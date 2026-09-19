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Киевщину почти сутки атаковали дроны: повреждены дома и склады, детали

Мария Николишин
19 сентября 2026, 09:34
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Воздушная тревога в области практически не утихала, больше всего пострадали складские помещения в четырех районах.
Киевщину почти сутки атаковали дроны: повреждены дома и склады, детали
Последствия удара по Киевской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Повреждены 9 гражданских объектов в 4 районах Киевской области
  • Зафиксировано 5 поврежденных складских помещений
  • В Бучанском районе спасатели тушат пожар на складе

Страна-агрессор Россия не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога в области фактически продолжалась почти непрерывно в течение суток. Об этом заявил председатель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате ударов повреждены 9 гражданских объектов в четырех районах области: Обуховском - 3, Вышгородском - 1, Бориспольском - 2 и Бучанском - 3.

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"Больше всего пострадали складские помещения - их повреждено 5. Также повреждены производственное и гаражное помещения, транспортные средства и многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что враг вновь наносит удары по гражданской инфраструктуре, складам, производственным объектам и жилым домам.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время опасности находитесь в укрытиях или других безопасных местах", - подчеркнул Ткаченко.

В то же время в ГСЧС добавили, что в Киевской области в результате российской атаки возник пожар в складском здании на территории офисно-логистического комплекса в Бучанском районе.

"В настоящее время ведется работа по ее тушению. Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасатели вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние. Другое возгорание кровли складского помещения на территории района уже ликвидировано", - подчеркнули спасатели.

  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Киевской области
    Последствия удара по Киевской области фото: ГСЧС

Какие области Украины РФ может атаковать чаще

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что страна-агрессор Россия может усилить удары по западным областям Украины.

По его словам, речь идет не об отдельных эпизодах, а о географии, охватывающей регион в целом.

"Сегодня у нас есть информация о том, что, к сожалению, удары по западу Украины могут стать несколько чаще. Мы видим, что удары наносятся по всему западу страны", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером 18 сентября атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате удара были повреждены многоэтажные жилые дома. Два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

Днем 18 сентября Россия атаковала центр Одессы реактивным беспилотником. В результате атаки было повреждено административное здание. Известно о трех пострадавших.

В ночь на 17 сентября Россия атаковала Киев ракетами и дронами. Не менее 16 человек пострадали, среди них двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Последствия удара зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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ГСЧС Киевская область новости Украины атака дронов
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