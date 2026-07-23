Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причина

Простые крошки специй под окнами способны надолго отбить у насекомых желание заходить в дом.

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Корица от муравьев в доме - как простое средство защищает окна и двери от насекомых / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как перекрыть путь муравьям с помощью корицы

Как избавиться от муравьев без химии

Муравьи в доме или во дворе - настоящая головная боль для многих хозяев, ведь эти насекомые мгновенно находят малейшие щели и пробираются к еде. Однако избавиться от нежелательных "гостей" можно и без использования токсичной химии. О том, как работает этот простой барьер из специй и как его правильно применять, рассказал автор YouTube-канала "Smart Fox".

Главред выяснил, как избавиться от муравьев в доме.

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Почему корица помогает от муравьев в доме

Автор канала объясняет, что секрет популярности этого народного метода заключается в особенностях обоняния насекомых.

"Дело, собственно, в запахе, ведь есть мелкие животные, которые вообще не переносят корицу. Я имею в виду муравьев. Именно поэтому, если вы хотите их отпугнуть, можно даже посыпать корицей непосредственно муравьиные гнезда или тропинки муравьев", - отметил блогер Smart Fox.

Смотрите видео о том, что помогает от муравьев:

Как правильно посыпать корицей от муравьев

Главное в этом методе - правильно подготовить поверхность и выбрать участки, через которые насекомые попадают в помещение.

"Сначала выберите одно из этих мест и немного его почистите, чтобы не осталось много грязи или мусора. Теперь можете взять небольшое количество корицы и просто посыпать её здесь. Вы можете сделать это в любом месте: за окнами, за дверью или где угодно на вашей территории", - посоветовал блогер.

Можно ли использовать эфирное масло корицы от муравьев

Если молотой специи под рукой нет, её можно полноценно заменить жидким концентратом.

"Если вы не хотите рассыпать корицу, можете также использовать эфирное масло корицы. Осторожно нанесите несколько капель этого масла именно на те самые конкретные места. Главное здесь - это должно быть именно масло корицы, потому что только так этот способ вообще сработает", - уточнил автор канала.

Как часто нужно обновлять корицу от муравьев

Эффект от запаха специи не вечен и требует периодического повторения, особенно после непогоды.

"Обычно достаточно делать это раз в одну-две недели, в зависимости от силы ветра и количества дождя, попадающего на место, где вы её рассыпали", - подчеркнул блогер Smart Fox.

По словам автора канала, этот метод позволяет создать для насекомых преграду, которую они просто не осмелятся преодолеть.

"Если в вашем доме регулярно появляются муравьи и вы выясните, откуда они проникают, вы сможете перекрыть именно этот путь с помощью корицы. В дальнейшем они просто развернутся и обойдут эти места, поэтому больше не будут попадать в ваш дом, ведь они действительно не переносят запах корицы", - подытожил блогер.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

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