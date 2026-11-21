За сутки под ударом оказались склады, командные пункты и переправы, с помощью которых Россия снабжает свой фронт.

https://glavred.info/war/vsu-porazili-klyuchevye-obekty-armii-rf-pod-udarom-most-sklad-i-dva-shtaba-10814093.html Ссылка скопирована

ВСУ нанесли удар по сразу нескольким важным целям / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

Поражен склад боеприпасов возле Первомайского в Крыму

Под ударом пункты управления возле Пришиба и Украинской

Возле Луганска атакован мост через Северский Донец

В течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны нанесли удары по автомобильной переправе через Северский Донец вблизи оккупированного Луганска, складу снарядов в Крыму и двум командным пунктам российских подразделений в Запорожской и Донецкой областях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"20-го и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины продолжили методично уничтожать то, на чем держится деятельность армии РФ на фронте: боеприпасы, управление и пути снабжения", - говорится в сообщении. видео дня

В частности, на временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Первомайское, был поражен склад боеприпасов подразделения противника.

"Снаряды, которые оттуда должны были отправиться на передовую, уже не долетят до позиций украинских воинов", - отметили в Генштабе.

Помимо логистики, украинские силы атаковали звено, координирующее действия российской пехоты на передовой. Поражены пункты управления оккупантов вблизи Пришиба в Запорожской области и Украинска в Донецкой области.

Кроме того, украинская армия продолжает наносить удары по транспортной инфраструктуре оккупантов на востоке. На этот раз под ударом оказался объект в Луганской области.

"В районе Луганска Луганской области поражен автомобильный мост через реку Северский Донец - еще одну переправу, по которой российский агрессор доставляет на фронт горючее, боеприпасы и технику", - сообщили в Генштабе.

Насколько сильно повреждён мост, военные пока выясняют.

Какие цели в РФ может атаковать Украина

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко говорил, что Украина может на время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты.

По его словам, перечень потенциальных целей значительно шире, чем нефтепереработка.

"Украина может наносить удары по газораспределительным станциям, объектам тепловой и электрической энергетики. Есть много точек, атаки на которые будут оказывать влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. д. Таким образом, у нас остаются рычаги влияния, но, конечно, они значительно меньше", - подчеркнул он.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по территории РФ - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 19 ноября и в ночь на 20 ноября нанесли серию ударов по военным объектам российской армии на нескольких направлениях. Среди пораженных целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", склады материально-технических средств и пункт управления беспилотниками.

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли ракетный удар "Нептунами" по Керченскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто.

В ночь на 17 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в полутора тысячах километров от украинской границы. После попадания на территории предприятия раздались взрывы и вспыхнул пожар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред