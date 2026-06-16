Фитофтора исчезнет с помощью копеечного средства: чем опрыскать помидоры

Простой рецепт домашнего спрея против фитофторы.

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Рецепт домашнего спрея против фитофторы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Лечит ли сода фитофтороз

Как часто применять спрей

Когда лучше всего обрабатывать растения

Натуральный спрей из пищевой соды, растительного масла и калиевого мыла помогает защитить помидоры от фитофтороза. Лучше всего он работает как профилактическое средство, особенно в сырую погоду и после сильных дождей.

Главред узнал, чем опрыскать помидоры от фитофторы.

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Что такое фитофтора

Фитофтора является одной из самых опасных болезней томатов. Она быстро распространяется во влажных условиях, после дождей и при резких перепадах температур.

Первые признаки появляются на листьях в виде коричневых или серо-зеленых пятен, которые быстро увеличиваются. Впоследствии болезнь поражает стебли и плоды, что может привести к гибели растения.

Почему пищевая сода используется в спреях

Пищевая сода не является фунгицидом, но изменяет среду на поверхности листьев, затрудняя развитие спор, пишет Wprost. Калиевое мыло помогает жидкости лучше держаться на листьях, а масло обеспечивает равномерное покрытие. Такой раствор подходит только в качестве профилактики.

Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

Как приготовить домашний спрей

Для приготовления нужны:

1 л воды;

1 ч. л. пищевой соды;

1 ч. л. растительного масла;

несколько капель калиевого мыла.

Все ингредиенты нужно тщательно смешать и использовать сразу после приготовления. Перед полной обработкой стоит протестировать на нескольких листьях.

Смотрите видео о том, чем обработать томаты от фитофторы:

Когда и как правильно опрыскивать

Наилучший эффект спрей дает при профилактическом использовании, еще до появления симптомов болезни. Оптимальные условия для обработки:

после нескольких дней дождей;

при длительной высокой влажности воздуха;

после утренней росы, которая долго не высыхает;

в регионах, где уже зафиксированы первые случаи фитофтороза.

Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы, когда нет прямых солнечных лучей. Важно равномерно покрывать как верхнюю, так и нижнюю части листьев, ведь именно там чаще всего начинается развитие инфекции.

При повышенном риске обработку повторяют каждые 7-10 дней, а также после сильных дождей, когда защитный слой смывается.

Лучшие соседи по грядке для помидоров / Инфографика: Главред

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Об источнике — Wprost Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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