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Постель снова станет белоснежной: три ложки какого дешевого средства добавить в барабан

Дарья Пшеничник
27 июля 2026, 22:53
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Раствор аммиака вымывает из волокон остатки порошка и минеральные соли - основные причины серого оттенка, но имеет строгие ограничения по применению.
Постель снова станет белоснежной: три ложки какого дешевого средства добавить в барабан
Как отбелить постельное белье / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему белое постельное белье со временем седеет и желтеет
  • Сколько нашатырного спирта добавляют в барабан
  • При какой температуре этот способ работает лучше всего

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Три столовые ложки нашатырного спирта, добавленные прямо в барабан стиральной машины, возвращают белому постельному белью первоначальный цвет - без соды, уксуса и дорогих промышленных отбеливателей. Метод рассчитан на одну полную загрузку, а наилучший результат дает программа для хлопка при температуре 60 °C, если это допускает производитель ткани, пишет ТСН.

Причина потери цвета почти всегда техническая, а не связана со старением вещи. Тусклый серый или желтоватый оттенок возникает из-за накопления минеральных солей из жесткой воды и недовымытых остатков моющих средств в волокнах, к чему добавляется стирка при низких температурах и естественный износ ткани.

Нашатырный спирт - это раствор аммиака, который эффективно расщепляет жировые загрязнения и вымывает из ткани то, что откладывается в ней циклически. Он же нейтрализует действие жесткой воды и устраняет затхлый запах, который сохраняется в волокнах даже после обычной стирки.

Как применять и чего ожидать

Порядок действий прост: нашатырный спирт вливают непосредственно в барабан вместе с белым бельем, после чего обычный порошок или гель засыпают в соответствующий отсек дозатора. Никаких дополнительных средств схема не предусматривает.

После цикла ткань становится светлее и свежее, мягче на ощупь, избавляется от неприятного запаха и легче поддается глажке. Наиболее заметный эффект издание фиксирует на белом хлопке и сатине - именно эти материалы со временем быстрее всего теряют блеск.

Результат можно закрепить, следуя простым правилам. Не стоит перегружать барабан, чтобы ткань свободно двигалась в воде; белые вещи следует стирать отдельно от цветных; раз в несколько месяцев машину нужно очищать от накипи и остатков моющих средств, а выстиранное белье - вынимать сразу после завершения программы.

Что категорически запрещено

Ограничения касаются прежде всего безопасности. Резкий запах аммиака требует хорошей вентиляции в помещении, а смешивать это средство с хлорными отбеливателями или другими агрессивными препаратами нельзя - реакция образует опасные испарения.

Перед стиркой стоит ознакомиться с рекомендациями на этикетке: для деликатных материалов, шелка и шерсти этот способ не подходит. Очень старое белье или ткань со стойкими пятнами за одну стирку не отбелится, однако регулярное применение помогает значительно дольше сохранять опрятный вид постельного белья.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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