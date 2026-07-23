Самые выносливые многолетники: цветут роскошно и живут десятилетиями

Некоторые растения не нуждаются в сложном уходе, зато десятилетиями украшают участок ярким цветением или декоративной листвой.

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Какие многолетние цветы высаживать в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Намного практичнее выбирать многолетние культуры, которые успешно зимуют

Многие растения ежегодно выпускают новые побеги и становятся только пышнее

Создать красивый сад вовсе не означает каждый год тратить деньги на новые растения. Намного практичнее выбирать многолетние культуры, которые успешно зимуют, ежегодно выпускают новые побеги и со временем становятся только пышнее.

Большинство таких растений не нуждаются в сложном уходе, зато десятилетиями украшают участок ярким цветением или декоративной листвой, пишет Express.

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Вот ТОП многолетников, которые заслужили любовь садоводов благодаря своей долговечности и неприхотливости.

Морозостойкая герань

Это одно из самых надежных растений для сада. Не стоит путать ее с привычной пеларгонией, выращиваемой на балконах. Садовая герань прекрасно переносит морозы, быстро разрастается, образует плотный зеленый ковер и помогает сдерживать рост сорняков. Цветение начинается в конце весны и продолжается большую часть лета. После обрезки многие сорта способны зацвести повторно.

Хоста

Хосты ценятся прежде всего за роскошную декоративную листву. Существуют как миниатюрные, так и крупные разновидности, поэтому подобрать растение можно практически для любого участка. Лучше всего хосты чувствуют себя в тени или полутени, а также подходят для выращивания в контейнерах. Единственный недостаток - любовь слизней и улиток к их листьям, поэтому стоит выбирать более устойчивые сорта.

Лаванда

Этот ароматный многолетник давно стал классикой солнечных садов. Лаванда не только украшает клумбы нежными сиреневыми соцветиями, но и привлекает пчел, шмелей и бабочек. При хорошем дренаже и достаточном количестве солнца кусты способны сохранять декоративность долгие годы.

Пион

Пионы не отличаются быстрым ростом, однако ожидание полностью оправдывается их роскошным цветением. Если подобрать подходящее место, растение может десятилетиями обходиться без пересадки. Известны случаи, когда пионы успешно росли на одном участке более полувека.

Ландыш

Весной этот многолетник одним из первых наполняет сад тонким приятным ароматом. После окончания сезона надземная часть исчезает, но с приходом нового тепла растение вновь появляется. Ландыши практически не требуют ухода, а для сохранения силы роста их достаточно периодически делить.

Эхинацея

Яркие цветки эхинацеи с крупной выпуклой серединкой украшают клумбы с середины лета до осени. Они привлекают множество полезных насекомых, а после созревания семян становятся источником пищи для птиц в холодное время года.

/ Инфографика: Главред

Непета (кошачья мята)

Непета образует пышные кустики с нежными голубовато-фиолетовыми цветами, которые распускаются на протяжении нескольких месяцев. Это отличный выбор для бордюров и миксбордеров. После окончания первой волны цветения куст рекомендуется подстричь - это поможет сохранить аккуратную форму и стимулирует повторное образование бутонов.

Японская анемона

Когда большинство летних цветов уже завершает сезон, японская анемона только начинает раскрывать свои нежные бутоны. Белые или розовые цветы на высоких стеблях оживляют сад с конца лета и до осени. Особенно хорошо растение чувствует себя в полутени.

Лилейник (гемерокаллис)

Лилейники славятся огромным разнообразием окрасок и впечатляющими цветками. Хотя каждый цветок живет всего сутки, растение постоянно выпускает новые бутоны, благодаря чему цветение продолжается несколько недель подряд. К тому же это один из самых выносливых многолетников.

Почему многолетники - выгодный выбор

Главное преимущество этих растений заключается в том, что их достаточно посадить один раз. С каждым годом они становятся более крепкими и декоративными, не требуя регулярного обновления посадок. Такой подход позволяет не только сократить расходы на оформление сада, но и значительно облегчить уход за цветниками.

Доступная подкормка для плодородной почвы

После зимы земля нуждается в восстановлении, поскольку за несколько месяцев запас питательных веществ значительно сокращается. Чтобы подготовить грядки к новому сезону, необязательно покупать дорогие удобрения - помочь может обычная яичная скорлупа.

Измельченную скорлупу многие дачники используют как натуральную добавку к почве. Она содержит большое количество кальция, который необходим растениям для формирования крепких корней, прочных стеблей и нормального роста. Кроме того, этот минерал повышает устойчивость культур к неблагоприятным погодным условиям и способствует их здоровому развитию.

Смотрите видео - как правильно делать обрезку в саду:

В этом видео автор объясняет, зачем проводить обрезку садовых растений и каким видам она особенно полезна. Вы узнаете, в какие сроки лучше выполнять эту процедуру, чтобы стимулировать рост и продлить цветение, а также почему важно своевременно удалять отцветшие соцветия и старые побеги.

Кроме того, в ролике показаны основные приемы обрезки, рассказано, какие ветви следует срезать в первую очередь, а каких ошибок стоит избегать, чтобы не ослабить растения. Автор также делится советами по дальнейшему уходу после обрезки, которые помогут культурам быстрее восстановиться и продолжить активное развитие. Видео станет полезным руководством для садоводов, стремящихся поддерживать участок ухоженным, а растения - здоровыми и декоративными на протяжении всего лета.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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