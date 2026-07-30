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Голубика завалит урожаем: чем обязательно подкормить кусты уже сейчас

Инна Ковенько
30 июля 2026, 17:19
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Голубика считается одной из самых требовательных ягодных культур, поэтому требует особого подхода к подкормке
Голубика завалит урожаем: чем обязательно подкормить кусты уже сейчас
Уход за голубикой - чем подкормить голубику летом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что любит голубика
  • Чем подкормить голубику летом

Голубика относится к культурам, которые особенно чувствительно реагируют на состав почвы и правильность ухода. Даже самые лучшие удобрения не принесут пользы, если растение растет в неподходящих условиях.

Главред расскажет, как ухаживать за голубикой, чтобы кусты каждый год давали обильный урожай крупных и сладких ягод.

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Что любит голубика

Для нормального развития голубики нужна кислая почва с показателем pH в пределах 4,5–5,5, пишет Zaxid.net. Именно в такой среде корневая система способна эффективно усваивать питательные вещества. Если кислотность снижается, кусты начинают испытывать недостаток элементов: листья желтеют, побеги растут слабо, а урожайность падает. При необходимости почву следует подкислить препаратами на основе серы или специальными средствами для кислолюбивых растений.

Что любит и чего не любит голубика
Что любит и чего не любит голубика / Инфографика: Главред

Чем подкормить голубику летом

После цветения и во время налива ягод голубика нуждается в калии и магнии. Калий отвечает за формирование крупных и сладких плодов, а магний поддерживает здоровый цвет листьев и активный фотосинтез. В этот период рекомендуем избегать чрезмерного внесения азотных удобрений, ведь они стимулируют рост зеленой массы, что снижает урожайность.

Осенняя подкормка

После сбора ягод растение готовится к зиме. В это время лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения. Они укрепляют корневую систему и помогают побегам созреть, чтобы перенести холодный сезон. Азот осенью уже не применяют, ведь он провоцирует появление молодых побегов, которые не успеют окрепнуть и могут подмерзнуть.

Чего следует избегать

Голубика плохо реагирует на свежий навоз, перегной и древесную золу. Такие удобрения снижают кислотность почвы, из-за чего растение хуже усваивает питательные вещества. Также нежелательны удобрения с хлором, поскольку они подавляют развитие кустов.

Мульчирование как дополнительная защита

Слой мульчи из сосновой коры, хвойных опилок или кислого торфа помогает удерживать влагу, сдерживает рост сорняков и поддерживает оптимальную кислотность. Кроме того, мульча постепенно разлагается, улучшает структуру почвы и создает благоприятные условия для развития корневой системы.

Смотрите видео о том, чем лучше всего подкармливать голубику:

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Об источнике: Zaxid.net

Zaxid.net - это украинское региональное онлайн-СМИ, основанное во Львове в 2007 году. Издание специализируется на новостях Западной Украины, а также освещает общеукраинские общественно-политические события.

Портал публикует новости в сферах политики, экономики, криминала, местного самоуправления, культуры и социальных вопросов. Особое внимание уделяет событиям во Львовской области и соседних регионах.

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