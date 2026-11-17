Несмотря на рост спроса на иностранную валюту и ухудшение инфляционного прогноза, оснований для длительной девальвации гривны пока недостаточно.

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Каким будет курс доллара до конца 2026 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара до конца 2026 года

Повлияет ли инфляция на курс доллара

Стоит ли сейчас скупать валюту

До конца 2026 года резкого и длительного обесценивания гривны не прогнозируют. Основные колебания курса доллара на межбанковском рынке ожидаются в пределах 45–46 грн, хотя в наличном сегменте валюта может стоить дороже. Об этом в комментарии Главреду рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА.

Каким будет курс доллара до конца 2026 года

По словам Мамедова, в конце года на валютный рынок будут влиять сразу несколько факторов. В частности, речь идет о повышенном спросе на валюту со стороны импортеров топлива, энергетического оборудования и комплектующих, сезонном увеличении бюджетных расходов, военных рисках и ожиданиях населения.

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В то же время эти факторы не обязательно приведут к неконтролируемому росту курса. Национальный банк продолжает работать в режиме "управляемой гибкости", который позволяет как ослаблять, так и укреплять гривну.

"По нашим оценкам, до конца 2026 года основные курсовые колебания доллара на межбанковском рынке будут происходить преимущественно в пределах 45–46 грн. В наличном сегменте цена продажи валюты может быть несколько выше из-за банковских и обменных спредов", - отметил Сергей Мамедов.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Повлияет ли инфляция на курс доллара

Отдельным фактором неопределенности остается инфляция. Национальный банк ухудшил прогноз на конец 2026 года: теперь ожидается рост потребительских цен на 12,5% вместо ранее прогнозируемых 10%.

Как пояснил Мамедов, на инфляцию влияют подорожание топлива, увеличение производственных затрат, последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру и логистику. Однако рост цен не означает автоматического пропорционального подорожания доллара.

"Если потребительские цены за год вырастут на 12,5%, это вовсе не означает, что доллар обязательно должен подорожать на такой же процент", - подчеркнул эксперт.

Что будет сдерживать обесценивание гривны

Одной из основных гарантий курсовой стабильности остаются международные резервы Украины. В начале ноября они составляли около 49,1 млрд долларов. В то же время Национальный банк, даже после пересмотра прогноза в сторону понижения, ожидает, что к концу года резервы могут вырасти до 62,8 млрд долларов.

По оценке банкира, международная финансовая поддержка и возможность НБУ сглаживать чрезмерные колебания курса помогают сохранять относительную предсказуемость валютного рынка.

Стоит ли сейчас скупать валюту

Мамедов призвал украинцев не спешить с покупкой валюты из-за ситуативного роста курса. Покупка доллара на пике ажиотажного спроса может привести к переплате, ведь после снижения спроса котировки могут скорректироваться. Дополнительные потери также создает разница между курсами покупки и продажи.

Если иностранная валюта нужна для конкретных расходов или долгосрочных сбережений, эксперт советует покупать ее постепенно, при необходимости распределяя сумму на несколько частей.

"Финансовые решения, принятые в спокойной обстановке, обычно значительно эффективнее попыток "догнать" доллар, который уже подорожал", - подытожил Мамедов.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 22 ноября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что курс валют в Украине в период с 16 по 22 ноября останется относительно стабильным. Доллар на межбанковском и наличном рынках может стоить 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.

По его словам, ежедневные колебания курса будут умеренными: до 5–15 копеек на межбанке, 10–20 копеек в коммерческих банках и до 30 копеек в обменных пунктах.

"Поэтому главным ожиданием на следующую неделю является сохранение относительного курсового равновесия и постепенное снижение ситуативного ажиотажа. Нацбанк располагает инструментами для сглаживания чрезмерных колебаний, а гражданам стоит пользоваться главным инструментом собственной финансовой безопасности - холодным расчетом", - отметил банкир.

Курс валют - последние новости

Главред писал, что во вторник, 17 ноября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар несколько ослабил свои позиции по отношению к гривне, евро также пошел на спад.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

В то же время доктор экономических наук Алексей Плотников отмечал, что в ноябре доллар, вероятно, не подешевеет. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах и не опустится ниже 45 грн/долл.

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О персоне: Сергей Мамедов Сергей Мамедов - украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банк". Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в СМИ в качестве эксперта по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

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