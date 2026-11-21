Крупнолистная гортензия выдерживает морозы до -23 °C, а главную угрозу для неё представляют поздние весенние заморозки.

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Что делать с гортензией зимой: советы садоводов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какой мороз выдерживает гортензия

Почему гортензию не обрезают перед зимой

Как защитить гортензию в горшке

Укрывать гортензии, растущие в открытом грунте, тканью или мешковиной на зиму не обязательно - такое укрытие может даже навредить кусту. Корни гораздо лучше защищает слой мульчи, а вот обрезать гортензию после первых заморозков и перед холодами не стоит вообще. Об этом рассказала садовница Мики Гаст в статье для Rural Sprout. По её словам, большинство гортензий зимостойки, а то, насколько хорошо куст переживёт холода, зависит от его возраста, места посадки и того, как растение перенесло жаркое лето.

Недавно посаженная гортензия более уязвима к морозу. Защищенное от ветра место возле дома, живой изгороди или сарая создает для нее более благоприятный микроклимат, чем открытый участок посреди газона.

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Влаголюбивые гортензии часто вступают в зиму ослабленными после жары и засухи. Именно поэтому осенью садоводы так переживают за них, хотя большинству кустов дополнительная защита не нужна.

Какой мороз выдерживает гортензия

Гортензии, цветущие на прошлогодних побегах, - крупнолистная (Hydrangea macrophylla), дуболистные (H. quercifolia) и пильчатые (H. serrata) - обладают крепкой корневой системой и, по данным автора, выдерживают морозы до -23 °C. Метелчатая (H. paniculata) и древовидная (H. arborescens) гортензии цветут на побегах текущего года, поэтому обладают дополнительным преимуществом.

Главный риск, по словам садовницы, - цветочные почки на прошлогодних побегах. Чаще всего они гибнут в конце зимы, когда уже набухли, а их накрывает неожиданный поздний заморозок.

"По моему опыту, основной фактор риска для зимостойкости гортензий - это почки, формирующиеся на прошлогодних побегах", - отметила Гаст.

Сам куст от этого не погибнет, но цветение в том году будет значительно слабее. Даже если мороз повредит побеги крупнолистной гортензии, растение восстановится, а поврежденные ветки можно удалить весной.

Нужно ли обрезать гортензию на зиму

Ответ садовницы категоричен - нет. Обрезка перед холодным и влажным сезоном делает куст уязвимым к морозу и избыточной влаге именно тогда, когда он переходит в состояние покоя. Не стоит срезать и отцветшие соцветия: они дополнительно защищают растение и его почки.

Гортензии, цветущие на прошлогодних побегах, обрезают ранней весной - под углом, чуть выше первой верхней почки, когда начнут появляться зеленые листовые почки. Метельчатую и древовидную можно укоротить сильнее - до уровня колена или ближе к земле, но тоже только весной.

Что делать с гортензией в горшке зимой

Для гортензий в контейнерах главное - защитить не надземную часть, а корни. Тонкий терракотовый горшок может треснуть на морозе и оставить корни незащищенными.

"Лучшая профилактика - перенести контейнер туда, где температура не опускается ниже нуля", - советует Гаст.

Зимой гортензии находятся в состоянии покоя, поэтому свет им не нужен - горшок можно поставить на веранде, в гараже или сарае. Помещение должно быть неотапливаемым, чтобы растение не вышло из состояния покоя раньше времени. Если места нет, горшок вместе с растением на время сильных морозов оборачивают пузырчатой пленкой или мешковиной, а пересаживать куст в более прочный контейнер стоит только весной.

Нужно ли укрывать гортензию на зиму

Гортензии в открытом грунте Мики Гаст никогда не укрывала. Она вспоминает соседа в Пенсильвании (климатическая зона 6b), который каждый год накрывал кусты мешковиной, в то время как другие гортензии на той же улице зимовали без укрытия.

"Я не заметила разницы в цветении или размере между этими двумя подходами, когда наступило лето", - рассказала садовница.

По её мнению, укрытие удерживает на себе снег, который иначе проваливался бы сквозь ветви на землю, а мокрая ткань месяцами то замерзает, то оттаивает прямо на побегах и дополнительно их нагружает. Зато слой мульчи из компоста, сухой листвы, коры или щепы сглаживает перепады температуры в почве и не дает ей пересыхать от ветра.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Как укрыть гортензию на зиму в Украине

Стоит учитывать, что советы автора касаются умеренного климата США. Специалисты британского Королевского садоводческого общества (RHS) в руководстве по выращиванию гортензий подчеркивают, что главное - правильное место посадки.

"Сажайте подальше от подверженных морозам низин или открытых мест, чтобы уменьшить повреждение молодого весеннего прироста поздними заморозками", - говорится в рекомендациях RHS.

Украинские садоводы же часто укрывают на зиму молодые кусты и крупнолистные гортензии, которые цветут на прошлогодних побегах. Как это сделать, показала садовница Инна на YouTube-канале "Моє подвір‘я".

Смотрите видео - Как укрывать гортензии на зиму:

Как сообщал Главред, садовод с YouTube-канала "Наша дача" поделился способом осенней обрезки метельчатой гортензии. Он объяснил, как неправильная обрезка гортензии влияет на размер соцветий. Для однолетних кустов он советует оставлять примерно 10 побегов.

Садовод Екатерина с YouTube-канала "Прорастай и цвети" советовала регулярно осматривать гортензии в жаркие дни. Она рассказала, какая ошибка в уходе за гортензиями может испортить кусты летом. В жару на растениях часто активизируются паутинный клещ, трипсы и тля.

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