Кратко:
- Поражен склад боеприпасов возле Первомайского в Крыму
- Под ударом пункты управления возле Пришиба и Украинской
- Возле Луганска атакован мост через Северский Донец
В течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны нанесли удары по автомобильной переправе через Северский Донец вблизи оккупированного Луганска, складу снарядов в Крыму и двум командным пунктам российских подразделений в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"20-го и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины продолжили методично уничтожать то, на чем держится деятельность армии РФ на фронте: боеприпасы, управление и пути снабжения", - говорится в сообщении.видео дня
В частности, на временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Первомайское, был поражен склад боеприпасов подразделения противника.
"Снаряды, которые оттуда должны были отправиться на передовую, уже не долетят до позиций украинских воинов", - отметили в Генштабе.
Помимо логистики, украинские силы атаковали звено, координирующее действия российской пехоты на передовой. Поражены пункты управления оккупантов вблизи Пришиба в Запорожской области и Украинска в Донецкой области.
Кроме того, украинская армия продолжает наносить удары по транспортной инфраструктуре оккупантов на востоке. На этот раз под ударом оказался объект в Луганской области.
"В районе Луганска Луганской области поражен автомобильный мост через реку Северский Донец - еще одну переправу, по которой российский агрессор доставляет на фронт горючее, боеприпасы и технику", - сообщили в Генштабе.
Насколько сильно повреждён мост, военные пока выясняют.
Какие цели в РФ может атаковать Украина
Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко говорил, что Украина может на время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты.
По его словам, перечень потенциальных целей значительно шире, чем нефтепереработка.
"Украина может наносить удары по газораспределительным станциям, объектам тепловой и электрической энергетики. Есть много точек, атаки на которые будут оказывать влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. д. Таким образом, у нас остаются рычаги влияния, но, конечно, они значительно меньше", - подчеркнул он.
Удары ВСУ по территории РФ - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 19 ноября и в ночь на 20 ноября нанесли серию ударов по военным объектам российской армии на нескольких направлениях. Среди пораженных целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", склады материально-технических средств и пункт управления беспилотниками.
В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли ракетный удар "Нептунами" по Керченскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто.
В ночь на 17 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в полутора тысячах километров от украинской границы. После попадания на территории предприятия раздались взрывы и вспыхнул пожар.
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