Век прожила и поразила всех: кому досталось огромное наследство пенсионерки

Для сотрудников учреждения новость оказалась настолько неожиданной, что поначалу они даже сомневались в ее достоверности.

https://glavred.info/oddities/vek-prozhila-i-porazila-vseh-komu-dostalos-ogromnoe-nasledstvo-pensionerki-10812410.html Ссылка скопирована

Пожилая женщина распорядилась своим состоянием весьма необычным образом / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Настоящий сюрприз ждал родственников Рут Эльзе Кристенсен после ее смерти

Женщина распорядилась своим состоянием весьма необычным образом

Более 70 лет она прожила в Америке, построила новую жизнь вдали от родных мест и практически никогда не теряла связи с Данией. Но настоящий сюрприз с наследством ждал родственников Рут Эльзе Кристенсен после ее смерти.

Оказалось, что пожилая женщина распорядилась своим состоянием весьма необычным образом: миллионное наследство досталось музею небольшого датского города, где она родилась, пишет Мeglepetes.

видео дня

Рут скончалась в США в 2025 году, когда ей был 101 год. После оглашения завещания выяснилось, что архив и музей Рингстеда получили 8 814 467 датских крон - около 1,3 млн долларов.

Для сотрудников учреждения новость оказалась настолько неожиданной, что поначалу они даже сомневались в ее достоверности.

Любовь увела ее из Дании на другой континентРут родилась в 1923 году в Бенлёсе, неподалеку от Рингстеда. В молодости она получила торговую специальность и работала в магазине женской одежды. Ее дальнейшая судьба изменилась после знакомства с Кристианом Вильгельмом Кристенсеном - уроженцем тех же датских мест, который был старше ее на десять лет.

В 1956 году женщина отправилась за возлюбленным в Соединенные Штаты. Там пара обосновалась и провела большую часть жизни. Сначала Рут занималась домашним хозяйством, а впоследствии работала кассиром в супермаркете.

Семейное благосостояние супругов формировалось благодаря предприимчивости Кристиана. Он восстанавливал старые автомобили и перепродавал их, а полученные деньги вкладывал в покупку и ремонт недвижимости, которую затем сдавал в аренду.

Несмотря на переезд за океан, супруги не забывали Данию и старались навещать ее ежегодно. Детей у них не было. Кристиан умер в 2004 году, но еще при жизни решил, что после смерти будет похоронен в Рингстеде. Спустя 21 год рядом с ним упокоилась и Рут.

Наследство, в которое музей сначала не поверил

О намерении женщины передать имущество датскому учреждению стало известно примерно за два года до завершения наследственных процедур. Из США пришло письмо с информацией о завещании.

Однако директор музея Вестшелланда Эскил Вагн Ольсен отнесся к сообщению настороженно. Обещание крупного состояния от человека, находящегося за границей, показалось ему подозрительным. Чтобы исключить возможное мошенничество, руководство обратилось к юристу.

Сначала сотрудники даже не предполагали, что речь идет о миллионах. Они рассчитывали получить небольшую сумму или какую-нибудь памятную вещь, связанную с историей города.

Настоящий масштаб подарка открылся лишь после поступления денег на счет учреждения. По словам директора, именно тогда он окончательно осознал, что невероятная история оказалась правдой.

/ tv2east.dk

Почему она выбрала именно родной город

Точного объяснения своего решения Рут не оставила, однако ее родственники считают, что ключ к разгадке кроется в особой привязанности к датским корням.

Племянница женщины Карен Кристенсен рассказала, что семья Рут была связана с Бенлёсе, где ее родители владели мельницей. Сама женщина всегда интересовалась историей и сохраняла теплые чувства к местам своего детства.

При этом она не забывала и Америку, особенно Пасадену, где прошла значительная часть ее жизни.

Карен также вспоминает, что тетя однажды призналась: возвращаться к суровым датским зимам ей совсем не хотелось. Возможно, именно поэтому она предпочла остаться за океаном, хотя душевная связь с родиной сохранялась до последних дней.

Как распорядятся неожиданным богатством

Полученные средства музей намерен использовать для проектов, связанных с Рингстедом. Руководство не собирается тратить деньги поспешно, поскольку рассчитывает превратить наследство в долгосрочную поддержку культурного развития города.

Одной из первых инициатив может стать завершение оцифровки старых аудиозаписей с воспоминаниями бывших жителей. Эти материалы сохранились на катушечных магнитофонных лентах и представляют историческую ценность.

Остальные направления финансирования определят позднее.

История Рут стала примером того, как человек может провести десятилетия вдали от родины, но так и не утратить с ней связь. Она не возвращалась жить в Данию, однако своим последним решением оставила родному городу гораздо больше, чем просто деньги, - возможность сохранить собственную историю для будущих поколений.

Неожиданное письмо о наследстве: удивительная история

Жительница Новой Зеландии оказалась на грани потери многомиллионного наследства, приняв неожиданное известие о деньгах за очередную попытку мошенничества. Лишь после беседы с родственницей она решила разобраться в ситуации и обнаружила, что действительно является одной из наследниц состояния своей дальней родственницы, проживавшей в Великобритании.



Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред