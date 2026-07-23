Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Юрий Берендий
23 июля 2026, 21:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Простые крошки специй под окнами способны надолго отбить у насекомых желание заходить в дом.
Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина
Корица от муравьев в доме - как простое средство защищает окна и двери от насекомых / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как перекрыть путь муравьям с помощью корицы
  • Как избавиться от муравьев без химии

Муравьи в доме или во дворе - настоящая головная боль для многих хозяев, ведь эти насекомые мгновенно находят малейшие щели и пробираются к еде. Однако избавиться от нежелательных "гостей" можно и без использования токсичной химии. О том, как работает этот простой барьер из специй и как его правильно применять, рассказал автор YouTube-канала "Smart Fox".

Главред выяснил, как избавиться от муравьев в доме.

видео дня

Почему корица помогает от муравьев в доме

Автор канала объясняет, что секрет популярности этого народного метода заключается в особенностях обоняния насекомых.

"Дело, собственно, в запахе, ведь есть мелкие животные, которые вообще не переносят корицу. Я имею в виду муравьев. Именно поэтому, если вы хотите их отпугнуть, можно даже посыпать корицей непосредственно муравьиные гнезда или тропинки муравьев", - отметил блогер Smart Fox.

Смотрите видео о том, что помогает от муравьев:

Как правильно посыпать корицей от муравьев

Главное в этом методе - правильно подготовить поверхность и выбрать участки, через которые насекомые попадают в помещение.

"Сначала выберите одно из этих мест и немного его почистите, чтобы не осталось много грязи или мусора. Теперь можете взять небольшое количество корицы и просто посыпать её здесь. Вы можете сделать это в любом месте: за окнами, за дверью или где угодно на вашей территории", - посоветовал блогер.

Можно ли использовать эфирное масло корицы от муравьев

Если молотой специи под рукой нет, её можно полноценно заменить жидким концентратом.

"Если вы не хотите рассыпать корицу, можете также использовать эфирное масло корицы. Осторожно нанесите несколько капель этого масла именно на те самые конкретные места. Главное здесь - это должно быть именно масло корицы, потому что только так этот способ вообще сработает", - уточнил автор канала.

Как часто нужно обновлять корицу от муравьев

Эффект от запаха специи не вечен и требует периодического повторения, особенно после непогоды.

"Обычно достаточно делать это раз в одну-две недели, в зависимости от силы ветра и количества дождя, попадающего на место, где вы её рассыпали", - подчеркнул блогер Smart Fox.

По словам автора канала, этот метод позволяет создать для насекомых преграду, которую они просто не осмелятся преодолеть.

"Если в вашем доме регулярно появляются муравьи и вы выясните, откуда они проникают, вы сможете перекрыть именно этот путь с помощью корицы. В дальнейшем они просто развернутся и обойдут эти места, поэтому больше не будут попадать в ваш дом, ведь они действительно не переносят запах корицы", - подытожил блогер.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Муравейник муравьи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

21:56Война
Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

20:00Украина
РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

Последние новости

21:44

Дети начинают обманывать раньше, чем говорить: ученые рассказали родителям правду

21:34

Удивительное преображение переселенки из Славянска: невероятное "до" и "после"

21:26

Не только из-за выпивки: почему зуд в носу может сигнализировать об опасности

21:15

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причинаВидео

21:07

Сделать перерыв: Ярославский сделал заявление о своем уходе из "Мастер Шеф"

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
20:58

Август 2026 года для Овна: когда ожидать успеха в работе и финансового прорыва

20:56

Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранитьВидео

20:53

Цены на товары и продукты подскочат: раскрыто, что подорожает в первую очередь

20:29

Заранее не всегда правильно: когда, согласно этикету, следует приходить на встречу

Реклама
20:00

Самые выносливые многолетники: цветут роскошно и живут десятилетиямиВидео

20:00

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

19:55

"Это самое страшное для России": как Трамп и Украина загоняют Кремль в тупикВидео

19:30

Как удалить желтый налет со столовых приборов за 20 минут — лайфхак

19:14

Последний шанс лета: что нужно успеть сделать по дате рождения

19:10

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созреваниеВидео

19:10

Кремль перешел красную линию: Россию подозревают в атаках на ЦРУ - Невзлинмнение

19:06

Тест на внимательность: нужно найти бриллиантовое кольцо за 15 секунд

18:57

Удар "ядеркой" по Украине: Загородний о худшем сценарии для Кремля

18:45

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

18:42

Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковинеВидео

Реклама
18:34

Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

18:30

Лорак отменили еще два концерта в РФ

18:21

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мирВидео

18:15

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:10

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

17:56

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:55

Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

17:50

Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

17:40

Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

17:28

"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗВидео

17:25

Буданов: Украина делает всё возможное для проведения переговоров и завершения войны

17:18

Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

16:59

Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием "Киевская Русь"Видео

16:45

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

16:42

"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

16:36

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

16:22

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

16:15

Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноградВидео

16:07

Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

Реклама
15:50

Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

15:24

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

15:20

Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

15:18

Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачейВидео

15:12

Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилисткиВидео

15:08

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

15:00

"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

14:40

Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиентВидео

14:20

95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

14:20

Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять