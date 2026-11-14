Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

Алексей Тесля
14 ноября 2026, 22:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия настаивает на том, чтобы Великобритания не использовала свой ядерный потенциал для защиты других европейских государств.
Путин, Кремль
Крмель выдвинул новые требования / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

  • РФ требует от Британии отказаться от использования ядерного оружия для защиты
  • Кремль предлагает Вашингтону разделить Европу на сферы влияния

Российский диктатор Владимир Путин требует от Великобритании отказаться от использования ядерного оружия для защиты других европейских стран.

Это требование вошло в перечень предложений Москвы по прекращению войны в Украине, пишет The Telegraph.

видео дня

По информации издания, Россия настаивает на том, чтобы Великобритания не использовала свой ядерный потенциал для защиты других европейских государств.

Отмечается, что Великобритания - единственная европейская страна, располагающая подводными лодками с ядерным оружием для обеспечения коллективной обороны НАТО.

В то же время британский премьер-министр Энди Бернем подчеркнул, что вопрос безопасности Европы не может быть предметом договоренностей с Россией.

Среди других требований Москвы - вывод сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, исключение Финляндии из Альянса и обязательство не направлять западные войска в Украину.

По данным The Telegraph, Россия готова рассматривать возможность прекращения огня только при выполнении своих требований.

Москва также требует прекратить поставки Украине западного оружия, военной техники и другой продукции. Еще одно условие - отказ Украины от перспективы вступления в НАТО.

Кроме того, Кремль стремится сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями после завершения войны.

В то же время Россия якобы готова не препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз. Однако при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.

Кремль хочет раздела Европы

Москва предложила США вернуться к отношениям по модели "холодной войны" и разделить Европу на сферы влияния, сообщает The Moscow Times.

Как отметило издание, делегация РФ в ходе переговоров в Абу-Даби и во время встречи в Москве выступила за возвращение к модели противостояния 1946-1991 годов.

По замыслу Кремля, это предполагает разделение Европы на зоны влияния и контроль Москвы над обновленной версией Варшавского договора, что, по мнению российской стороны, должно стать "основой неделимой архитектуры безопасности".

Представители Кремля стремятся достичь мира с Украиной на собственных условиях, требуя официального отказа от вступления в НАТО, передачи в состав РФ обеих областей Донбасса и сокращение оборонных возможностей Украины.

Кроме того, Москва требует от НАТО возвращения к границам 1997 г. с отводом инфраструктуры из 16 стран и отказа от активности в Центральной Азии.

"Мне бы не хотелось так думать, что мы переходим к какой-то "холодной войне", и уверен, этого никто не хочет", - заявлял ранее российский диктатор Владимир Путин.

Зеленский раскрыл замысел РФ: чего добивается Путин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва намерена добиться масштабного пересмотра европейской геополитической карты. В числе государств, которые потенциально могут оказаться в сфере российских притязаний, он назвал Финляндию, Швецию, Венгрию и страны Балтии, на территории которых размещены американские военные контингенты. Об этом глава государства рассказал журналистам.

По словам Зеленского, в ходе обсуждений с американской стороной затрагивалась возможность формирования новой архитектуры безопасности в Европе после окончания войны. При этом российское руководство, как отметил президент, также заинтересовано в изменении существующего порядка на континенте. Украинский лидер рассматривает возможное изменение государственных границ как элемент более масштабной стратегии Кремля, направленной на переустройство европейского пространства.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

23:55Мир
Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:50Мир
Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

22:00Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Последние новости

01:30

Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

14 ноября, суббота
23:55

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

22:50

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:22

Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в историиВидео

22:00

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
21:57

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в домеВидео

21:44

День святого Николая-2026: когда празднуют и какие традиции соблюдают украинцы

21:11

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

20:59

Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

Реклама
20:28

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

20:25

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

19:55

Простое решене главной проблемы водителей: как предотвратить запотевание стеклаВидео

19:49

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причинымнение

19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

19:05

Большинство киевлян может остаться без горячей воды: кому грозит отключение

18:55

Скрытый контроль на дорогах расширят: где появятся авто-"фантомы" полиции

18:51

Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году

18:36

Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

18:28

Условий пока нет: в Раде дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

Реклама
18:23

Вселенная готовит награду: три знака зодиака скоро сорвут куш

18:19

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

17:58

Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счетаВидео

17:40

Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

17:35

Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

17:25

"Было больно": Фреймут показала изменения после пластической операции

17:21

Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью

17:08

В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление

17:07

"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

17:04

Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

17:00

В Запорожье десятки пострадавших после ударов РФ, среди раненых - детиФото

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

Реклама
15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять