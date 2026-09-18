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Что делать с землей после помидоров: огородник раскрыл секрет борьбы с фитофторой

Юрий Берендий
18 сентября 2026, 05:07
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Фитофтора и другие болезни могут сохраняться в почве после сезона выращивания помидоров. Как оздоровить участок осенью - объясняет опытный огородник.

Что делать с землей после помидоров: огородник раскрыл секрет борьбы с фитофторой
Что делать с землей после помидоров - огородник рассказал, как бороться с фитофторозом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как обеззаразить почву после помидоров
  • Чем обработать почву после помидоров осенью
  • Как избавиться от фитофторы в почве

По окончании сезона томатов на участке могут оставаться растительные остатки, пораженные болезнями. Огородник и блогер Андрей, автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и все вокруг них", советует осенью уделить особое внимание почве, особенно если растения болели фитофторозом или альтернариозом. Чем обработать землю после помидоров и как подготовить её к новому сезону - рассказывает Главред.

видео дня

По словам эксперта, одной лишь ликвидации кустов недостаточно, ведь часть возбудителей инфекций остается в земле.

"Наши помидоры постепенно начинают увядать. Они уже отжили своё и отдали урожай. Еще есть некоторые стойкие сорта, которые держатся и имеют красивую зеленую листву. Но это ненадолго - все равно они начнут увядать. Поэтому нам нужно обеззаразить эту площадь", - отметил огородник.

Как обеззаразить землю после помидоров

Особое внимание стоит уделить участкам, где планируется повторная посадка томатов или где в течение сезона были проблемы с заболеваниями. Андрей советует приступать к работе сразу после полной уборки растений.

"Чтобы избавиться от этих болезней на участке - не просто вырвать и вынести кусты, но и сделать почву более безопасной для других растений, - её следует обеззаразить. После этого о состоянии почвы можно будет меньше беспокоиться", - подчеркивает он.

Для химической обработки блогер предлагает смесь на основе железного купороса и карбамида. После удаления кустов этим раствором обрабатывают поверхность почвы.

"Берем 300 г железного купороса и добавляем карбамид - от 500 г до 700 г. Карбамид в сочетании с железным купоросом эффективно действует против грибков и их спор, буквально выжигая патогенную микрофлору", - объясняет Андрей.

Почему фитофтора возвращается в следующем году

Отдельно огородник обращает внимание на ботву и корни, остающиеся в земле. Именно они создают благоприятные условия для сохранения возбудителей болезней.

"Возбудители болезней зимуют на этих органических остатках, питаются ими и таким образом выживают. А уже в следующем году, весной или летом, они снова активизируются", - предупреждает специалист.

Именно поэтому перед перекопкой он советует дополнительно использовать биологический препарат на основе триходермы, чтобы существенно уменьшить количество патогенов в почве.

Триходерма для почвы после томатов

По словам Андрея, триходерму можно применять различными способами, в частности для обработки участка перед перекопкой. Он советует готовить раствор в соответствии с инструкцией и проводить процедуру утром или вечером.

"Перед перекопкой почвы после томатов вносим триходерму. Это полезные хищные грибы, которые эффективно борются с фитофторой и другими патогенами, зимующими в земле. Этим раствором можно как поливать, так и опрыскивать почву", - отмечает огородник.

Он также советует обращать внимание на гранулированные препараты и внимательно изучать их состав.

"Смотрите на состав: есть разные виды триходермы. Некоторые препараты содержат только один вид, а некоторые гранулы - сразу три. Чем больше видов триходермы в составе, тем лучше эффект", - подчеркивает Андрей.

Смотрите видео о том, как обработать почву от фитофторы:

Чем ещё можно оздоровить почву

Помимо триходермы, огородник упоминает биологические улучшители почвы на основе комплекса микроорганизмов. Он испытывал такое средство в теплице для восстановления микрофлоры и поддержки корневой системы.

В то же время Андрей подчеркивает: для осенней обработки участка не обязательно применять агрессивную химию - можно ограничиться только биологическим методом с использованием триходермы.

Растения, которые не стоит сажать рядом с помидорами
Растения, которые не стоит сажать рядом с помидорами / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на новичков, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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