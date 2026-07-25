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5 необычных способов носить платок: образ заиграет новыми красками

Кристина Трохимчук
25 июля 2026, 16:38
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Один аксессуар способен полностью преобразить даже самый простой образ, если знать несколько стильных способов его использования.
Как стилизовать платок в образе
Как стилизовать платок в образе / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • как носить платок в 2026 году
  • какие способы стилизации платка сейчас в тренде
  • как сделать образ интереснее с помощью одного аксессуара

Современные модницы носят платок не только на голове, но и используют его как стильный акцент образа. Главред расскажет о пяти простых способах, которые помогут разнообразить гардероб без лишних затрат.

Как завязать платок, чтобы не спадал с головы

Стилист Виктория Шпак считает, что один из самых актуальных способов - использовать платок как бандану. Такой вариант придает образу легкость, делает его более современным и прекрасно смотрится даже с базовыми монохромными нарядами. Чтобы платок не спадал с головы и прочно держался, достаточно с внутренней стороны прикрепить его к волосам невидимками или заколками.

видео дня

"На самом деле платок - это максимально универсальный аксессуар, и я сейчас покажу несколько вариантов стилизации. Первый из них - вот так повязать её на голову, как бандану. И что очень интересно, на мне сейчас монолук в чёрном цвете, и этот платок добавляет очень классный и интересный акцент", - говорит Виктория Шпак.

Как носить платок на голове
Как носить платок на голове / скриншот из видео

Как использовать платок вместо пояса

Еще один стильный прием - повязать платок на поясе или использовать его вместо ремня. Такой акцент добавляет цвета даже самому простому образу, а сочетание шелка с кожей выглядит особенно эффектно.

"Второй вариант, уже более понятный, который часто используют девушки, - это просто повязать платок на поясе по диагонали. Его можно добавить точечно, повязав на ремень. Особенно если он будет кожаным, то кожа и шелк на контрасте смотрятся очень интересно. А можно просто использовать платок вместо пояса", - пояснила стилистка.

Платок на талии
Платок на талии / скриншот из видео

Как завязать платок на шее

Если хочется придать образу французскую элегантность, стоит использовать платок как украшение для шеи. Меняя способ завязывания, можно каждый раз создавать новый настрой образа.

"Если хочется придать образу более парижский настрой, то предлагаю стилизовать платок как аксессуар на шею. Я использовала здесь держатель для платочка, но вы можете экспериментировать и придумывать свои варианты, как его завязать. Либо в виде бантика, либо в виде цветочка. Это полностью зависит от вашей фантазии", – отметила Шпак.

Как завязать платок на шее
Как завязать платок на шее / скриншот из видео

Как сделать сумку из платка

Платок может стать не только аксессуаром, но и основой для необычной сумочки. Такой прием особенно популярен летом и прекрасно дополняет непринужденные городские или курортные образы. Для этого достаточно найти или приобрести застежку, на которую можно завязать концы платка и использовать её в качестве ручки.

"Ещё можно сделать такую современную и актуальную сумочку", - поделилась идеей стилистка.

Сумочка из платка
Сумка из платка / скриншот из видео

Как стильно носить платок - советы стилиста:

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Об авторе: Виктория Шпак

Виктория Шпак - персональный стилист из Киева и выпускница школы Modeisme, которая работает как онлайн по всей Украине, так и офлайн в столице. Эксперт специализируется на создании гармоничных капсульных гардеробов, проведении анализа и разбора вещей, а также сопровождении во время шопинга. Виктория помогает подобрать стильный и функциональный образ как для женщин, так и для мужчин.

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