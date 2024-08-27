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3 самые лучшие варианта, что делать с опавшей листвой: садовник поделилась ценными советами

Алёна Воронина
27 августа 2024, 04:55
78
Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.
Опавшие листья, Антонина Лесик
Что делать с опавшими листьями/ коллаж: Главред, фото: скрин

Опавшие листья являются настоящей проблемой для садоводов, ведь каждый год осенью приходится думать, что делать с опавшими листьями и куда их девать. Своими секретами борьбы с этой проблемой поделилась эксперт по садоводству и блогер Антонина Лесик в "Сніданку з 1+1".

"На огороде мы можем использовать опавшие листья для укрытия наших подзимних посадок. Например, чеснока или лука. Также листья мы можем заложить в компостную теплую грядку. Складываем слоями, как на пирог. Можно еще добавить туда органических остатков от сбора урожая, все это пересыпать землей, пролить - и на следующий сезон будет у вас готовый компост", - отметила Лесик.

Также с наступлением холодов у садоводов есть хлопоты - чем укрыть растения, которые боятся холода, например, розы и гортензии. Если собрать сухие листья, которые долго не перегнивают, например, грецкого ореха или дуба, они будут прекрасным наполнителем для воздушно-каркасного укрытия. Например, можно так укрыть гортензию - обрезать и связать все побеги, напихать внутрь и вокруг сухих дубовых листьев и сверху уже накрыть каким-то материалом типа геротекстиля или агроволокна.

"Если же в вашем саду листьев очень много, я советую вам приготовить так называемый листовой компост. Сразу сгребаем листья в большие мусорные мешки. Снизу делаем отверстия, чтобы отходила лишняя влага. Завязываем мешки и оставляем так до следующего сезона. И на весну у вас будет замечательная добавка, например, к почвосмеси, к рассаде или к грядкам", - сказала эксперт.

Она отметила, что питательных веществ в таком компосте не очень много, но он служит прекрасным кондиционером для почвы.

Если деревья у вас на газоне и листья упали прямо на газон, то можно облегчить себе работу и не сгребать их граблями, и использовать газонокосилку под последний уже покос. Газонокосилка измельчит эти листья и они будут дополнительным удобрением для газона.

Также эксперт дала еще один важный совет по уборке листьев. Она отмечает, что нельзя просто ждать, пока с деревьев опадут все листья, и только тогда идти их убирать - стоит это делать время от времени. Ведь если они долго будут лежать на земле, то слежатся, станут мокрыми и их будет сложно убирать.

Смотрите видео о том, что делать с опавшими листьями:

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"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

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