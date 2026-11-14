Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

Россия настаивает на том, чтобы Великобритания не использовала свой ядерный потенциал для защиты других европейских государств.

https://glavred.info/world/ultimatum-britanii-i-razdel-evropy-smi-uznali-glavnye-hotelki-putina-10812275.html Ссылка скопирована

Крмель выдвинул новые требования / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

РФ требует от Британии отказаться от использования ядерного оружия для защиты

Кремль предлагает Вашингтону разделить Европу на сферы влияния

Российский диктатор Владимир Путин требует от Великобритании отказаться от использования ядерного оружия для защиты других европейских стран.

Это требование вошло в перечень предложений Москвы по прекращению войны в Украине, пишет The Telegraph.

видео дня

По информации издания, Россия настаивает на том, чтобы Великобритания не использовала свой ядерный потенциал для защиты других европейских государств.

Отмечается, что Великобритания - единственная европейская страна, располагающая подводными лодками с ядерным оружием для обеспечения коллективной обороны НАТО.

В то же время британский премьер-министр Энди Бернем подчеркнул, что вопрос безопасности Европы не может быть предметом договоренностей с Россией.

Среди других требований Москвы - вывод сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, исключение Финляндии из Альянса и обязательство не направлять западные войска в Украину.

По данным The Telegraph, Россия готова рассматривать возможность прекращения огня только при выполнении своих требований.

Москва также требует прекратить поставки Украине западного оружия, военной техники и другой продукции. Еще одно условие - отказ Украины от перспективы вступления в НАТО.

Кроме того, Кремль стремится сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями после завершения войны.

В то же время Россия якобы готова не препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз. Однако при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.

Кремль хочет раздела Европы

Москва предложила США вернуться к отношениям по модели "холодной войны" и разделить Европу на сферы влияния, сообщает The Moscow Times.

Как отметило издание, делегация РФ в ходе переговоров в Абу-Даби и во время встречи в Москве выступила за возвращение к модели противостояния 1946-1991 годов.

По замыслу Кремля, это предполагает разделение Европы на зоны влияния и контроль Москвы над обновленной версией Варшавского договора, что, по мнению российской стороны, должно стать "основой неделимой архитектуры безопасности".

Представители Кремля стремятся достичь мира с Украиной на собственных условиях, требуя официального отказа от вступления в НАТО, передачи в состав РФ обеих областей Донбасса и сокращение оборонных возможностей Украины.

Кроме того, Москва требует от НАТО возвращения к границам 1997 г. с отводом инфраструктуры из 16 стран и отказа от активности в Центральной Азии.

"Мне бы не хотелось так думать, что мы переходим к какой-то "холодной войне", и уверен, этого никто не хочет", - заявлял ранее российский диктатор Владимир Путин.

Зеленский раскрыл замысел РФ: чего добивается Путин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва намерена добиться масштабного пересмотра европейской геополитической карты. В числе государств, которые потенциально могут оказаться в сфере российских притязаний, он назвал Финляндию, Швецию, Венгрию и страны Балтии, на территории которых размещены американские военные контингенты. Об этом глава государства рассказал журналистам.

По словам Зеленского, в ходе обсуждений с американской стороной затрагивалась возможность формирования новой архитектуры безопасности в Европе после окончания войны. При этом российское руководство, как отметил президент, также заинтересовано в изменении существующего порядка на континенте. Украинский лидер рассматривает возможное изменение государственных границ как элемент более масштабной стратегии Кремля, направленной на переустройство европейского пространства.

/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред