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В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны

Анна Косик
25 июля 2026, 07:45
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В результате атаки нанесены удары по ряду важных объектов РФ.
В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны
Уже известны первые последствия ночной атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • В Белгороде атакованы склады и энергообъект
  • В Энгельсе, вероятно, горит воинская часть
  • В Ростове в результате атаки дронов возник пожар

Украинские дроны в ночь на 25 июля атаковали страну-агрессора Россию. Взрывы прогремели в ряде областей, а представители местных властей пожаловались на массированные удары.

Атака на Белгород

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки украинских дронов возникли повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные.

видео дня

Также якобы повреждены многоквартирный дом и коммерческий объект, есть пострадавшие. Но не исключено, что гражданские объекты попали под удар пресловутой российской ПВО.

В то же время мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о ударах в Белгороде по логистическим складам, подстанции "Южная" и району ТЭЦ "Луч".

Атака на Энгельс

В Саратовской области в городе Энгельс после атаки возник масштабный пожар. OSINT-аналитики ASTRA предполагают, что возгорание произошло на территории воинской части.

В непосредственной близости от горящего здания находятся и объекты военного аэродрома "Энгельс-2".

Энгельс-2
Энгельс-2 / Инфографика: Главред

Атака на Ростов

Ночью жители Ростова пожаловались на мощные взрывы и опубликовали кадры с последствиями украинской атаки. На них видно, что в городе возник масштабный пожар. Однако официальных данных о том, какой именно объект был поражён, на данный момент нет.

В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Россию этой ночью:

Россию ждет новая волна атак со стороны Украины

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина будет расширять перечень целей для атак в РФ.

Удары по НПЗ будут продолжаться, но в дальнейшем россиян ждут удары и по газовой инфраструктуре, газораспределительным станциям и газовым терминалам. Также удары будут наноситься не только по объектам Wildberries, но и OZON.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что ударные дроны недавно поразили истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области России.

Ранее стало известно, что в результате спецоперации на территории Саратовской области РФ был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95, находившийся на военном аэродроме "Энгельс".

Накануне, в ночь на 19 июля, беспилотники атаковали нефтебазу в Михайловске Ставропольского края. За последние несколько недель этот объект подвергся атаке уже в третий раз.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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