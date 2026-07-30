Путинист Басков обновил свое уставшее лицо: что он сделал

У путиниста Баскова сильно изменилось лицо и это прокомментировали специалисты.

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Николай Басков / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaibaskov

Кратко:

Что сделал с собой Басков

Что говорят специалисты

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, обратился к хирургам, чтобы подправить свое стареющее лицо.

Об этом написали российские пропагандисты.

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Баскова стали обсуждать в социальных сетях. После публикации новых кадров поклонники начали строить догадки о возможной пластической операции, отметив, что артист заметно изменился и выглядит непривычно. Поэтому пропагандисты решили обратиться к врачу-косметологу и дерматологу Марине Колесниковой.

По словам специалиста, внешность певца изменилась из-за значительного похудения. После снижения веса лицо стало более рельефным, изменились его пропорции, а контуры овала стали четче.

Басков обновил свое лицо / Скриншот

Она также допустила, что для поддержания качества кожи артист мог прибегнуть к современным косметологическим процедурам. Среди возможных методик она назвала радиочастотный лифтинг, лазерные технологии и процедуры, стимулирующие выработку коллагена. При этом врач подчеркнула, что определить по фотографиям, какие именно процедуры проводились, невозможно.

Сам путинист ранее неоднократно отрицал, что обращался к пластическим хирургам. Артист признавался, что пользуется услугами косметолога, однако утверждает, что никогда не делал пластических операций и предпочитает сохранять естественную внешность. При этом певец не исключал, что в будущем может рассмотреть подобные вмешательства.

Путинист Басков ранее жаловался на состояние / Фото Instagram/nikolaibaskov

"Возможно, для поддержания результата могли использоваться аппаратные методики: радиочастотный лифтинг, лазерные технологии, процедуры для стимуляции коллагена", - отметила врач-косметолог Марина Колесникова.

Украинские и мировые санкции против Баскова

За поддержку российской власти Николай Басков в феврале 2022 года был включен в черный список Латвии с запретом на въезд в страну на неопределенный срок. С октября того же года вошел в санкционный список Украины. В феврале 2023 года артист подпал под санкции Канады, пополнив реестр "российских агентов дезинформации".

Басков в марте 2022 года был официально объявлен в розыск СБУ, свидетельствуют данные базы ведомства. Он также давно фигурирует в списках сайта "Миротворец".

Власти Украины выдвинули против российского певца обвинения в посягательстве на суверенитет страны. В результате суд вынес решение о заключении Баскова под стражу заочно. Баскова также лишили государственных наград Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский в ноябре 2024 года.

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О персоне: Николай Басков Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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