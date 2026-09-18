Сестра Жанны Фриске решилась на странный шаг, связанный с покойной певицей

Наталья Фриске решила судьбу вещей своей умершей сестры Жанны.

https://glavred.info/starnews/sestra-zhanny-friske-reshilas-na-strannyy-shag-svyazannyy-s-pokoynoy-pevicey-10797590.html Ссылка скопирована

Наталья Фриске решила судьбу вещей своей сестры / Коллаж Главред, фото Instagram/friske_natalia

Кратко:

Что теперь будет с вещами Жанны Фриске

Что говорит общественность

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья неожиданно удивила поклонников, решившись на довольно неоднозначный шаг.

Как пишут российские пропагандисты, по её словам, часть гардероба артистки долгие годы просто висела в шкафу без движения - некоторые вещи не трогали почти 16 лет.

видео дня

Однако теперь ситуация изменилась: родственница начала носить одежду Жанны сама. Это решение вызвало неоднозначную реакцию - многие сочли его странным и даже эмоционально тяжёлым, учитывая, что речь идёт о личных вещах ушедшей звезды.

Жанна Фриске с сестрой Натальей. Фото Instagram/friske_natalia

Сама она объясняет свой поступок тем, что не хочет, чтобы наряды пропадали зря. Более того, таким образом она будто сохраняет связь с сестрой и даёт её вещам "вторую жизнь".

Тем не менее у поклонников возникли вопросы: одни поддерживают этот шаг как трогательный и символичный, другие же считают его слишком личным и непростым с психологической точки зрения.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после тяжёлой болезни.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что популярная украинская актриса и телеведущая Лариса Руснак вспомнила о непростом периоде своей жизни.

Ранее также путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков сообщил, что вымаливал в церкви чудо.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Жанна Фриске Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред