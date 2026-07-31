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Президент озвучил новые потери России и Украины в войне: названы потрясающие цифры

Инна Ковенько
31 июля 2026, 11:05обновлено 31 июля, 11:35
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В интервью американскому телеканалу Fox News Владимир Зеленский озвучил оценку потерь России и Украины во время полномасштабной войны.
Зеленский озвучил потери россиян в войне
Зеленский озвучил потери россиян в войне / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГУР Минобороны

Главное из заявлений Зеленского:

  • РФ потеряла в войне около 1,6 млн. военных, из них 700 тыс. - погибшими
  • Украина потеряла не менее 50 тыс. погибших военных, еще около 400 тыс. ранены
  • Россия, по словам президента, не имеет инициативы на поле боя

Россия потеряла в войне против Украины уже 1,6 млн военных, из которых около 700 тыс. - погибшие. Такие данные озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

В то же время Зеленский озвучил оценку украинских потерь. По его словам, погибли не менее 50 тысяч украинских военных, ещё почти 400 тысяч получили ранения. Он также отметил, что большое количество защитников числятся пропавшими без вести.

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"Будем честны, я не хочу быть очень откровенным об этом. Да, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина не проигрывает, а Россия не побеждает. По его словам, в настоящее время российская армия не имеет инициативы на поле боя.

"Между нами говоря, победить - это не потерять нашу страну и независимость. С этой стороны, мы побеждаем. Если оценивать реальную ситуацию на фронте, то главное - инициатива не находится в руках России", - отметил он.

Что может повлиять на завершение войны

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявлял, что страна-агрессор Россия располагает ресурсами для продолжения войны в нынешнем формате в течение длительного времени, а скорость завершения боевых действий будет зависеть не только от ситуации на фронте.

По его словам, ключевым фактором может стать изменение настроений внутри российского общества.

"Реальная возможность ускорить окончание войны заключается в реакции населения России на наши действия. Раньше "СВО" было где-то далеко, а теперь вдруг оказалось рядом. Многие скажут, что оставшиеся жители России - это покорный и запуганный народ, это так, но у любого раба есть предел терпения, когда речь идет о той самой нижней части известной всем пирамиды Маслоу", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Главред ранее писал, что в июле Россия существенно увеличила численность военных, которых задействует в штурмовых операциях на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Напомним, оккупационная армия РФ предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении. Россияне предприняли одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового штурма, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

Ранее украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области от российских сил и водрузили флаг Украины над одним из зданий города.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США

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