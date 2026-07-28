Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

Иран не мог оставить ситуацию без реакции. Но то, что иранские власти так много говорят, свидетельствует лишь об одном - они сами очень напуганы, считает Семиволос.

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Любой, кто поставляет оружие России, является законной целью для Украины - Игорь Семиволос / Коллаж: Главред

После украинских ударов по российской логистике на Каспийском море и резкого обострения риторики Тегерана президент Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану, передавая ему разведывательную информацию о военных объектах США и стран Персидского залива.

Угрозы Ирана в адрес Украины впервые прозвучали столь открыто именно в тот момент, когда Каспийское море перестало быть для Тегерана безопасным тылом. После серии атак на судоходство и объекты, связанные с военной логистикой России, иранские власти резко ужесточили риторику, обвинив Киев в действиях в интересах Израиля и пригрозив ответом. В то же время эксперты отмечают, что за громкими заявлениями может стоять совсем другая причина: страх потерять один из немногих транспортных коридоров, который до сих пор обеспечивает Иран товарами, продовольствием и военной логистикой.

В интервью Главреду директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал, действительно ли Тегеран готов перейти от дипломатических угроз к военным действиям, может ли Каспийское море стать новым театром военных действий, какую роль в этой истории играют США и будет ли Россия пытаться использовать кризис в своих интересах.

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Почему Иран сейчас настолько обостряет ситуацию, угрожая Украине?

Потому что для Ирана Каспийское море остается одним из немногих каналов поставок как продовольствия, так и товаров. Потеря этого канала станет большой проблемой. Они понимают, что речь идет не о каком-то эпизоде, а о целенаправленной программе прекращения судоходства, как это в свое время произошло на Черном и Азовском морях.

То есть они действительно видят угрозу в возможных действиях Украины на Каспийском море?

Думаю, что да.

Если говорить об угрозах, которые сейчас звучат со стороны иранских властей. Например, Defense Express писал, что Иран якобы может применить против Украины баллистические ракеты. Насколько реально, что Иран при определенных обстоятельствах может прибегнуть к военным действиям в отношении Украины?

Гипотетически - может. На практике - весьма сомнительно. Для того чтобы запустить такие ракеты, их еще нужно соответствующим образом переместить и переориентировать. Ведь вся система Ирана была нацелена на возможную войну в Персидском заливе, Красном море или на удары по Израилю. Да и, в конце концов, можно еще и ошибиться - и попасть по России.

А если, например, передать ракеты России, чтобы она их применила?

Это тоже непросто. Такие системы нужно транспортировать, интегрировать. Все это довольно сложно. Сегодня каспийские порты имеют критически важное значение для Ирана, ведь остальные порты фактически заблокированы. Иранцы прекрасно осознают эту угрозу. Я не думаю, что сейчас они начнут запускать ракеты во все стороны. Это явно не соответствует их стратегическим интересам.

С помощью дипломатии и так называемой мягкой силы, через заявления, в частности Аракчи, они будут пытаться влиять на ситуацию. Для них гораздо важнее не запустить одну или две ракеты по Украине, а сделать так, чтобы Украина не наносила удары по их портам. Ведь если мы начнем бить по их портовой инфраструктуре, она может остановиться навсегда. И они это прекрасно понимают.

Есть ли, по вашему мнению, заинтересованность США именно в таком развитии событий? С одной стороны, Иран публично угрожает Украине, а с другой - сами США находятся в состоянии противостояния с Ираном. Видят ли американцы в этом какую-то выгоду?

Очень трудно оценить реакцию Дональда Трампа. Сегодня он угрожает Ирану, завтра говорит о паузе в ударах, послезавтра снова угрожает. Посмотрим, какой будет его реакция после встречи с Зеленским. Думаю, эта тема точно будет обсуждаться.

Но есть простая истина: 90% того, что говорят иранцы, - неправда. Они умеют манипулировать, угрожать, они очень ловкие дипломаты. Но в большинстве случаев они просто лгут.

Дональд Трамп отреагировал на недавние слова Зеленского и заявил, что неуверен, передавала ли Россия Ирану спутниковые снимки. Насколько такие заявления для него характерны?

Он вообще ни в чем не уверен. Повторюсь, комментировать Дональда Трампа очень сложно, потому что сегодня он говорит одно, завтра - другое. Его заявления часто противоречат друг другу. Я думаю, что Белый дом просто оставляет себе пространство для маневра. Если официально признать то, о чем уже говорят американские спецслужбы и многие американские чиновники, - что Россия помогает Ирану, - тогда придется принимать определенные решения, ведь это уже явный враждебный акт. Поскольку Дональд Трамп пока не хочет этого делать, он будет изворачиваться, как змея на сковороде, чтобы оставить себе это окно возможностей.

Какие сейчас есть варианты действий у США? Могут ли они использовать угрозы Ирана в адрес Украины в своих интересах?

Возможности у них есть. Другой вопрос – воспользуются ли они ими. Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Пэтриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия.

То есть последняя пауза в ударах США по Ирану также может быть связана именно с дефицитом ракет для систем ПВО?

Именно так. Я могу ошибаться, ведь я не был там. Но, по крайней мере, если верить серьезным аналитикам, в Пентагоне сейчас действительно существует беспокойство из-за нехватки ракет для систем противовоздушной обороны.

Когда вы говорили о возможностях США, что именно имели в виду?

Они, например, могут дать Украине политический "зеленый свет" и заявить, что Каспийское море также является легитимным театром боевых действий, если речь идет о прекращении поставок иранских дронов и комплектующих в Россию.

То есть речь идет прежде всего о политической поддержке. Именно она будет формировать позицию других государств, которые прислушиваются к Вашингтону. Если же Трамп и в дальнейшем будет занимать неопределенную позицию, эта неопределенность передастся и другим странам.

Что может свидетельствовать о том, что США дали Украине "зеленый свет" на активные операции в Каспийском море?

Честно говоря, я не знаю, давали ли они такой "зеленый свет". Я лишь предполагаю, что определенные вопросы могли согласовываться, ведь для таких операций нужна разведывательная информация, которую американцы потенциально могут предоставлять. Но согласовывается ли с ними каждый конкретный удар - вряд ли. Думаю, Украина действует, исходя из своих стратегических и тактических задач. Безусловно, американцы не могли не заметить таких ударов. Но санкционировали ли они их - сказать не могу.

Как Россия может использовать эту ситуацию? Связаны ли нынешние угрозы Ирану с позицией Москвы?

Я вижу здесь попытку сформировать определенный информационный нарратив. Иранцы уже заявили, что Украина якобы действует в интересах Израиля. То есть они пытаются создать образ Украины как "слуги Израиля", выполняющего израильские указания. Это пропаганда, направленная на страны Глобального Юга. И Россия этот нарратив, безусловно, подхватит и будет распространять.

На самом деле же все очень просто: мы воюем против России. Это наше законное право, потому что РФ является агрессором. Любой, кто поставляет России оружие или помогает ей вести войну, является легитимной целью. Если кому-то кажется, что Каспийское море далеко, то это не так. Мы уже закрыли для России Черное и Азовское моря и можем сделать то же самое на Каспии.

Вы говорили о попытках Ирана привязать Украину к Израилю. Но где здесь логика?

Логики нет. Украина действует исключительно в своих интересах. Возможно, иранцы вспоминают о том, что в свое время израильские дроны также наносили удары по их портам на Каспии. Но стоит помнить: когда израильские дроны только начали туда долетать, украинские беспилотники уже более года работали на Каспии - наносили удары по платформам, вышкам и кораблям. Так что Израиль здесь точно не был первым.

Если немного отойти от темы Ирана. Может ли быть связано с ситуацией на Каспии заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о необходимости завершения войны?

Да, безусловно. Мы объективно создаем проблемы для экспорта казахстанской нефти - как на Каспии, так и на Черном море. Поэтому реакция Казахстана вполне понятна. И обращаться в этой ситуации нужно именно к Путину, который начал эту войну, ведь обращение к Украине в данной ситуации не имеет никакого смысла. Именно Путин должен ее прекратить.

Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация в ближайшее время?

Думаю, Украина и в дальнейшем будет наносить удары в Каспии. Не уверен, что главной целью станут именно иранские суда. Но если они направляются в российские порты или выходят из них, то они являются легитимными военными целями. Что касается реакции Ирана, то пока я вижу ее преимущественно дипломатической.

А если Иран все-таки пойдет дальше дипломатических заявлений?

А что это им даст? Одно дело - суда в Каспийском море, которые перевозят военные грузы для России и поэтому являются законными целями. И совсем другое - нанести ракетный удар по территории Украины. В Иране прекрасно понимают, что в ответ тоже прилетит.

Украина активно сотрудничает с арабскими странами. Для многих из них это станет еще одним аргументом в пользу поддержки Украины. В отличие от России, у Ирана нет такой системы противовоздушной обороны, которая могла бы эффективно защитить его территорию.

Поэтому они прекрасно осознают, что ответ будет очень болезненным. Если же они все-таки пойдут на такой шаг, то каспийская портовая инфраструктура может быть просто уничтожена. Поэтому сейчас выбор именно за ними. Я думаю, Иран не мог оставить эту ситуацию без реакции. Но то, что они так много говорят, свидетельствует лишь об одном - они сами очень напуганы.

О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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