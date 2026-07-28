Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены - Игорь Семиволос

Анастасия Заремба
28 июля 2026, 14:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Иран не мог оставить ситуацию без реакции. Но то, что иранские власти так много говорят, свидетельствует лишь об одном - они сами очень напуганы, считает Семиволос.
Семиволос, Иран
Любой, кто поставляет оружие России, является законной целью для Украины - Игорь Семиволос / Коллаж: Главред

После украинских ударов по российской логистике на Каспийском море и резкого обострения риторики Тегерана президент Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану, передавая ему разведывательную информацию о военных объектах США и стран Персидского залива.

Угрозы Ирана в адрес Украины впервые прозвучали столь открыто именно в тот момент, когда Каспийское море перестало быть для Тегерана безопасным тылом. После серии атак на судоходство и объекты, связанные с военной логистикой России, иранские власти резко ужесточили риторику, обвинив Киев в действиях в интересах Израиля и пригрозив ответом. В то же время эксперты отмечают, что за громкими заявлениями может стоять совсем другая причина: страх потерять один из немногих транспортных коридоров, который до сих пор обеспечивает Иран товарами, продовольствием и военной логистикой.

В интервью Главреду директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал, действительно ли Тегеран готов перейти от дипломатических угроз к военным действиям, может ли Каспийское море стать новым театром военных действий, какую роль в этой истории играют США и будет ли Россия пытаться использовать кризис в своих интересах.

видео дня

Почему Иран сейчас настолько обостряет ситуацию, угрожая Украине?

Потому что для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Потеря этого канала станет большой проблемой. Они понимают, что речь идет не о каком-то эпизоде, а о целенаправленной программе прекращения судоходства, как это в свое время произошло на Черном и Азовском морях.

То есть они действительно видят угрозу в возможных действиях Украины на Каспийском море?

Думаю, что да.

Если говорить об угрозах, которые сейчас звучат со стороны иранских властей. Например, Defense Express писал, что Иран якобы может применить против Украины баллистические ракеты. Насколько реально, что Иран при определенных обстоятельствах может прибегнуть к военным действиям в отношении Украины?

Гипотетически - может. На практике - весьма сомнительно. Для того чтобы запустить такие ракеты, их еще нужно соответствующим образом переместить и переориентировать. Ведь вся система Ирана была нацелена на возможную войну в Персидском заливе, Красном море или на удары по Израилю. Да и, в конце концов, можно еще и ошибиться - и попасть по России.

А если, например, передать ракеты России, чтобы она их применила?

Это тоже непросто. Такие системы нужно транспортировать, интегрировать. Все это довольно сложно. Сегодня каспийские порты имеют критически важное значение для Ирана, ведь остальные порты фактически заблокированы. Иранцы прекрасно осознают эту угрозу. Я не думаю, что сейчас они начнут запускать ракеты во все стороны. Это явно не соответствует их стратегическим интересам.

С помощью дипломатии и так называемой мягкой силы, через заявления, в частности Аракчи, они будут пытаться влиять на ситуацию. Для них гораздо важнее не запустить одну или две ракеты по Украине, а сделать так, чтобы Украина не наносила удары по их портам. Ведь если мы начнем бить по их портовой инфраструктуре, она может остановиться навсегда. И они это прекрасно понимают.

Есть ли, по вашему мнению, заинтересованность США именно в таком развитии событий? С одной стороны, Иран публично угрожает Украине, а с другой - сами США находятся в состоянии противостояния с Ираном. Видят ли американцы в этом какую-то выгоду?

Очень трудно оценить реакцию Дональда Трампа. Сегодня он угрожает Ирану, завтра говорит о паузе в ударах, послезавтра снова угрожает. Посмотрим, какой будет его реакция после встречи с Зеленским. Думаю, эта тема точно будет обсуждаться.

Но есть простая истина: 90% того, что говорят иранцы, - неправда. Они умеют манипулировать, угрожать, они очень ловкие дипломаты. Но в большинстве случаев они просто лгут.

Дональд Трамп отреагировал на недавние слова Зеленского и заявил, что неуверен, передавала ли Россия Ирану спутниковые снимки. Насколько такие заявления для него характерны?

Он вообще ни в чем не уверен. Повторюсь, комментировать Дональда Трампа очень сложно, потому что сегодня он говорит одно, завтра - другое. Его заявления часто противоречат друг другу. Я думаю, что Белый дом просто оставляет себе пространство для маневра. Если официально признать то, о чем уже говорят американские спецслужбы и многие американские чиновники, - что Россия помогает Ирану, - тогда придется принимать определенные решения, ведь это уже явный враждебный акт. Поскольку Дональд Трамп пока не хочет этого делать, он будет изворачиваться, как змея на сковороде, чтобы оставить себе это окно возможностей.

Какие сейчас есть варианты действий у США? Могут ли они использовать угрозы Ирана в адрес Украины в своих интересах?

Возможности у них есть. Другой вопрос – воспользуются ли они ими. Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Пэтриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия.

То есть последняя пауза в ударах США по Ирану также может быть связана именно с дефицитом ракет для систем ПВО?

Именно так. Я могу ошибаться, ведь я не был там. Но, по крайней мере, если верить серьезным аналитикам, в Пентагоне сейчас действительно существует беспокойство из-за нехватки ракет для систем противовоздушной обороны.

Когда вы говорили о возможностях США, что именно имели в виду?

Они, например, могут дать Украине политический "зеленый свет" и заявить, что Каспийское море также является легитимным театром боевых действий, если речь идет о прекращении поставок иранских дронов и комплектующих в Россию.

То есть речь идет прежде всего о политической поддержке. Именно она будет формировать позицию других государств, которые прислушиваются к Вашингтону. Если же Трамп и в дальнейшем будет занимать неопределенную позицию, эта неопределенность передастся и другим странам.

Что может свидетельствовать о том, что США дали Украине "зеленый свет" на активные операции в Каспийском море?

Честно говоря, я не знаю, давали ли они такой "зеленый свет". Я лишь предполагаю, что определенные вопросы могли согласовываться, ведь для таких операций нужна разведывательная информация, которую американцы потенциально могут предоставлять. Но согласовывается ли с ними каждый конкретный удар - вряд ли. Думаю, Украина действует, исходя из своих стратегических и тактических задач. Безусловно, американцы не могли не заметить таких ударов. Но санкционировали ли они их - сказать не могу.

Как Россия может использовать эту ситуацию? Связаны ли нынешние угрозы Ирану с позицией Москвы?

Я вижу здесь попытку сформировать определенный информационный нарратив. Иранцы уже заявили, что Украина якобы действует в интересах Израиля. То есть они пытаются создать образ Украины как "слуги Израиля", выполняющего израильские указания. Это пропаганда, направленная на страны Глобального Юга. И Россия этот нарратив, безусловно, подхватит и будет распространять.

На самом деле же все очень просто: мы воюем против России. Это наше законное право, потому что РФ является агрессором. Любой, кто поставляет России оружие или помогает ей вести войну, является легитимной целью. Если кому-то кажется, что Каспийское море далеко, то это не так. Мы уже закрыли для России Черное и Азовское моря и можем сделать то же самое на Каспии.

Вы говорили о попытках Ирана привязать Украину к Израилю. Но где здесь логика?

Логики нет. Украина действует исключительно в своих интересах. Возможно, иранцы вспоминают о том, что в свое время израильские дроны также наносили удары по их портам на Каспии. Но стоит помнить: когда израильские дроны только начали туда долетать, украинские беспилотники уже более года работали на Каспии - наносили удары по платформам, вышкам и кораблям. Так что Израиль здесь точно не был первым.

Если немного отойти от темы Ирана. Может ли быть связано с ситуацией на Каспии заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о необходимости завершения войны?

Да, безусловно. Мы объективно создаем проблемы для экспорта казахстанской нефти - как на Каспии, так и на Черном море. Поэтому реакция Казахстана вполне понятна. И обращаться в этой ситуации нужно именно к Путину, который начал эту войну, ведь обращение к Украине в данной ситуации не имеет никакого смысла. Именно Путин должен ее прекратить.

Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация в ближайшее время?

Думаю, Украина и в дальнейшем будет наносить удары в Каспии. Не уверен, что главной целью станут именно иранские суда. Но если они направляются в российские порты или выходят из них, то они являются легитимными военными целями. Что касается реакции Ирана, то пока я вижу ее преимущественно дипломатической.

А если Иран все-таки пойдет дальше дипломатических заявлений?

А что это им даст? Одно дело - суда в Каспийском море, которые перевозят военные грузы для России и поэтому являются законными целями. И совсем другое - нанести ракетный удар по территории Украины. В Иране прекрасно понимают, что в ответ тоже прилетит.

Украина активно сотрудничает с арабскими странами. Для многих из них это станет еще одним аргументом в пользу поддержки Украины. В отличие от России, у Ирана нет такой системы противовоздушной обороны, которая могла бы эффективно защитить его территорию.

Поэтому они прекрасно осознают, что ответ будет очень болезненным. Если же они все-таки пойдут на такой шаг, то каспийская портовая инфраструктура может быть просто уничтожена. Поэтому сейчас выбор именно за ними. Я думаю, Иран не мог оставить эту ситуацию без реакции. Но то, что они так много говорят, свидетельствует лишь об одном - они сами очень напуганы.

О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Игорь Семиволос новости Ирана Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:29Украина
Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:15Война
Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Последние новости

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

Реклама
13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

12:59

Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

12:50

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

Реклама
11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

11:00

Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

10:54

Редкий шанс от судьбы: кому звезды приготовят приятные сюрпризы

10:54

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

10:27

Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

10:24

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:23

Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

09:52

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:43

Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодняВидео

09:14

"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарииВидео

08:48

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причинаВидео

08:47

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

08:18

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атакиВидео

07:57

Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

06:48

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

05:48

Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость

05:11

Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

Реклама
04:46

Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчиваютВидео

04:16

Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

03:33

Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

03:14

Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

02:30

Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

01:34

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:15

Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секретВидео

00:40

Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

27 июля, понедельник
23:56

Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять