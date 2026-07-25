В Белгороде, Энгельсе и Ростовые облака дыма, возникли пожары: что поразили дроны

Главное:
- В Белгороде атакованы склады и энергообъект
- В Энгельсе, вероятно, горит воинская часть
- В Ростове в результате атаки дронов возник пожар
Украинские дроны в ночь на 25 июля атаковали страну-агрессора Россию. Взрывы прогремели в ряде областей, а представители местных властей пожаловались на массированные удары.
Атака на Белгород
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате атаки украинских дронов возникли повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные.
Также якобы повреждены многоквартирный дом и коммерческий объект, есть пострадавшие. Но не исключено, что гражданские объекты попали под удар пресловутой российской ПВО.
В то же время мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о ударах в Белгороде по логистическим складам, подстанции "Южная" и району ТЭЦ "Луч".
Атака на Энгельс
В Саратовской области в городе Энгельс после атаки возник масштабный пожар. OSINT-аналитики ASTRA предполагают, что возгорание произошло на территории воинской части.
В непосредственной близости от горящего здания находятся и объекты военного аэродрома "Энгельс-2".
Атака на Ростов
Ночью жители Ростова пожаловались на мощные взрывы и опубликовали кадры с последствиями украинской атаки. На них видно, что в городе возник масштабный пожар. Однако официальных данных о том, какой именно объект был поражён, на данный момент нет.
Смотрите видео атаки дронов на Россию этой ночью:
Россию ждет новая волна атак со стороны Украины
Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина будет расширять перечень целей для атак в РФ.
Удары по НПЗ будут продолжаться, но в дальнейшем россиян ждут удары и по газовой инфраструктуре, газораспределительным станциям и газовым терминалам. Также удары будут наноситься не только по объектам Wildberries, но и OZON.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что ударные дроны недавно поразили истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области России.
Ранее стало известно, что в результате спецоперации на территории Саратовской области РФ был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95, находившийся на военном аэродроме "Энгельс".
Накануне, в ночь на 19 июля, беспилотники атаковали нефтебазу в Михайловске Ставропольского края. За последние несколько недель этот объект подвергся атаке уже в третий раз.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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