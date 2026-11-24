Самым выносливым оказался потос.

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Названы комнатные растения, которые растут в тени / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Сколько света нужно растениям в темных углах

Какие 10 комнатных растений выдерживают слабое освещение

Как ухаживать за растениями в тени

Для темных комнат подходят потос, филодендрон плющевидный, сансевиерия, драцена, аспидистра, сциндапсус расписной, замиокулькас, спатифиллум, аглаонема и хлорофитум. Они способны расти в нескольких метрах от окна, однако без света не выживет ни одно растение - для углов без окон лучше сразу приобрести фитолампу.

Своим многолетним опытом поделилась садовод Линда Ли в блоге Garden Betty. По её словам, многие сайты советуют покупать теневыносливые виды растений. Но на самом деле им требуется немало света. В результате это заканчивается разочарованием и гибелью растений.

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Ли подчеркивает, что слабое освещение и полная темнота - это разные вещи. Уголок в дальнем конце комнаты с маленьким окном или неосвещенная ниша тоже относятся к сложным местам: растения там какое-то время живут, но постепенно слабеют.

"Например, ванная комната без окон - это не слабое освещение, это отсутствие света!" - подчеркивает эксперт.

Сколько света нужно теневыносливым растениям

Под слабым освещением Лай подразумевает место, где освещенность составляет от 100 до 250 фут-кандел. Одна фут-кандела равна одному люмену на квадратный фут, или примерно 10,8 люкса.

Измерить освещенность можно люксметром: достаточно поднести его к месту, где будет стоять вазон. Если прибор показывает менее 100 фут-кандел, место фактически неосвещенное и для растений не подходит. Приложения для смартфона дают лишь приблизительную оценку.

Без приборов автор советует провести простой тест: если с места, где будет стоять растение, видно окно и до него менее трёх метров, света, вероятно, хватит. Если же растение вытягивается, расстояние между листьями увеличивается, а само оно наклоняется к источнику света, - это этиоляция, и вазон стоит переставить поближе к окну или подсветить.

Какие комнатные растения растут в тени

Самым выносливым в эксперименте Ли оказался потос: часть её растений растёт примерно в шести метрах от ближайшего окна. Для остальных видов она приводит следующие минимальные пороги освещённости:

Потос (эпипремнум золотистый) - от 50 до 100 фут-кандел;

- от 50 до 100 фут-кандел; Филодендрон плющевидный - от 50 до 100 фут-кандел, при этом более 2–3 часов прямого солнечного света может обжечь листья;

- от 50 до 100 фут-кандел, при этом более 2–3 часов прямого солнечного света может обжечь листья; Сансеверия - 100 фут-кандел, поливать только после полного просыхания почвы;

- 100 фут-кандел, поливать только после полного просыхания почвы; Драцена - 100 фут-кандел, к этому роду относится и "бамбук счастья";

- 100 фут-кандел, к этому роду относится и "бамбук счастья"; Аспидистра - 100 фут-кандел, почти не реагирует на перепады температур и сухой воздух;

- 100 фут-кандел, почти не реагирует на перепады температур и сухой воздух; Сциндапсус расписной - 100 фут-кандел, уход такой же, как за потосом;

- 100 фут-кандел, уход такой же, как за потосом; Замиокулькас - 150 фут-кандел, лучше недолить, чем перелить;

- 150 фут-кандел, лучше недолить, чем перелить; Спатифилум - 150 фут-кандел, в тени даже изредка цветет, но нуждается во влажном воздухе;

- 150 фут-кандел, в тени даже изредка цветет, но нуждается во влажном воздухе; Аглаонема - 150 фут-кандел, для тени стоит выбирать зеленые сорта;

- 150 фут-кандел, для тени стоит выбирать зеленые сорта; Хлорофитум - 200 фут-кандел, чувствителен к минералам в водопроводной воде.

Для потоса, драцены и аглаонемы автор советует выбирать сорта с более тёмными зелёными листьями. Пестрые формы фотосинтезируют менее эффективно, поэтому им требуется больше света.

Как ухаживать за растениями в темной комнате

В тени растения становятся более чувствительными к ошибкам, прежде всего к переливу. Им требуется значительно меньше воды, чем вазонам на светлом подоконнике, поэтому перед поливом стоит проверить почву пальцем: если она еще влажная, полив лучше отложить на несколько дней.

Удобрений также требуется меньше - сама Ли вносит их в половинной концентрации. Кроме того, растения в темных комнатах чаще страдают от вредителей, в частности от паутинного клеща, поэтому их следует регулярно осматривать.

Автор также предупреждает, что ждать быстрого роста не стоит.

"Мой сциндапсус, который хорошо растет при слабом освещении, за два года выпустил всего три новых листа. При ярком освещении он, вероятно, мог бы выпустить 20", - пишет Ли.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

Действительно ли 100 фут-кандел достаточно для комнатных растений?

Подобный ориентир дают и специалисты университетских программ по садоводству. Мастер-садовница Джоан Джубела в материале Penn State Extension (просветительской службы Университета штата Пенсильвания) называет именно эту цифру отправной точкой для тенистых мест.

"Общепринятым базовым уровнем для слабого освещения является 100 фут-кандел", - отмечает специалист.

В то же время издание House Digest обращает внимание, что потребности отдельных теневыносливых растений могут существенно различаться - от 25–50 до 250 фут-кандел. Поэтому вазон, который хорошо себя чувствует в одном углу, в другом может начать вытягиваться.

Как сообщал Главред, с наступлением холодов комнатные растения требуют иного ухода. Из-за более короткого светового дня место у окна может стать недостаточно освещенным. Признаки недостатка света - вытянутые слабые побеги, более редкая листва и замедленный рост.

Зимой растения также медленнее расходуют воду. Из-за избытка влаги корни начинают гнить, так как им не хватает кислорода. Чтобы спасти растение, следует удалить темные мягкие корни, подсушить его и пересадить в свежую почву с дренажом.

Еще одна распространенная зимняя проблема - побурение листьев. Главной причиной того, что кончики листьев буреют и засыхают, является сухой воздух от батареек. Большинству комнатных растений требуется влажность 40–60 %, тогда как зимой в квартирах она часто опускается ниже 30 %.

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