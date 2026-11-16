РФ атаковала баллистическим вооружением, под ударом оказались два моста в Киеве через Днепр.

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РФ атаковала мосты в Киеве / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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РФ ударила по Киеву баллистикой

Враг атаковал два моста через Днепр

Взрывы прогремели в Киеве в понедельник вечером, после объявления воздушной тревоги.

Об угрозе удара баллистическим вооруженим предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Подробности удара РФ

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удар страны-агрессора РФ по столице Украины.

"В столице работают силы ПВО. Киев под атакой баллистики", - написал он.

При этом столичный градоначальник презвал жителей и гостей Киева оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Позднее Кличко написал о том, что под ударом РФ оказались два моста в Киеве через Днепр.

При этом, судя по его сообщению, произошло попадание баллистического вооружения РФ по сразу по двум мостам.

"Предварительно попадание в Северный и Южный мосты в столице", - написал Кличко.

/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, ранее несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. По данным мэра Виталия Кличко, в результате атаки на Северный мост были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач. Движение по мосту тогда перекрыли в обоих направлениях.

Напомним, ранее оккупанты нанесли удар по Южному мосту несколькими баллистическими ракетами. Как рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, повреждения мостового полотна можно устранить, но для этого нужно время. После удара движение по Южному мосту закрыли как для автомобилей, так и для поездов.

Ранее во время ночной атаки на столицу пострадали 15 человек. Тогда в результате обстрела Киева были повреждены Южный мост, станция скорой помощи и ресторан. Зеленая ветка метро в тот день работала частично.

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