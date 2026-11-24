Генерал Ивашов предложил провести парад и присвоить Путину звание генералиссимуса, чтобы мирным путем сменить власть.

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Российский генерал назвал сроки распада РФ и призвал к перевороту / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Ивашов прогнозирует распад России к 2027–2028 годам

Генерал призвал к мирному государственному перевороту

В Крыму, по его словам, исчезают символы "Z"

Страна-агрессор Россия может прекратить своё существование к 2027–2028 годам из-за катастрофических последствий войны против Украины. Такой прогноз озвучил отставной генерал-полковник Леонид Ивашов, ранее служивший под руководством диктатора и военного преступника Владимира Путина. Он также призвал к мирной смене власти в Кремле, чтобы не допустить дальнейшего разрушения страны. Об этом сообщает британское издание The Express.

По мнению бывшего военного командира, нынешний курс Кремля ведет к распаду государства. Он считает, что последствия полномасштабной войны уже выходят далеко за пределы военных потерь и все сильнее сказываются на будущем России.

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"России не будет. России не будет", - заявил Ивашов, описывая перспективы страны без немедленного вмешательства. Он также предположил, что история может повториться с Путиным, как это случалось с другими лидерами, которых сначала обожали, а впоследствии убивали.

Как генерал предлагает устранить Путина

Отдельно генерал выступил за смену руководства страны без масштабного насилия. Он убежден, что Кремлю нужен другой сценарий передачи власти, который позволил бы избежать внутреннего вооруженного противостояния.

"Сегодня нужен мирный государственный переворот. Не такое восстание - мы уже готовы к восстанию, а это было бы ужасным событием - а скорее мирная смена власти", - подчеркнул Ивашов.

В то же время отставной генерал считает, что Путину необходимо оставить возможность безопасного ухода от власти. По его словам, это могло бы стать альтернативой сценарию, при котором российский лидер рискует быть расстрелянным.

Ивашов также обратил внимание на изменения в отношении россиян к войне. В частности, он указал на уменьшение количества символики, которой ранее демонстрировали поддержку вторжения в Украину.

"Путин был прав в одном. Всё идёт по плану; всё идёт по графику. Я полностью согласен с этим выводом. Все идет по плану - просто не по российскому плану. Ущерб от войны огромный. Мой вывод таков: Россия закончится к 2027 или 2028 году. Все развалится", - заявил генерал.

По его словам, такие изменения заметны даже в Крыму, где раньше активно использовали российскую государственную символику и знаки в поддержку вторжения.

"Теперь даже российские флаги стали более редким явлением - по крайней мере здесь, в Крыму. Люди теперь закрывают или смывают эти знаки с буквой "Z", - отметил Ивашов.

Может ли Путин согласиться на прекращение войны

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главред" обратил внимание, что от возможного коллапса России больше всего может выиграть Китай. По его оценке, Пекину даже не обязательно наращивать собственный ядерный арсенал.

"Не исключено, что в случае коллапса России китайцы заберут её ядерное оружие. Зачем им что-то делать, если можно забрать то, что есть?" - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам эксперта, российские элиты всё больше опасаются зависимости от Пекина.

"В российской верхушке осознают, что им выгоднее дружить с США, чем с Китаем, поскольку Поднебесная их съест и не подавится", - пояснил Загородний.

Оценивая перспективы для Украины, аналитик не ожидает изменений в поведении Кремля, пока у власти остается нынешний диктатор.

"А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил эксперт.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Режим Путина - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Ивашов уже не впервые публично критикует хозяина Кремля. В начале ноября генерал заявил, что Путин уже проиграл войну против Украины, поскольку не смог предвидеть ее последствий. По словам Ивашова, деньги на увеличенный оборонный бюджет РФ на 2027 год заберут из образования, гуманитарной сферы и пенсий.

В то же время в Кремле вновь прибегают к ядерному шантажу. В Институте изучения войны считают, что новые ядерные угрозы Дмитрия Медведева являются попыткой запугать Запад. По оценке аналитиков, таким образом Кремль пытается сдержать политику Запада, поддерживающего Украину.

Об угрозах для режима говорят и российские оппозиционеры. Бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова предположила, что Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО. По её словам, в окружении диктатора есть те, кто убеждает его в высокой вероятности такого сценария.

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