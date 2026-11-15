Век прожила и поразила всех: кому досталось огромное наследство пенсионерки

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- Настоящий сюрприз ждал родственников Рут Эльзе Кристенсен после ее смерти
- Женщина распорядилась своим состоянием весьма необычным образом
Более 70 лет она прожила в Америке, построила новую жизнь вдали от родных мест и практически никогда не теряла связи с Данией. Но настоящий сюрприз с наследством ждал родственников Рут Эльзе Кристенсен после ее смерти.
Оказалось, что пожилая женщина распорядилась своим состоянием весьма необычным образом: миллионное наследство досталось музею небольшого датского города, где она родилась, пишет Мeglepetes.
Рут скончалась в США в 2025 году, когда ей был 101 год. После оглашения завещания выяснилось, что архив и музей Рингстеда получили 8 814 467 датских крон - около 1,3 млн долларов.
Для сотрудников учреждения новость оказалась настолько неожиданной, что поначалу они даже сомневались в ее достоверности.
Любовь увела ее из Дании на другой континентРут родилась в 1923 году в Бенлёсе, неподалеку от Рингстеда. В молодости она получила торговую специальность и работала в магазине женской одежды. Ее дальнейшая судьба изменилась после знакомства с Кристианом Вильгельмом Кристенсеном - уроженцем тех же датских мест, который был старше ее на десять лет.
В 1956 году женщина отправилась за возлюбленным в Соединенные Штаты. Там пара обосновалась и провела большую часть жизни. Сначала Рут занималась домашним хозяйством, а впоследствии работала кассиром в супермаркете.
Семейное благосостояние супругов формировалось благодаря предприимчивости Кристиана. Он восстанавливал старые автомобили и перепродавал их, а полученные деньги вкладывал в покупку и ремонт недвижимости, которую затем сдавал в аренду.
Несмотря на переезд за океан, супруги не забывали Данию и старались навещать ее ежегодно. Детей у них не было. Кристиан умер в 2004 году, но еще при жизни решил, что после смерти будет похоронен в Рингстеде. Спустя 21 год рядом с ним упокоилась и Рут.
Наследство, в которое музей сначала не поверил
О намерении женщины передать имущество датскому учреждению стало известно примерно за два года до завершения наследственных процедур. Из США пришло письмо с информацией о завещании.
Однако директор музея Вестшелланда Эскил Вагн Ольсен отнесся к сообщению настороженно. Обещание крупного состояния от человека, находящегося за границей, показалось ему подозрительным. Чтобы исключить возможное мошенничество, руководство обратилось к юристу.
Сначала сотрудники даже не предполагали, что речь идет о миллионах. Они рассчитывали получить небольшую сумму или какую-нибудь памятную вещь, связанную с историей города.
Настоящий масштаб подарка открылся лишь после поступления денег на счет учреждения. По словам директора, именно тогда он окончательно осознал, что невероятная история оказалась правдой.
Почему она выбрала именно родной город
Точного объяснения своего решения Рут не оставила, однако ее родственники считают, что ключ к разгадке кроется в особой привязанности к датским корням.
Племянница женщины Карен Кристенсен рассказала, что семья Рут была связана с Бенлёсе, где ее родители владели мельницей. Сама женщина всегда интересовалась историей и сохраняла теплые чувства к местам своего детства.
При этом она не забывала и Америку, особенно Пасадену, где прошла значительная часть ее жизни.
Карен также вспоминает, что тетя однажды призналась: возвращаться к суровым датским зимам ей совсем не хотелось. Возможно, именно поэтому она предпочла остаться за океаном, хотя душевная связь с родиной сохранялась до последних дней.
Как распорядятся неожиданным богатством
Полученные средства музей намерен использовать для проектов, связанных с Рингстедом. Руководство не собирается тратить деньги поспешно, поскольку рассчитывает превратить наследство в долгосрочную поддержку культурного развития города.
Одной из первых инициатив может стать завершение оцифровки старых аудиозаписей с воспоминаниями бывших жителей. Эти материалы сохранились на катушечных магнитофонных лентах и представляют историческую ценность.
Остальные направления финансирования определят позднее.
История Рут стала примером того, как человек может провести десятилетия вдали от родины, но так и не утратить с ней связь. Она не возвращалась жить в Данию, однако своим последним решением оставила родному городу гораздо больше, чем просто деньги, - возможность сохранить собственную историю для будущих поколений.
Неожиданное письмо о наследстве: удивительная история
Жительница Новой Зеландии оказалась на грани потери многомиллионного наследства, приняв неожиданное известие о деньгах за очередную попытку мошенничества. Лишь после беседы с родственницей она решила разобраться в ситуации и обнаружила, что действительно является одной из наследниц состояния своей дальней родственницы, проживавшей в Великобритании.
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