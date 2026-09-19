Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

Главное:
- Поражены пункты управления БПЛА противника
- Поражен склад МТС и склад БК
18 сентября и в ночь на 19 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов противника.
"Так, в районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также в районах Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области поражены пункты управления БПЛА противника. В районе Новопрокоповки поражены два таких пункта", – сообщил Генштаб ВСУ.
Также в районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области поражен полигон "Восточный".
Кроме того, в Донецкой области, в Рыбинском поражен склад материально-технических средств, а в районе Амвросиевки – склад боеприпасов российского агрессора.
По результатам предыдущих поражений подтверждено повреждение 17 сентября 2026 года радиолокационной станции 80П6 противника в районе населенного пункта Митюли Смоленской области РФ.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается" – заверили в Генштабе.
Удары по объектам в РФ: стали известны подробности
Украина нанесла серию ударов по объектам на территории России. О проведении совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, одним из объектов атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Параллельно Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар по военному аэродрому в Ростовской области.
Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.
Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.
Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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