В конце ноября на валютный рынок будут оказывать давление сразу пять факторов.

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Что будет с курсом валют 23–29 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс доллара и евро 23–29 ноября

Что будет усиливать давление на гривну в конце месяца

Стоит ли спешить с покупкой доллара перед концом года

В течение 23–29 ноября курс доллара в Украине будет находиться в пределах 45,1–45,75 грн, а евро - 50–52 грн. Несмотря на давление на гривну, Национальный банк будет иметь возможности для поддержания относительной стабильности валютного рынка. Об этом рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Что будет оказывать давление на гривну в конце ноября

По словам банкира, на данный момент можно выделить пять основных факторов, оказывающих давление на гривну.

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Первый - ускорение инфляции. В годовом исчислении она достигла 11%, а за январь-октябрь потребительские цены выросли на 10,3%. Второй фактор - подорожание топлива, которое влияет на стоимость производства, транспортировки и реализации товаров.

Третьим фактором остаются российские удары по энергетическим, логистическим, промышленным и социальным объектам. Четвертый - увеличение потребности в импорте оборудования, энергоносителей, комплектующих и других товаров, необходимых для функционирования экономики.

Пятым фактором является повышенный спрос на межбанковском валютном рынке. По предварительным оценкам, в период с 23 по 29 ноября он может на 15–20% превышать предложение. Такой дисбаланс потребует активных валютных интервенций Национального банка. Их возможный совокупный объем оценивается в 1–1,5 млрд долларов в неделю.

Будет ли расти курс доллара в Украине

В то же время наличие факторов давления на гривну не означает, что курс доллара будет двигаться исключительно вверх. Как пояснил Лесовой, благодаря политике управляемой гибкости Национальный банк может сглаживать чрезмерные колебания. Поэтому периоды активного роста курса могут сменяться стабилизацией или даже снижением стоимости валюты.

Банкир также предостерег от чрезмерной реакции на громкие сообщения о скачках курса доллара. Информационный ажиотаж может побудить людей скупать валюту из-за страха дальнейшего подорожания, хотя такая стратегия не всегда оправдана.

"И именно здесь возникает наибольший риск. Ведь наличный доллар, приобретенный в начале месяца по курсу 46,5–47 грн, вовсе не обязательно удастся выгодно продать в конце года. После пиковых спредов, достигавших 1–1,5 грн, на следующей неделе мы увидим их "сужение". Поэтому продавцам "в моменте" придется думать, что делать с поспешно приобретенной наличной валютой", - объясняет банкир.

Как "Черная пятница" повлияет на курс доллара

На поведение наличного валютного рынка могут повлиять и сезонные факторы, отмечает Лесовой. В частности, 27 ноября состоится Черная пятница, во время которой торговые сети будут предлагать многочисленные скидки.

Часть украинцев может обменивать валютные сбережения на гривну, чтобы воспользоваться акционными предложениями. Это, в свою очередь, способно увеличить предложение долларов на наличном рынке.

"Поэтому чрезмерная спешка с покупкой валюты вряд ли может считаться рациональной стратегией. Гораздо важнее учитывать собственные финансовые потребности, разницу между курсами покупки и продажи и реальную ситуацию на рынке", - подчеркивает эксперт.

Каким будет курс валют 23–29 ноября

По прогнозу банкира, ежедневные колебания курсов будут оставаться умеренными. На межбанковском рынке они составят 0,05–0,15 грн, в коммерческих банках - 0,1–0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.

Разница между курсами покупки и продажи доллара на межбанке не превысит 0,15 грн, евро - 0,2 грн. В коммерческих банках спред может составлять до 0,5–0,6 грн за доллар и 0,8–1 грн за евро. В обменных пунктах - до 0,6–1 грн за доллар и 1–1,3 грн за евро.

Средние недельные курсовые отклонения, по оценке Лесового, составят до 1–1,5% от начального значения курса в начале недели.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до конца года

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2026 года резкого и длительного обесценивания гривны не прогнозируется.

По его словам, в конце года на валютный рынок будут влиять сразу несколько факторов. В частности, речь идет о повышенном спросе на валюту со стороны импортеров топлива, энергетического оборудования и комплектующих, сезонном увеличении бюджетных расходов, военных рисках и ожиданиях населения.

В то же время эти факторы не обязательно приведут к неконтролируемому росту курса.

"По нашим оценкам, до конца 2026 года основные курсовые колебания доллара на межбанковском рынке будут происходить преимущественно в пределах 45–46 грн. В наличном сегменте цена продажи валюты может быть несколько выше из-за банковских и обменных спредов", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что в четверг, 19 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Сразу три валюты – доллар, евро и злотый – стали значительно дешевле.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что курс валют в Украине в период с 16 по 22 ноября будет оставаться относительно стабильным. Доллар на межбанковском и наличном рынках может стоить 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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