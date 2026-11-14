Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

Главное:
- РФ требует от Британии отказаться от использования ядерного оружия для защиты
- Кремль предлагает Вашингтону разделить Европу на сферы влияния
Российский диктатор Владимир Путин требует от Великобритании отказаться от использования ядерного оружия для защиты других европейских стран.
Это требование вошло в перечень предложений Москвы по прекращению войны в Украине, пишет The Telegraph.
По информации издания, Россия настаивает на том, чтобы Великобритания не использовала свой ядерный потенциал для защиты других европейских государств.
Отмечается, что Великобритания - единственная европейская страна, располагающая подводными лодками с ядерным оружием для обеспечения коллективной обороны НАТО.
В то же время британский премьер-министр Энди Бернем подчеркнул, что вопрос безопасности Европы не может быть предметом договоренностей с Россией.
Среди других требований Москвы - вывод сил НАТО из Восточной Европы и стран Балтии, исключение Финляндии из Альянса и обязательство не направлять западные войска в Украину.
По данным The Telegraph, Россия готова рассматривать возможность прекращения огня только при выполнении своих требований.
Москва также требует прекратить поставки Украине западного оружия, военной техники и другой продукции. Еще одно условие - отказ Украины от перспективы вступления в НАТО.
Кроме того, Кремль стремится сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями после завершения войны.
В то же время Россия якобы готова не препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз. Однако при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.
Кремль хочет раздела Европы
Москва предложила США вернуться к отношениям по модели "холодной войны" и разделить Европу на сферы влияния, сообщает The Moscow Times.
Как отметило издание, делегация РФ в ходе переговоров в Абу-Даби и во время встречи в Москве выступила за возвращение к модели противостояния 1946-1991 годов.
По замыслу Кремля, это предполагает разделение Европы на зоны влияния и контроль Москвы над обновленной версией Варшавского договора, что, по мнению российской стороны, должно стать "основой неделимой архитектуры безопасности".
Представители Кремля стремятся достичь мира с Украиной на собственных условиях, требуя официального отказа от вступления в НАТО, передачи в состав РФ обеих областей Донбасса и сокращение оборонных возможностей Украины.
Кроме того, Москва требует от НАТО возвращения к границам 1997 г. с отводом инфраструктуры из 16 стран и отказа от активности в Центральной Азии.
"Мне бы не хотелось так думать, что мы переходим к какой-то "холодной войне", и уверен, этого никто не хочет", - заявлял ранее российский диктатор Владимир Путин.
Зеленский раскрыл замысел РФ: чего добивается Путин
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москва намерена добиться масштабного пересмотра европейской геополитической карты. В числе государств, которые потенциально могут оказаться в сфере российских притязаний, он назвал Финляндию, Швецию, Венгрию и страны Балтии, на территории которых размещены американские военные контингенты. Об этом глава государства рассказал журналистам.
По словам Зеленского, в ходе обсуждений с американской стороной затрагивалась возможность формирования новой архитектуры безопасности в Европе после окончания войны. При этом российское руководство, как отметил президент, также заинтересовано в изменении существующего порядка на континенте. Украинский лидер рассматривает возможное изменение государственных границ как элемент более масштабной стратегии Кремля, направленной на переустройство европейского пространства.
Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.
Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.
Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.
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