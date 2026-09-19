Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюк

Пластиковая бутылка может служить своеобразной лампой, если наполнить её водой и правильно установить.

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Зачем наливать воду в бутылку и ставить на крышу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

Как работает лампа Мозера

Что нужно для освещения комнаты

Почему бутылка работает только днем

Пластиковая бутылка может стать необычным источником естественного света для темного помещения. Простое изобретение не требует электроэнергии и работает благодаря солнечному свету.

Главред выяснил, как работает так называемая лампа Мозера и почему для неё нужна обычная пластиковая бутылка с водой.

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Что такое лампа Мозера

Лампа Мозера - простая система естественного освещения, которую в начале 2000-х годов разработал бразильский инженер Альфредо Мозер, пишет nlc.hu. Эта технология получила распространение в разных странах, в частности в местах, где доступ к электроэнергии ограничен.

Её используют для освещения тёмных комнат, коридоров и других помещений. Главная особенность заключается в том, что электроэнергия для работы такой системы не требуется.

Как бутылка может осветить комнату

Для этого способа используется прозрачная ПЭТ-бутылка, наполненная водой. Ее устанавливают в отверстие в крыше таким образом, чтобы часть бутылки оставалась снаружи, а часть находилась внутри помещения.

Когда солнечный свет проходит через воду в бутылке, он преломляется и рассеивается. Благодаря этому естественный свет попадает внутрь и более равномерно освещает темное помещение.

Именно поэтому обычная бутылка с водой при правильной установке может выполнять роль своеобразного светового проводника.

Смотрите видео о том, как создать лампу Мозера:

Работает ли лампа Мозера ночью

Такой способ освещения имеет очевидное ограничение - он полностью зависит от солнечного света. Поэтому днём бутылка может обеспечивать дополнительное естественное освещение, но ночью электрический свет она не заменит.

В то же время эта технология может пригодиться там, где нужно осветить помещение днем без дополнительного потребления электроэнергии.

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