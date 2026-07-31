День ангела в августе: полный календарь именинов по новому и старому стилям

Читайте в материале:
- Кто отмечает День ангела в августе
- Даты именинов по новому и старому стилю
- Как определить своего небесного покровителя
В августе свои именины будут отмечать обладатели десятков популярных имен, среди которых Мария, Иван, Александр, Владимир и Анна. Дату Дня ангела можно определить по новоюлианскому или юлианскому календарю. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает портал Знай.ua, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь для неподвижных праздников. Из-за этого большинство дней памяти святых сдвинулись на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжает пользоваться юлианским календарём.
Именины - это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, именинами обычно считается день памяти того небесного покровителя, дата которого ближе всего к дню рождения человека.
Основные даты именинов в августе по новому стилю
Большинство приходов ПЦУ отмечают дни ангела по новоюлианскому календарю:
1 августа: Дмитрий, Александр, София, Тимофей, Федор;
2 августа: Василий, Иван, Роман, Степан, Тарас;
5 августа: Иван, Мария, Дарья, Кристина;
9 августа: Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Мария, Маргарита;
14 августа: Владимир, Александр, Николай, Ева;
15 августа: Василий, Максим, Александр, Мария;
17 августа: Дмитрий, Илья, Алексей, Павел, Ульяна;
20 августа: Виктор, Владимир, Иван, Максим;
26 августа: Виктор, Дмитрий, Наталья, Мария;
28 августа: Василий, Анна, Сергей, Фёдор;
31 августа: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Александр.
Именины по старому стилю
По юлианскому календарю дни памяти святых приходятся на 13 дней позже. Например, именины Романа отмечают 14 августа, Ильи - 15 августа, Бориса, Глиба и Кристины - 19 августа, Марии и Дмитрия - 18 и 22 августа (в зависимости от дня памяти святого), а Владимира и Александра - 27 августа.
По традиции в этот день верующие посещают храм, молятся своему небесному покровителю и принимают поздравления от близких с пожеланиями здоровья, мира и Божьего благословения.
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Об источнике: "Знай.ua" (Znay.ua)
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