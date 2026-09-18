Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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Россия цинично атаковала Одессу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, соцсети

Кратко:

РФ атаковала Одессу

В результате атаки повреждено административное здание

В результате российского удара пострадали люди

Страна-агрессор Россия днем 18 сентября атаковала центр Одессы реактивным беспилотником. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

В результате атаки повреждено административное здание. Глава Одесской городской администрации Сергей Лысак также подтвердил вражеский удар и отметил, что оккупанты атаковали многолюдное место Одессы.

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"На данный момент известно о трёх пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу", - добавил он.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие уже госпитализированы, и медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В 17:18 Олег Кипер обновил информацию о последствиях атаки РФ. Сейчас известно о пяти пострадавших, у большинства из них - осколочные ранения.

В результате атаки поврежден фасад и остекление административного здания. Пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Россия увеличивает производство реактивных дронов

Главред писал , что, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, Россия вышла на выпуск до тысячи реактивных беспилотников ежемесячно и параллельно перестраивает собственную систему противовоздушной обороны по украинской модели.

Параллельно противник меняет подход к защите своего неба. Вместо того чтобы делать ставку исключительно на стационарные комплексы, в России формируется разветвленная сеть недорогих средств поражения низколетящих целей - мобильные расчеты с крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Удары РФ по Одессе и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 сентября российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате были разрушены 10 квартир на 14–16 этажах, повреждены 11 автомобилей.

Ранее Россия в ночь на 9 сентября атаковала ударными беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче" на границе с Молдовой - среди гражданских лиц есть погибшие и раненые, а переход прекратил работу.

Накануне, в ночь на 8 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы - "7 километру". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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