюк

Руслана Заклинская
19 сентября 2026, 16:32
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Пластиковая бутылка может служить своеобразной лампой, если наполнить её водой и правильно установить.
Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюк
Зачем наливать воду в бутылку и ставить на крышу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как работает лампа Мозера
  • Что нужно для освещения комнаты
  • Почему бутылка работает только днем

Пластиковая бутылка может стать необычным источником естественного света для темного помещения. Простое изобретение не требует электроэнергии и работает благодаря солнечному свету.

Главред выяснил, как работает так называемая лампа Мозера и почему для неё нужна обычная пластиковая бутылка с водой.

видео дня

Что такое лампа Мозера

Лампа Мозера - простая система естественного освещения, которую в начале 2000-х годов разработал бразильский инженер Альфредо Мозер, пишет nlc.hu. Эта технология получила распространение в разных странах, в частности в местах, где доступ к электроэнергии ограничен.

Её используют для освещения тёмных комнат, коридоров и других помещений. Главная особенность заключается в том, что электроэнергия для работы такой системы не требуется.

Как бутылка может осветить комнату

Для этого способа используется прозрачная ПЭТ-бутылка, наполненная водой. Ее устанавливают в отверстие в крыше таким образом, чтобы часть бутылки оставалась снаружи, а часть находилась внутри помещения.

Когда солнечный свет проходит через воду в бутылке, он преломляется и рассеивается. Благодаря этому естественный свет попадает внутрь и более равномерно освещает темное помещение.

Именно поэтому обычная бутылка с водой при правильной установке может выполнять роль своеобразного светового проводника.

Смотрите видео о том, как создать лампу Мозера:

Работает ли лампа Мозера ночью

Такой способ освещения имеет очевидное ограничение - он полностью зависит от солнечного света. Поэтому днём бутылка может обеспечивать дополнительное естественное освещение, но ночью электрический свет она не заменит.

В то же время эта технология может пригодиться там, где нужно осветить помещение днем без дополнительного потребления электроэнергии.

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Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

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Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu был классическим женским медиаресурсом (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

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