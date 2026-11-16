Украину накроют морозы до -6 °C: в каких регионах будет холоднее всего

Читайте в материале:
- Будут ли осадки в Украине 16 ноября
- Где ночью будет холоднее всего
- Какая будет погода в Киеве
В понедельник, 16 ноября, Украина обойдется без осадков: в большинстве областей сохранится сухая погода с переменной облачностью, а днем воздух прогреется до +3…+8 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
Исключением станет запад страны. В Закарпатье синоптики прогнозируют небольшой дождь, в Прикарпатье осадки вероятны днем.
Порывы ветра в Карпатах и заморозки на востоке
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с. Сильнее всего он будет в Карпатах, где местами возможны порывы до 15–20 м/с.
Ночью в большинстве регионов температура держалась от -3 до +2 градусов. Холоднее всего было на востоке и северо-востоке, где термометры могли показывать до -6.
Самая тёплая ночь выдалась в Одесской области и Закарпатье: там температура составляла от +2 до +7 градусов.
Погода в Киеве
В столице, согласно прогнозной карте, ночью было от 0 до +2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +6…+8.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что погода в Украине на выходных, 14 и 15 ноября, будет переменчивой. Ожидаются колебания температуры и кратковременные дожди.
Синоптик Виталий Постригань заявлял, что 15–17 ноября Украина по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, поэтому значительных осадков в эти дни не ожидается. Ночью столбики термометров будут опускаться до -4...+1 градуса.
Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 градусов и ниже не исключены.
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