"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

Главное:
- В Кремле не комментируют намерение привлечь бойцов из КНДР
- Украинский лидер, по мнению Пескова, не может комментировать планы РФ
Пресс-секретарь кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы привлечь дополнительно 30 тысяч бойцов из КНДР.
Как сообщают российские СМИ, по его словам, глава украинского государства якобы не имеет полномочий комментировать намерения Кремля. В то же время Песков ни опроверг, ни подтвердил информацию, которую накануне озвучил Зеленский.
"Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.
Участие военных из КНДР в войне с Украиной
Главред писал, что 25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что ещё 30 тысяч северокорейских военнослужащих могут пополнить ряды российской оккупационной армии в ближайшее время.
"Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет", - сказал тогда он.
Зеленский подчеркнул, что это угроза не только для Украины, ведь РФ помогает КНДР учиться вести войну, совершенствует их вооружение и предоставляет им опыт реального применения оружия.
Помощь КНДР России - последние новости
Напомним, Главред писал, что Северная Корея стала одним из крупнейших поставщиков вооружения для России, обеспечивая, по оценкам украинской разведки, от 25% до 40% потребностей российской армии в артиллерийских боеприпасах.
Ранее стало известно, что еще с 2025 года около 10 тысяч военных из Северной Кореи находились вблизи российско-украинской границы. Они выполняли охранные задачи.
Накануне сообщалось, что КНДР не просто так соглашается отправлять своих военнослужащих в Россию. Таким образом Северная Корея хочет получить опыт современных боевых действий.
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О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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