Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

Кратко:
- РФ атаковала Одессу
- В результате атаки повреждено административное здание
- В результате российского удара пострадали люди
Страна-агрессор Россия днем 18 сентября атаковала центр Одессы реактивным беспилотником. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
В результате атаки повреждено административное здание. Глава Одесской городской администрации Сергей Лысак также подтвердил вражеский удар и отметил, что оккупанты атаковали многолюдное место Одессы.
"На данный момент известно о трёх пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу", - добавил он.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие уже госпитализированы, и медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
В 17:18 Олег Кипер обновил информацию о последствиях атаки РФ. Сейчас известно о пяти пострадавших, у большинства из них - осколочные ранения.
В результате атаки поврежден фасад и остекление административного здания. Пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
Россия увеличивает производство реактивных дронов
Главред писал , что, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, Россия вышла на выпуск до тысячи реактивных беспилотников ежемесячно и параллельно перестраивает собственную систему противовоздушной обороны по украинской модели.
Параллельно противник меняет подход к защите своего неба. Вместо того чтобы делать ставку исключительно на стационарные комплексы, в России формируется разветвленная сеть недорогих средств поражения низколетящих целей - мобильные расчеты с крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами.
Удары РФ по Одессе и области - последние новости
Напомним, Главред писал, что 17 сентября российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате были разрушены 10 квартир на 14–16 этажах, повреждены 11 автомобилей.
Ранее Россия в ночь на 9 сентября атаковала ударными беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче" на границе с Молдовой - среди гражданских лиц есть погибшие и раненые, а переход прекратил работу.
Накануне, в ночь на 8 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы - "7 километру". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.
Читайте также:
- В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"
- Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказ
- В автомобиле мэра Львова Андрея Садового нашли неизвестное устройство
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред