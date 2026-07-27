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Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

Алексей Тесля
27 июля 2026, 23:56
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Вроцлавские полицейские арестовали двух мужчин, подозреваемых в участии в жестоком избиении граждан Украины.
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В Польше задержали двоих мужчин, избивших украинйев / Коллаж: Главред, фото: Facebook/marcinkierwinski

Главное:

  • Арестованы двое мужчин, подозреваемые в избиении украинцев в Польше
  • Сибига поблагодарил польские власти за задержание злоумышленников

Полицейские в польском Вроцлаве арестовали двух мужчин, подозреваемых в избиении украинцев, сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

"Жестокое насилие никогда не останется безнаказанным. Вроцлавские полицейские арестовали двух мужчин, подозреваемых в участии в жестоком избиении граждан Украины", – написал он в Facebook.

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По словам польского главы МВД, задержанные имели судимости. Одного из них задержали сотрудники антитеррористического отдела полиции при попытке выехать из Вроцлава.

Как сообщалось, Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призывает польские правоохранительные органы оперативно отреагировать на инцидент, в результате которого, по информации в сети, пострадала украинская пара.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил польских правоохранителей и власти за оперативное задержание злоумышленников, избивших украинцев, и выразил надежду на полное, объективное и беспристрастное расследование, а также справедливое наказание виновных.

"Польские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве. Третьего разыскивают. Мы рассчитываем на полное, объективное и беспристрастное расследование, установление всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливое наказание виновных", – написал Сибига в Х.

Он поблагодарил польские власти, правоохранительные органы и мэра Вроцлава Яцека Сутрика за оперативную, принципиальную и своевременную реакцию.

"Украина и в дальнейшем будет внимательно следить за ходом этого дела и обеспечивать необходимое консульское содействие пострадавшим гражданам Украины", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, которое в конечном итоге превращается в конкретные физические нападения на улицах.

"Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от общего извечного врага", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Ранее в сети появилась информация, что во Вроцлаве трое мужчин избили украинца и его девушку. Нападение произошло после того, как поляки услышали украинский акцент пары в магазине. Об этом сообщила мать пострадавшей в Threads.

Напомним, в Польше официально начал действовать новый закон, регулирующий пребывание украинских граждан в стране. Новые нормы касаются автоматического продления документов, правил пересечения границы с детьми и условий получения защиты.

Как писал Главред,ранее в Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений. Двое мужчин притворились покупателями и напали на украинца с ножом. Пострадавший чудом выжил.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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