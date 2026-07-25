Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг Путина

Владимир Путин готовит условия для расширения мобилизации, предупредил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский раскрыл цель Кремля в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, МО РФ, сайт Кремля

Главное из заявлений Зеленского:

Есть подробные доклады разведки о российских планах на осень

30 тысяч военнослужащих КНДР могут пополнить ряды оккупационной армии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости совместного с партнерами усиления давления на РФ с целью предотвращения усиления мобилизации в стране-агрессоре и склонения ее к миру.

"У нас есть подробные доклады разведки о российских планах на осень. Чего там нет – в российских планах, – так это мира. К сожалению. Пока его нет. Путин готовит условия для расширения мобилизации", – сказал Зеленский в своем вечернем обращении.

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Он отметил, что за неполные семь месяцев текущего года в ряды российских вооруженных сил поступила 221 тысяча человек, а потери россиян за тот же период составили почти 225,5 тысяч, из них 131 тысяча – убиты, почти 93 тысячи – ранены, значительное количество ранений – тяжелые.

"Путин готовится просто отправлять новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится. Важно, чтобы мы с партнерами смогли оказать на Россию достаточное давление, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать – мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, этому способствуют украинские удары на большие расстояния и "мидстрайки": "Все больше россиян замечают путинскую войну, несут от нее потери и думают, что войну не нужно затягивать".

Участие военных из КНДР в войне с Украиной

Еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих могут пополнить ряды российской оккупационной армии в ближайшее время, сообщил также глава государства.

"Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это угроза не только для Украины, ведь РФ помогает КНДР учиться вести войну, совершенствует их вооружение и дает им опыт реального применения оружия. "Все это представляет угрозу для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы будем противодействовать", – подчеркнул Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - обращение владимира Зеленского:

В ОП раскрыли возможные сроки снижения интенсивности войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что активность боевых действий может существенно уменьшиться уже осенью, если российским войскам не удастся добиться значительных результатов во время нынешней наступательной кампании.

По его словам, Кремль связывает свои планы именно с летним периодом, рассчитывая расширить зону контроля и получить новые территориальные приобретения. Однако, как отметил Подоляк, провал этих целей может повлиять на дальнейший ход войны и привести к изменению ситуации на фронте.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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