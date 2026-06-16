Фитофтора исчезнет с помощью копеечного средства: чем опрыскать помидоры

Вы узнаете:
- Лечит ли сода фитофтороз
- Как часто применять спрей
- Когда лучше всего обрабатывать растения
Натуральный спрей из пищевой соды, растительного масла и калиевого мыла помогает защитить помидоры от фитофтороза. Лучше всего он работает как профилактическое средство, особенно в сырую погоду и после сильных дождей.
Главред узнал, чем опрыскать помидоры от фитофторы.
Что такое фитофтора
Фитофтора является одной из самых опасных болезней томатов. Она быстро распространяется во влажных условиях, после дождей и при резких перепадах температур.
Первые признаки появляются на листьях в виде коричневых или серо-зеленых пятен, которые быстро увеличиваются. Впоследствии болезнь поражает стебли и плоды, что может привести к гибели растения.
Почему пищевая сода используется в спреях
Пищевая сода не является фунгицидом, но изменяет среду на поверхности листьев, затрудняя развитие спор, пишет Wprost. Калиевое мыло помогает жидкости лучше держаться на листьях, а масло обеспечивает равномерное покрытие. Такой раствор подходит только в качестве профилактики.
Как приготовить домашний спрей
Для приготовления нужны:
- 1 л воды;
- 1 ч. л. пищевой соды;
- 1 ч. л. растительного масла;
- несколько капель калиевого мыла.
Все ингредиенты нужно тщательно смешать и использовать сразу после приготовления. Перед полной обработкой стоит протестировать на нескольких листьях.
Смотрите видео о том, чем обработать томаты от фитофторы:
Когда и как правильно опрыскивать
Наилучший эффект спрей дает при профилактическом использовании, еще до появления симптомов болезни. Оптимальные условия для обработки:
- после нескольких дней дождей;
- при длительной высокой влажности воздуха;
- после утренней росы, которая долго не высыхает;
- в регионах, где уже зафиксированы первые случаи фитофтороза.
Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы, когда нет прямых солнечных лучей. Важно равномерно покрывать как верхнюю, так и нижнюю части листьев, ведь именно там чаще всего начинается развитие инфекции.
При повышенном риске обработку повторяют каждые 7-10 дней, а также после сильных дождей, когда защитный слой смывается.
.
Вас также может заинтересовать:
- Огурцы "жиреют" вместо плодов: эксперт назвал три распространенные ошибки ухода
- Большая головка лука: чем срочно подкормить грядки в июне
- Перец останавливает рост: садовод назвал подкормку, которая вернет его к жизни
Об источнике — Wprost
Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред