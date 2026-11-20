Село Чайкино, где находится усадьба второго президента, летом включили в список на обязательную эвакуацию.

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Что известно о последствиях удара по дому-музею Кучки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Александр Селиверстов/Facebook

Что произошло:

Удар по дому-музею Кучки произошёл около 09:50 20 ноября

В доме-музее Кучмы вспыхнул пожар

Сведений о пострадавших пока нет

Утром 20 ноября, после массированной ночной атаки РФ на Украину, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по дому-музею второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино в Черниговской области. Попадание произошло около 09:50, по предварительным данным, враг применил FPV-дрон. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов в Facebook.

В результате удара в здании начался пожар.

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"В результате удара вспыхнул пожар в доме-музее второго президента Украины Леонида Кучмы", - написал Селиверстов.

По его словам, на момент публикации сведений о пострадавших не поступало, дополнительная информация о последствиях атаки устанавливается. На фотографиях, опубликованных главой РВА, видна поврежденная крыша дома.

Что известно об имении Кучмы в Чайкино

Чайкино в Новгород-Северской общине - малая родина Леонида Кучмы. Усадьба второго президента была построена в 2000–2003 годах, ее площадь - около 600 кв. м.

В 2004 году в селе вместе с Кучмой побывал тогдашний президент России Владимир Путин.

Эвакуировали ли Чайкино?

Село расположено недалеко от границы с Россией и регулярно подвергается обстрелам. В конце июня Совет обороны Черниговской области объявил, что с 1 июля из 12 приграничных сел начнётся обязательная эвакуация населения. В списке Новгород-Северской общины было и Чайкино.

Впрочем, в начале июля местные СМИ со ссылкой на старосту писали, что ни один житель Чайкино не подписал согласие на эвакуацию.

Угрожает ли Черниговщине наступление армии РФ

Удары по приграничным районам Черниговской области продолжаются на фоне предупреждений о возможном открытии нового направления. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду среди сценариев Кремля назвал наступление на севере.

"Второй - открытие второго фронта в Украине, то есть наступление, например, в Черниговской области. Для этого потребуются ресурсы, и они будут сосредоточены в Брянской области", - отметил эксперт.

В то же время аналитик предупредил, что самый тяжелый период для украинской обороны придется именно на зиму.

"Для нас конец 2026 года и начало 2027-го станут самым большим испытанием, потому что на фронте у противника появится большое количество человеческих ресурсов, которые нужно будет нейтрализовать в режиме нон-стоп", - подчеркнул Коваленко.

О том, как реагировать на дронный террор, говорил и командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука". В беседе с Главредом он подчеркнул, что против атак на гражданских нужны ответные удары и более мощная ПВО.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, нужно усиливать противовоздушную оборону", - убежден военный.

Атаки на Черниговскую область - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Новгород-Северский район регулярно попадает под удары российских дронов. 29 мая вражеская "Герань" попала в школу в селе Машево, и пожар полностью уничтожил здание. По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали возгорание на площади около 230 кв. м.

Еще раньше, 7 апреля, оккупанты атаковали центр Новгорода-Северского. Тогда, по словам Селиверстова, вражеский дрон попал в здание налоговой инспекции в центре города. В тот же день удару подверглись и Прилуки.

Атаки на приграничные районы уносят жизни мирных жителей. Вечером 8 мая российские дроны убили отца и сына в приграничном селе Новгород-Северского района. Еще один местный житель получил ранения.

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