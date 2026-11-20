Автомобильный аккумулятор может быстро разрядиться зимой из-за распространенных ошибок водителей. Что вредит аккумулятору и как избежать проблем с запуском.

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Аккумулятор зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему аккумулятор быстро разряжается зимой

Какие ошибки водителей сокращают срок службы аккумулятора

Как проверить аккумулятор и подготовить его к морозам

С наступлением холодов многие водители сталкиваются с неприятной ситуацией: автомобиль, который еще вчера работал без проблем, утром отказывается заводиться. Одной из самых распространенных причин является разряженный аккумулятор. Низкие температуры снижают его эффективность, а использование подогрева сидений, стекол и других электрических систем создает дополнительную нагрузку. Однако часто проблему провоцируют сами водители, даже не подозревая об этом. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Kertészkedj.hu, согласно статистике немецкого автомобильного клуба ADAC за 2025 год, 45,4% вызовов технической помощи были связаны с проблемами стартерного аккумулятора. Именно неисправности аккумулятора стали самой распространённой причиной поломок автомобилей, опередив даже проблемы с двигателем. При этом многих неприятностей можно избежать, если отказаться от распространённых ошибок.

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Почему автомобильный аккумулятор быстро разряжается зимой

В холодную погоду автомобильному аккумулятору сложнее обеспечивать двигатель необходимой энергией. В то же время для запуска холодного двигателя требуется больше усилий, а значит, и больший пусковой ток.

Ситуацию усугубляет активное использование электрических систем автомобиля. Подогрев сидений, заднего стекла, зеркал и вентилятор потребляют энергию, которую генератор должен компенсировать во время движения.

Если автомобиль регулярно преодолевает только короткие расстояния, аккумулятор может не успевать полностью заряжаться. В результате в одно морозное утро его мощности может оказаться недостаточно для запуска двигателя.

1. Постоянные поездки на короткие расстояния

Одной из главных причин разряда аккумулятора являются регулярные короткие поездки.

При запуске двигателя стартер потребляет значительное количество энергии. После этого генератор постепенно восстанавливает заряд аккумулятора.

Однако если водитель ежедневно проезжает всего несколько километров, аккумулятор может не успевать восстанавливать потраченную энергию.

Особенно это касается зимнего периода, когда одновременно работают обогрев сидений, стекол и другие электрические приборы.

Специалисты рекомендуют по возможности хотя бы раз в неделю совершать более длительную поездку продолжительностью от 30 минут до часа.

Для автомобилей, которые в основном используются в городе, может пригодиться специальное зарядное устройство для аккумулятора.

2. Включенные электроприборы во время запуска двигателя

Многие водители оставляют включенными подогрев сидений, заднего стекла, вентилятор и радио после выключения двигателя.

В некоторых автомобилях эти системы автоматически возобновляют работу при следующем запуске, создавая дополнительную нагрузку на электросистему.

Согласно рекомендациям автомобильного портала Motor1, мощные потребители электроэнергии лучше включать после запуска двигателя, если конструкция автомобиля предусматривает такую возможность.

Также не стоит оставлять подогрев стекол и зеркал включенным дольше, чем это необходимо.

По данным ADAC, на морозе аккумулятор медленнее принимает заряд, поэтому даже обычное использование электроприборов может сильнее влиять на его состояние.

Видео о том, как температура зимой влияет на работу аккумулятора, можно посмотреть здесь:

3. Автомобиль неделями стоит без движения

Даже когда двигатель выключен, автомобиль продолжает потреблять электроэнергию.

Сигнализация, центральный замок, часы и электронные блоки управления требуют питания.

Если машина стоит без движения в течение 2–3 недель, ослабленный аккумулятор может разрядиться настолько, что не сможет запустить двигатель.

Это касается не только бензиновых и дизельных автомобилей, но и электромобилей и гибридов.

В таких транспортных средствах также используется 12-вольтовый аккумулятор, который обеспечивает работу бортовой электроники.

Особенно опасна глубокая разрядка аккумулятора. Она может привести к снижению его емкости и необратимому повреждению.

Если автомобиль долго не используется, следует предусмотреть возможность подзарядки.

4. Использование радио и обогрева при выключенном двигателе

Еще одна распространенная ошибка - длительное использование электроприборов во время стоянки.

Например, водитель ждет кого-то в машине и оставляет включенными радио, освещение или вентиляцию, не запуская двигатель.

В таком случае электроэнергия расходуется без возможности пополнения заряда генератором.

Особенно быстро это может разрядить старый или уже ослабленный аккумулятор.

Также стоит обратить внимание на дополнительные устройства: видеорегистраторы, автомобильные зарядные устройства и другие аксессуары.

Некоторые из них могут продолжать потреблять электроэнергию даже после выключения зажигания.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

5. Игнорирование возраста аккумулятора

Средний срок службы автомобильного стартерного аккумулятора составляет примерно 5–6 лет.

Однако фактический срок службы зависит от условий эксплуатации, температуры и регулярности зарядки.

Важно понимать, что аккумулятор может терять свои характеристики не только зимой.

