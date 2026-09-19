Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

По результатам предыдущих поражений подтверждено повреждение радиолокационной станции 80П6 противника в Смоленской области.

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ВСУ наносят удары по целям РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

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Поражены пункты управления БПЛА противника

Поражен склад МТС и склад БК

18 сентября и в ночь на 19 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов противника.

"Так, в районах Луганского и Покровска Донецкой области, а также в районах Владимировки, Вербового, Новопрокоповки, Доброполья и Ровнополья Запорожской области поражены пункты управления БПЛА противника. В районе Новопрокоповки поражены два таких пункта", – сообщил Генштаб ВСУ.

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Также в районе временно оккупированной Новопетровки Запорожской области поражен полигон "Восточный".

Кроме того, в Донецкой области, в Рыбинском поражен склад материально-технических средств, а в районе Амвросиевки – склад боеприпасов российского агрессора.

По результатам предыдущих поражений подтверждено повреждение 17 сентября 2026 года радиолокационной станции 80П6 противника в районе населенного пункта Митюли Смоленской области РФ.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается" – заверили в Генштабе.

/ Генштаб

Удары по объектам в РФ: стали известны подробности

Украина нанесла серию ударов по объектам на территории России. О проведении совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, одним из объектов атаки стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Параллельно Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар по военному аэродрому в Ростовской области.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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