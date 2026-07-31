Опасные украшения: какие вещи, согласно приметам, привлекают проблемы и печаль

Приметы об украшениях объясняют, каких драгоценностей следует опасаться. Народные поверья связывают жемчуг, находки и антикварные украшения с неприятностями.

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Какие драгоценности могут приносить неудачи / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Какие украшения связывали с финансовыми потерями

Почему жемчуг считали символом печали

Зачем очищали украшения солью и водой

Издавна считалось, что ювелирные изделия накапливают энергетику своих владельцев и событий, связанных с ними. Наши предки верили, что некоторые украшения из-за своего материала или истории могут становиться источником неудач и финансовых потерь. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает РБК-Украина, украшения, соприкасающиеся с телом, согласно народным поверьям, способны влиять на человека. Наибольший риск, согласно поверьям, представляют изделия с неизвестным прошлым или те, которые имеют негативное символическое значение.

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Жемчуг и его особенности

Во многих европейских и славянских приметах жемчуг ассоциируется со слезами и печалью. Считалось, что он может приносить владельцу разочарование. Особенно предостерегали дарить жемчуг незамужним девушкам и замужним женщинам. Чтобы нейтрализовать такое воздействие, по традиции его покупали самостоятельно или носили в сочетании с другими камнями или золотом.

Чужие украшения и антиквариат

Изделия, которые уже имели владельцев, считаются наиболее рискованными согласно народным представлениям.

Найденные вещи

По поверьям, на выброшенные драгоценности могли "перекидываться" болезни или беды, поэтому подбирать их не советовали.

Видео о том, как правильно выбрать ювелирные украшения, можно посмотреть здесь:

Антиквариат и наследство

Если у предыдущего владельца была тяжелая судьба, украшение могло сохранить ее отпечаток. Безопасными считались только вещи, полученные от счастливых и близких людей.

Вещи из ломбардов

Поскольку в ломбард вещи обычно сдают из-за финансовых трудностей, верили, что они несут в себе негативный опыт предыдущего владельца.

Камни и знаки зодиака

Народные приметы предостерегают от ношения самоцветов, которые не подходят по знаку зодиака или вызывают неприятные ощущения. Например, опал во многих культурах считался камнем, приносящим нестабильность. Также советовали избегать украшений, полученных в подарок от людей, вызывающих неприятные эмоции.

Почему темнеет серебро / Инфографика: Главред

Как очистить украшение по народным обычаям

Если в доме появилось украшение с неизвестной историей, по народным традициям его пытались "очистить":

оставляли на ночь в обычной соли;

промывали несколько минут под проточной водой;

оставляли на некоторое время под солнечным или лунным светом.

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