По словам экспертов, высокая температура летом ускоряет старение аккумулятора, а морозы лишь выявляют проблемы, которые накапливались ранее.

Если аккумулятору уже более 5 лет, а прошлой зимой двигатель запускался с трудом, стоит проверить аккумулятор в автосервисе еще до наступления сильных холодов.

Дату изготовления обычно можно найти на корпусе или специальной наклейке.

6. Игнорирование первых признаков разряда

Аккумулятор редко выходит из строя совершенно без предупреждений.

Обычно перед этим появляются признаки, на которые водители часто не обращают внимания.

Среди наиболее распространенных:

Двигатель начинает запускаться медленнее.

Во время запуска тускнеет подсветка приборной панели.

Система "старт-стоп" перестает работать в обычном режиме.

Сбиваются настройки часов или радио.

Центральный замок медленнее реагирует на пульт.

Если такие симптомы появляются регулярно, стоит проверить состояние аккумулятора.

Иногда своевременной зарядки достаточно, чтобы избежать проблем с запуском двигателя в морозное утро.

7. Отсутствие проверки напряжения аккумулятора

Проверить приблизительный уровень заряда аккумулятора можно самостоятельно с помощью мультиметра.

Измерение рекомендуется проводить после нескольких часов простоя автомобиля, когда двигатель выключен.

По данным Auto Bild, напряжение 12,3–12,4 В может соответствовать примерно 70–75 % заряда обычного свинцово-кислотного аккумулятора.

Если показатель составляет 12,1–12,2 В, уровень заряда может быть близок к 50%.

В таких условиях зимой возрастает риск возникновения проблем с запуском двигателя.

В то же время измерение напряжения не дает полной информации о исправности аккумулятора.

Точнее оценить её состояние поможет специальный нагрузочный тест, который проводят в автосервисах.

8. Установка неподходящего аккумулятора

К автомобилям с системой "старт-стоп" предъявляются особые требования к аккумуляторам.

Поскольку двигатель в таких машинах запускается значительно чаще, аккумулятор должен выдерживать много циклов заряда и разряда.

Для этого обычно используют аккумуляторы типа EFB или AGM.

Установка обычной батареи вместо рекомендованной производителем может привести к более быстрому износу и некорректной работе системы старт-стоп.

При выборе нового аккумулятора необходимо учитывать его емкость, пусковой ток и совместимость с автомобилем.

Кроме того, во многих современных автомобилях после замены аккумулятора необходимо зарегистрировать новый аккумулятор в бортовой электронике с помощью диагностического оборудования.

9. Непрерывные попытки завести двигатель

Когда автомобиль не заводится, некоторые водители продолжают многократно прокручивать стартер, надеясь, что двигатель в конце концов заработает.

Однако такое поведение может окончательно разрядить ослабленный аккумулятор.

Если двигатель не запускается, следует делать короткие попытки с паузами между ними и соблюдать рекомендации производителя автомобиля.

Непрерывная нагрузка не только истощает аккумулятор, но и может создавать дополнительные проблемы для стартера.

Также не следует рассчитывать, что длительная работа двигателя на холостом ходу полностью восстановит заряд аккумулятора.

В таких условиях эффективность зарядки может быть недостаточной, особенно если одновременно работают мощные электроприборы.

10. Неправильный запуск автомобиля от другого аккумулятора

Если аккумулятор полностью разрядился, одним из возможных решений является запуск двигателя с помощью другого автомобиля или специального пускового устройства.

Однако неправильное подключение кабелей может быть опасным.

В материале отмечается, что при вспомогательном запуске сначала подключают положительные клеммы, затем отрицательную клемму автомобиля-донора, а последнее соединение производят с предусмотренной точкой заземления автомобиля с разряженным аккумулятором.

Отсоединение кабелей производится в обратном порядке.

В то же время конкретная процедура зависит от модели автомобиля, поэтому в первую очередь нужно руководствоваться инструкцией производителя.

Особенно внимательно следует относиться к электромобилям. Большинство из них не предназначены для использования в качестве доноров при запуске автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Альтернативой может стать портативное пусковое устройство. Его следует регулярно заряжать и хранить в соответствии с инструкцией производителя.

Как подготовить аккумулятор автомобиля к зиме

Чтобы избежать проблем с запуском двигателя в мороз, специалисты рекомендуют провести несложную проверку автомобиля ещё до сильного похолодания.

Прежде всего нужно осмотреть клеммы аккумулятора. Они должны быть чистыми и надежно закрепленными.

Белый или зеленоватый налет на контактах может ухудшать электрическое соединение.

Также необходимо проверить надежность крепления аккумулятора, поскольку постоянные вибрации могут сократить срок его службы.

По возможности зимой автомобиль лучше оставлять в гараже, где температура обычно выше, чем под открытым небом.

Для редко используемых автомобилей может пригодиться устройство поддержания заряда.

Самое главное - не ждать, пока аккумулятор полностью разрядится. Своевременная проверка его состояния, правильная зарядка и внимательное отношение к первым признакам неисправности помогут избежать неприятных ситуаций в холодное время года.

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