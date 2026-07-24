Какие имена чаще всего давали детям в Украине в 2026 году: названы лидеры

Читайте в материале:
- Какие имена стали самыми популярными в 2026 году
- Какие редкие имена выбирали родители
- Чем отличаются предпочтения в регионах
Выбор имени для новорожденного ребенка остается одной из важнейших традиций для родителей. Одни отдают предпочтение проверенной классике, другие ищут редкие или необычные варианты, а предпочтения нередко различаются в зависимости от региона страны. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщили в Министерстве юстиции, в первом полугодии 2026 года самыми популярными именами для новорождённых стали София среди девочек и Артем среди мальчиков.
София остается самым распространенным женским именем в большинстве областей Украины. В десятку самых популярных также вошли Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.
Какие имена чаще всего выбирали в разных регионах
Выбор имени нередко зависит не только от моды, но и от региона проживания.
Так, имена Злата и Милана чаще всего выбирали на западе и в центре Украины. Среди мальчиков Артем и Александр были самыми популярными в центральных, западных и восточных областях, тогда как Матвей и Тимофей чаще всего встречались на западе страны.
В десятку самых популярных мужских имен также вошли Максим, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.
Какие редкие имена получали новорождённые
Несмотря на популярность традиционных имен, часть родителей выбирала необычные варианты.
Среди редких женских имен встречались Айсель, Имералина, Делли, Кейли, Касия, Патрисия, Роуз, Санита, Ума и Эстер.
Среди необычных мужских имен регистрировались Амир, Леон, Себастьян, Даян, Лиам, Килиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард и Эван.
Отдельную категорию составляли двойные имена: Аделаида-Лоредана, Марьям-Николет, Доминика-Аниэль, Маргарита-Килина, Абаведария-Алиса, Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Андрей-Андриан, Элиот-Тео и Марк-Габриэль.
Какие имена выбирали из-за традиций и культуры
Часть необычных имен родители давали детям по религиозным, культурным или историческим соображениям.
Среди них - Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Афина, Юнона, Дзвинка, Квитослава, Лукерия, Самийло, Ессей, Нафанаил, Соломон, Эмануил, Добромир, Свитозар, Зореслав, Тамерлан, Эней и Ярий.
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Об источнике: Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.
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