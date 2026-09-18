Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

Анна Косик
18 сентября 2026, 17:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие
Россия цинично атаковала Одессу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, соцсети

Кратко:

  • РФ атаковала Одессу
  • В результате атаки повреждено административное здание
  • В результате российского удара пострадали люди

Страна-агрессор Россия днем 18 сентября атаковала центр Одессы реактивным беспилотником. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

В результате атаки повреждено административное здание. Глава Одесской городской администрации Сергей Лысак также подтвердил вражеский удар и отметил, что оккупанты атаковали многолюдное место Одессы.

видео дня

"На данный момент известно о трёх пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу", - добавил он.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие уже госпитализированы, и медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В 17:18 Олег Кипер обновил информацию о последствиях атаки РФ. Сейчас известно о пяти пострадавших, у большинства из них - осколочные ранения.

В результате атаки поврежден фасад и остекление административного здания. Пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Россия увеличивает производство реактивных дронов

Главред писал , что, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, Россия вышла на выпуск до тысячи реактивных беспилотников ежемесячно и параллельно перестраивает собственную систему противовоздушной обороны по украинской модели.

Параллельно противник меняет подход к защите своего неба. Вместо того чтобы делать ставку исключительно на стационарные комплексы, в России формируется разветвленная сеть недорогих средств поражения низколетящих целей - мобильные расчеты с крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Удары РФ по Одессе и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 сентября российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате были разрушены 10 квартир на 14–16 этажах, повреждены 11 автомобилей.

Ранее Россия в ночь на 9 сентября атаковала ударными беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче" на границе с Молдовой - среди гражданских лиц есть погибшие и раненые, а переход прекратил работу.

Накануне, в ночь на 8 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы - "7 километру". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Одесса Одесская область новости Украины новости Одессы атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

17:28Украина
Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие

Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие

17:12Война
В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

16:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Последние новости

18:14

Зачем натирать деревянную мебель зубной пастой: хитрость для дома

17:55

Украинцев предупредили о возможных задержках пенсий: сколько придется ждать

17:42

Грозят ли Украине магнитные бури в выходные: оценка ученых

17:39

Плесень исчезнет за полчаса - названо народное средство, которое выжигает грибок

17:28

Россия цинично атаковала людное место в центре Одессы: есть пострадавшие

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
17:27

Неочевидная польза на грядке: что сажают рядом с чесноком осенью

17:12

Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие

16:56

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили неизвестное устройство

16:53

Заготовки не помутнеют и не испортятся: куда поставить банки на зиму

Реклама
16:29

Цветы не завянут до морозов: как продлить цветение роз осеньюВидео

16:19

Гороскоп на завтра, 19 сентября: Овнам — новости, Тельцам — подарок

16:16

Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

15:53

Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

15:43

Прекратить войну способны только фронт и революция: объясняет Пастуховмнение

15:41

Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы

15:27

Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

15:23

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Овну - ценить свое, Скорпиону - проснуться

15:14

"Говорили то самое год назад": Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

14:54

От чего умерла Хайден Пенеттьери: представитель актрисы сделал заявление

14:39

Сестра Жанны Фриске решилась на странный шаг, связанный с покойной певицей

Реклама
14:22

Дети напуганы: жена Юрия Ткача показала, что Россия сделала со школой ее дочери

14:18

Зачем давать ребенку старый кошелек: крутые лайфхаки для родителей

13:46

Как быстро очистить ковер от пятен и неприятных запахов: два эффективных средства

13:41

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

13:39

Осталось две недели: украинская актриса поделилась, как ее шокировал врач

13:07

Неузнаваемый Басков в церкви вымаливает чудо

12:55

Картофель не разварится и будет держать форму: что добавить в воду во время варки

12:52

В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"

12:39

Голосование на пеньках и телегах, угрозы и вбросы: как россияне выбирают Госдуму

12:18

Последние теплые дни: синоптик сказал, когда в Украину придет похолодание с дождями

12:05

Принцессе Шарлотте сказали нет: кто на это отважился

11:55

РФ резко усилила охоту на украинские поезда: что известно о масштабах потерь

11:49

У россиян началась паника на фоне выборов в Госдуму: СМИ выяснили причину

11:47

Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осеньюВидео

11:20

Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало - что нужно сделать с ложкой

10:42

Скрип пола исчезнет через несколько минут: как решить проблему без снятия досок

10:39

РФ может начать войну с диверсий в море: в Британии раскрыли опасный сценарий

10:21

Много бронетехники и солдат: РФ стягивает подкрепление в горячую точку фронта

09:52

Бриллианты, Bentley, "липовая" диссертация и сотни миллионов гривень: проректор КНУКиМ Инна Костыря попала в скандал

09:38

"С кем мы хотим воевать?": Фицо отказался защищаться в случае нападения РФ на НАТО

Реклама
09:36

10 тысяч квадратов в огне: ТЦ "Амстор" сгорел дотла в Запорожье после удара РФФото

09:33

Божественная намазка на хлеб из яиц на завтрак – готовится 5 минуты

08:48

Неприятный запах из кроссовок исчезнет через час: что нужно засыпать в обувь

08:30

"Автострада" приостанавливает работы — Минфин приостановил финансирование всех капитальных расходов

08:27

Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человекФото

07:49

Санкции и тайные переговоры: как Трамп зажимает Кремль и ищет с ним сделки - СМИ

06:54

РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

05:50

Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий

05:07

Что делать с землей после помидоров: огородник раскрыл секрет борьбы с фитофторойВидео

04:10

Выбрасывать больше не придется: как спасти увядшую зелень за одну ночь

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять