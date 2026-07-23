Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Самые выносливые многолетники: цветут роскошно и живут десятилетиями

Алексей Тесля
23 июля 2026, 20:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые растения не нуждаются в сложном уходе, зато десятилетиями украшают участок ярким цветением или декоративной листвой.
Многолетние цветы для сада
Какие многолетние цветы высаживать в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Намного практичнее выбирать многолетние культуры, которые успешно зимуют
  • Многие растения ежегодно выпускают новые побеги и становятся только пышнее

Создать красивый сад вовсе не означает каждый год тратить деньги на новые растения. Намного практичнее выбирать многолетние культуры, которые успешно зимуют, ежегодно выпускают новые побеги и со временем становятся только пышнее.

Большинство таких растений не нуждаются в сложном уходе, зато десятилетиями украшают участок ярким цветением или декоративной листвой, пишет Express.

видео дня

Вот ТОП многолетников, которые заслужили любовь садоводов благодаря своей долговечности и неприхотливости.

Морозостойкая герань

Это одно из самых надежных растений для сада. Не стоит путать ее с привычной пеларгонией, выращиваемой на балконах. Садовая герань прекрасно переносит морозы, быстро разрастается, образует плотный зеленый ковер и помогает сдерживать рост сорняков. Цветение начинается в конце весны и продолжается большую часть лета. После обрезки многие сорта способны зацвести повторно.

Хоста

Хосты ценятся прежде всего за роскошную декоративную листву. Существуют как миниатюрные, так и крупные разновидности, поэтому подобрать растение можно практически для любого участка. Лучше всего хосты чувствуют себя в тени или полутени, а также подходят для выращивания в контейнерах. Единственный недостаток - любовь слизней и улиток к их листьям, поэтому стоит выбирать более устойчивые сорта.

Лаванда

Этот ароматный многолетник давно стал классикой солнечных садов. Лаванда не только украшает клумбы нежными сиреневыми соцветиями, но и привлекает пчел, шмелей и бабочек. При хорошем дренаже и достаточном количестве солнца кусты способны сохранять декоративность долгие годы.

Пион

Пионы не отличаются быстрым ростом, однако ожидание полностью оправдывается их роскошным цветением. Если подобрать подходящее место, растение может десятилетиями обходиться без пересадки. Известны случаи, когда пионы успешно росли на одном участке более полувека.

Ландыш

Весной этот многолетник одним из первых наполняет сад тонким приятным ароматом. После окончания сезона надземная часть исчезает, но с приходом нового тепла растение вновь появляется. Ландыши практически не требуют ухода, а для сохранения силы роста их достаточно периодически делить.

Эхинацея

Яркие цветки эхинацеи с крупной выпуклой серединкой украшают клумбы с середины лета до осени. Они привлекают множество полезных насекомых, а после созревания семян становятся источником пищи для птиц в холодное время года.

Календарь цветения
/ Инфографика: Главред

Непета (кошачья мята)

Непета образует пышные кустики с нежными голубовато-фиолетовыми цветами, которые распускаются на протяжении нескольких месяцев. Это отличный выбор для бордюров и миксбордеров. После окончания первой волны цветения куст рекомендуется подстричь - это поможет сохранить аккуратную форму и стимулирует повторное образование бутонов.

Японская анемона

Когда большинство летних цветов уже завершает сезон, японская анемона только начинает раскрывать свои нежные бутоны. Белые или розовые цветы на высоких стеблях оживляют сад с конца лета и до осени. Особенно хорошо растение чувствует себя в полутени.

Лилейник (гемерокаллис)

Лилейники славятся огромным разнообразием окрасок и впечатляющими цветками. Хотя каждый цветок живет всего сутки, растение постоянно выпускает новые бутоны, благодаря чему цветение продолжается несколько недель подряд. К тому же это один из самых выносливых многолетников.

