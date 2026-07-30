Сияющая раковина без лишних усилий: способ, который занимает менее 20 минут

Эксперты объяснили, как быстро очистить раковину из нержавейки и какие средства могут необратимо повредить её.

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Какие средства безопасны для раковины из нержавеющей стали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно очистить раковину из нержавеющей стали

Чем нельзя мыть нержавеющую сталь

Как дольше сохранить блеск раковины

Раковина из нержавеющей стали считается одним из самых износостойких элементов кухни, однако даже этот материал постепенно теряет свой блеск из-за известкового налета, следов жира и высохших капель воды.

Главред решил выяснить, как правильно очистить раковину из нержавеющей стали, не повредив её поверхность, и каких ошибок следует избегать при уходе.

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Как пишет Lovedeco, вернуть поверхности опрятный вид можно без дорогих чистящих средств, используя простые компоненты, которые есть почти в каждом доме.

По информации издания, наилучший результат дает сочетание пищевой соды, средства для мытья посуды и, при необходимости, небольшого количества уксуса.

Пищевая сода действует как мягкий абразив, помогая удалять загрязнения без риска повредить металл. Средство для мытья посуды эффективно растворяет жир и остатки пищи, а уксус помогает справиться с известковыми отложениями, которые образуются из-за жесткой воды.

Перед началом очистки раковину рекомендуется освободить от посуды, убрать остатки мусора и промыть тёплой водой. После этого на влажную поверхность нужно равномерно нанести тонкий слой пищевой соды и добавить несколько капель средства для мытья посуды.

Как правильно мыть раковину без царапин

Очистку следует проводить мягкой губкой или салфеткой из микрофибры, выполняя движения вдоль естественной текстуры металла. Такой способ помогает минимизировать риск появления мелких царапин.

Если на поверхности уже образовался стойкий известковый налет, можно нанести небольшое количество уксуса и оставить его на две-три минуты. После этого раковину необходимо тщательно промыть большим количеством чистой воды.

Не менее важным этапом является полное высушивание поверхности. Именно остатки воды чаще всего становятся причиной появления новых пятен и разводов на нержавеющей стали.

Для дополнительного блеска после высыхания можно использовать несколько капель пищевого масла или специальное средство для полировки нержавеющей стали. Это поможет сделать поверхность более гладкой и дольше сохранить ее опрятный вид.

Каких ошибок в уходе следует избегать

Специалисты также советуют избегать использования металлических губок и агрессивных абразивных средств. Они могут оставлять царапины и повреждать верхний слой металла.

Кроме того, не рекомендуется применять средства, содержащие хлор или отбеливатель. Такие компоненты способны нарушить защитный слой нержавеющей стали, что со временем может способствовать появлению коррозии.

Еще одна распространенная ошибка - оставлять в раковине мокрые губки, чугунную посуду или другие металлические предметы на длительное время. Они могут оставлять стойкие пятна, которые значительно сложнее удалить.

Как отмыть кухонную раковину из нержавеющей стали от налета - смотрите в видео.

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