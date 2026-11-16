Фонари на 20% мощности и темные парки - как теперь освещают Киев

Коротко:
- Фонари вечером и утром светят на 50%, ночью - на 20%
- Архитектурную подсветку выключают, кроме трех объектов
- На восьми улицах фонари горят на полную мощность
В Киеве с сегодняшнего дня, 16 ноября, меняют режим работы наружного освещения. Светодиодные фонари с функцией диммирования вечером и утром работают на 50% мощности, а во время комендантского часа - на 20%. До этого в столице объявляли о полном отключении уличного освещения.
Новый режим касается периода от включения освещения до начала комендантского часа и утра после его завершения. Об этом сообщили в КП Киевгорсвет на портале КГГА.
Как будут работать фонари в парках и скверах?
В парках и скверах вечером и утром будет включаться половина светильников, а во время комендантского часа их отключат. Там, где у светильников нет функции диммирования, ночью включают половину фонарей, имеющихся на объекте.
На отдельных объектах в парках линии наружного освещения оставят под напряжением. Это нужно для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.
Что будет с подсветкой зданий и памятников?
Архитектурно-декоративное освещение столицы отключат. Исключения сделали для трех объектов, которые будут освещать до начала комендантского часа:
- подсветка перил на Аллее художников;
- функциональное освещение Берестейского путепровода;
- функциональное освещение памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.
Также архитектурную подсветку смогут включать во время религиозных праздников в местах богослужений.
На каких улицах Киева фонари будут гореть ярче?
На восьми участках светодиодные светильники с диммированием будут работать на полную мощность, а с 00:00 до 06:00 их яркость снизят до 50%:
- бульвар Вацлава Гавела;
- улица Выборгская - от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана;
- улица Николая Закревского;
- улица Космонавта Поповича;
- проспект Лесной;
- улица Радужная;
- улица Ревуцкого;
- улица Академика Янгеля.
В Киевгорсвете объяснили, почему пересматривают режим работы фонарей.
"Режим работы наружного освещения корректируют с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сколько электроэнергии Киев тратит на уличное освещение?
Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк в комментарии "Слово и Дело" еще до перехода на новый режим отмечал, что уличные фонари заметно влияют на общее потребление города.
"Если посчитать количество светильников, а их, наверное, десятки тысяч, то на общее потребление города это все-таки влияет. Это довольно ощутимая цифра", - отметил эксперт.
Кроме нехватки электроэнергии, по словам Павлюка, есть и финансовая сторона вопроса: город покупает электричество на рынке.
"Тут есть два аспекта. Во-первых, не хватает электроэнергии. Во-вторых, город покупает ее на рынке по полной цене и платит, наверное, 12-14 гривен плюс доставка. То есть это довольно дорогое удовольствие", - пояснил Павлюк.
Освещение в Киеве - новости
Как сообщал Главред, 11 ноября в Киеве приняли решение о временном полном отключении наружного освещения. Решение о полном отключении фонарей принял руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА. Исключение сделали для шкафов, от которых питаются средства оповещения.
В начале ноября столица столкнулась с серьезными перебоями электроснабжения. В ночь на 7 ноября РФ нанесла массированный удар по энергетике, после чего без света остались Киев и четыре области. В Минэнерго сообщали о многочисленных повреждениях магистральных и распределительных сетей.
Перед этим экстренные отключения уже затрагивали столицу и область. 2 ноября из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановился электротранспорт. Тогда без света остались и жители области.
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