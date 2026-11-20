Даже после стирки на одежде могут оставаться жирные пятна, но есть домашний способ, который поможет удалить масло с ткани.

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Как вывести масляные пятна с одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро вывести масляные пятна с одежды

Какие домашние средства помогают избавиться от жирных загрязнений

Чего нельзя делать при удалении масляных пятен

Жирные пятна на одежде сложно удалить обычной стиркой, ведь масло плохо растворяется в воде и глубоко проникает в волокна ткани. Однако избавиться от таких загрязнений можно с помощью простых средств, которые найдутся почти на каждой кухне.

Главред расскажет, как вывести масляные пятна с помощью пищевой соды и бумаги для выпечки.

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Как вывести масляные пятна с помощью соды

Для удаления масляных пятен понадобятся пищевая сода, утюг и два небольших листа пергаментной бумаги для выпечки, пишет Express.

Сначала положите один лист бумаги под загрязнённый участок ткани, чтобы защитить другую сторону одежды. Затем обильно посыпьте пятно пищевой содой, чтобы она полностью покрыла загрязнение. Сверху положите второй лист пергамента.

После этого осторожно проведите утюгом по бумаге. Под действием тепла пищевая сода будет помогать вытягивать масло из волокон ткани. Важно не задерживать утюг на одном месте слишком долго, чтобы не повредить материал.

Завершив обработку, снимите бумагу и стряхните остатки соды. По словам эксперта по уборке Шантель Мили, такой способ помогает избавиться от масляных загрязнений.

Пищевая сода подходит для этого метода благодаря своим абсорбирующим свойствам: она впитывает жир, помогая извлечь его из ткани. Если во время обработки порошок начнёт сбиваться в комочки, это может свидетельствовать о том, что он впитал масло.

Как и чем вывести пятна от жира / Инфографика Главред

Что нужно сделать перед удалением масляного пятна

Специалисты Bosch советуют не спешить с полосканием загрязненной одежды. Масло отталкивает воду, поэтому обычное промывание не поможет эффективно избавиться от пятна. Более того, во время полоскания жир может продолжать прилипать к волокнам ткани.

Прежде чем использовать пищевую соду, нужно удалить излишки масла. Для этого промокните загрязнённый участок чистым сухим бумажным полотенцем или тканью, которая хорошо впитывает влагу.

Не трите пятно, так как при этом жир может ещё глубже проникнуть в волокна и распространиться на больший участок одежды. Особенно важно выполнить этот шаг, если пятно свежее и масло ещё не успело впитаться в материал.

После предварительной обработки можно воспользоваться пищевой содой и пергаментной бумагой, чтобы удалить остатки жира.

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