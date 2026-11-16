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Путин меняет позицию по поводу войны против Украины - Трамп раскрыл подробности

Юрий Берендий
16 ноября 2026, 17:26
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Президент США высказал предположение, что Кремль хочет завершения войны против Украины, и прокомментировал ситуацию со Starlink.
О чём заявил Трамп
О чем заявил Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

  • Трамп считает, что Путин постепенно отступает от войны
  • Президент США предположил, что Путин хочет завершить войну
  • Трамп заявил, что не слышал об ограничениях Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин постепенно смягчает свою позицию в отношении войны против Украины и хотел бы её завершения. Об этом Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Журналист поинтересовался, что нужно для того, чтобы заставить Путина отступить, напомнив, что российский диктатор уважает только силу. Трамп переспросил, откуда именно должен отступить глава Кремля, после чего высказал собственную оценку его позиции по поводу войны.

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"Я думаю, он немного отступает. Я думаю, он мог бы быть жестче. Я думаю, он мог бы быть гораздо жестче, честно говоря. Я думаю, он хотел бы, честно говоря, я думаю, он хотел бы, чтобы это закончилось", - заявил Трамп.

Отдельно американского президента спросили об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине. Журналист обратил внимание, что Starshield снова ограничен в Украине, и поинтересовался причинами такого решения.

"Я не знаю, так ли это, я об этом не слышал. Я об этом не слышал", - ответил Трамп.

трамп хроника
Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Обсуждался ли вопрос территориальных уступок на переговорах - ответ Буданова

Глава Офиса президента Кирилл Буданов не ответил прямо, продолжает ли Россия требовать вывода украинских войск из Донбасса. После трехсторонней встречи Украины, США и РФ в Абу-Даби 11 ноября он подчеркнул, что Киев не будет разглашать детали закрытых консультаций до достижения конкретного результата.

Украинская делегация пока не готова публично раскрывать содержание обсуждений с представителями России. Буданов подчеркнул, что определяющим является результат переговорного процесса, а не его промежуточные детали.

"Вопросы, которые поднимаются в ходе переговоров, - это вопросы переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено", - подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, сенатор США от Республиканской партии Том Коттон назвал требование России отвести силы и инфраструктуру НАТО к границам 1997 года "абсурдным" и абсолютно неприемлемым, подчеркнув, что Кремль таким образом лишь демонстрирует отсутствие реальных намерений заключать мир. В своем публичном заявлении политик призвал Вашингтон и партнеров помочь Украине на поле боя доказать Владимиру Путину, что эту войну невозможно выиграть, а сам российский документ, датированный 10 ноября и распространенный без официального бланка или подписи, охарактеризовал как очередную попытку превратить дипломатический процесс в фарс.

Ранее западные СМИ сообщили, что в ходе закрытых переговоров с представителями США российская делегация выдвинула новые ультимативные тезисы, которые фактически повторяют требования Москвы накануне полномасштабного вторжения 2022 года. Подготовленный Кремлем документ предусматривает радикальный пересмотр европейской архитектуры безопасности и возвращение Североатлантического альянса к позициям 1997 года, что означало бы вывод иностранных военных контингентов и вооружения с территорий стран, присоединившихся к блоку позднее - в частности, из Польши, Венгрии, Чехии и стран Балтии.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский обозначил ключевые направления переговоров с США и союзниками по вопросу завершения войны, сосредоточив внимание на вопросах территориальной целостности, надежных гарантий безопасности и механизмах контроля за прекращением огня. Отдельно глава государства обратил внимание партнеров на критическую проблему со связью на фронте, поскольку в Украине уже пятые сутки подряд фиксируются перебои и ограничения скорости работы военной спутниковой сети Starshield (до 161 км/ч) вдоль линии соприкосновения и на временно оккупированных территориях, что мешает украинским дронам-перехватчикам эффективно уничтожать скоростные российские беспилотники.

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