Почему многолетники - выгодный выбор

Главное преимущество этих растений заключается в том, что их достаточно посадить один раз. С каждым годом они становятся более крепкими и декоративными, не требуя регулярного обновления посадок. Такой подход позволяет не только сократить расходы на оформление сада, но и значительно облегчить уход за цветниками.

Доступная подкормка для плодородной почвы

После зимы земля нуждается в восстановлении, поскольку за несколько месяцев запас питательных веществ значительно сокращается. Чтобы подготовить грядки к новому сезону, необязательно покупать дорогие удобрения - помочь может обычная яичная скорлупа.

Измельченную скорлупу многие дачники используют как натуральную добавку к почве. Она содержит большое количество кальция, который необходим растениям для формирования крепких корней, прочных стеблей и нормального роста. Кроме того, этот минерал повышает устойчивость культур к неблагоприятным погодным условиям и способствует их здоровому развитию.

Смотрите видео - как правильно делать обрезку в саду:

В этом видео автор объясняет, зачем проводить обрезку садовых растений и каким видам она особенно полезна. Вы узнаете, в какие сроки лучше выполнять эту процедуру, чтобы стимулировать рост и продлить цветение, а также почему важно своевременно удалять отцветшие соцветия и старые побеги.

Кроме того, в ролике показаны основные приемы обрезки, рассказано, какие ветви следует срезать в первую очередь, а каких ошибок стоит избегать, чтобы не ослабить растения. Автор также делится советами по дальнейшему уходу после обрезки, которые помогут культурам быстрее восстановиться и продолжить активное развитие. Видео станет полезным руководством для садоводов, стремящихся поддерживать участок ухоженным, а растения - здоровыми и декоративными на протяжении всего лета.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

21:56Война
Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

20:00Украина
РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

Последние новости

21:44

Дети начинают обманывать раньше, чем говорить: ученые рассказали родителям правду

21:34

Удивительное преображение переселенки из Славянска: невероятное "до" и "после"

21:26

Не только из-за выпивки: почему зуд в носу может сигнализировать об опасности

21:15

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причинаВидео

21:07

Сделать перерыв: Ярославский сделал заявление о своем уходе из "Мастер Шеф"

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
20:58

Август 2026 года для Овна: когда ожидать успеха в работе и финансового прорыва

20:56

Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранитьВидео

20:53

Цены на товары и продукты подскочат: раскрыто, что подорожает в первую очередь

20:29

Заранее не всегда правильно: когда, согласно этикету, следует приходить на встречу

Реклама
20:00

Самые выносливые многолетники: цветут роскошно и живут десятилетиямиВидео

20:00

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

19:55

"Это самое страшное для России": как Трамп и Украина загоняют Кремль в тупикВидео

19:30

Как удалить желтый налет со столовых приборов за 20 минут — лайфхак

19:14

Последний шанс лета: что нужно успеть сделать по дате рождения

19:10

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созреваниеВидео

19:10

Кремль перешел красную линию: Россию подозревают в атаках на ЦРУ - Невзлинмнение

19:06

Тест на внимательность: нужно найти бриллиантовое кольцо за 15 секунд

18:57

Удар "ядеркой" по Украине: Загородний о худшем сценарии для Кремля

18:45

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

18:42

Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковинеВидео

Реклама
18:34

Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

18:30

Лорак отменили еще два концерта в РФ

18:21

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мирВидео

18:15

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:10

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

17:56

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:55

Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

17:50

Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

17:40

Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

17:28

"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗВидео

17:25

Буданов: Украина делает всё возможное для проведения переговоров и завершения войны

17:18

Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

16:59

Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием "Киевская Русь"Видео

16:45

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

16:42

"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

16:36

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

16:22

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

16:15

Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноградВидео

16:07

Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

Реклама
15:50

Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

15:24

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

15:20

Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

15:18

Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачейВидео

15:12

Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилисткиВидео

15:08

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

15:00

"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

14:40

Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиентВидео

14:20

95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

14:20

Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять