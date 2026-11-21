H3+ состоит из трёх ядер водорода и двух электронов. Его атомы расположены в форме равностороннего треугольника.

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Раскрыто важное открытие ученых / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

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Ион H3+ считается одним из важнейших элементов межзвёздной химии

H3+ состоит из трёх ядер водорода и двух электронов

Астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили излучение триатомного иона водорода (H3+), который играет ключевую роль в химических процессах межзвёздного пространства и образовании сложных органических соединений.

Как сообщает ScienceAlert, ион H3+ считается одним из важнейших элементов межзвёздной химии, поскольку участвует в формировании молекул, которые могут служить основой для возникновения жизни. За его значимость учёные даже называют его "молекулой, которая создала Вселенную".

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H3+ состоит из трёх ядер водорода и двух электронов. Его атомы расположены в форме равностороннего треугольника. Такая структура не позволяет молекуле иметь постоянный дипольный момент, поэтому она не создаёт обычного спектра вращательного излучения. При вращении электрический заряд остаётся равномерно распределённым, не вызывая электромагнитного излучения, характерного для других молекул.

Межзвездная комета 3I/ATLAS поразила ученых необычной активностью

Комета 3I/ATLAS, ставшая третьим подтвержденным межзвездным объектом в Солнечной системе, удивила астрономов мощными выбросами газа. Несмотря на небольшие размеры, она ежесекундно выделяет около 940 триллионов молекул углекислого газа.

Такая активность отличает ее от многих известных комет и может помочь ученым лучше понять химический состав и условия формирования небесных тел в других звездных системах. Исследователи продолжают наблюдения, чтобы подробнее изучить особенности загадочной межзвездной гостьи.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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