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Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

Руслана Заклинская
14 ноября 2026, 13:36
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Премьер страны сослался на дефицит бюджета, но готов обсудить вопрос об оказании помощи болгарской общине в Украине.
Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине
Военные ВСУ и премьер Болгарии Румен Радев / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр имени Романа Великого, Википедия

Главное из заявления Радева:

  • Болгария не будет поставлять Украине оружие с армейских складов
  • В новом раунде финансирования ЕС страна участвовать не будет
  • София готова к гуманитарным механизмам для болгар в Украине

Болгария больше не поставляет Украине оружие и боеприпасы со складов своей армии и не будет участвовать в новом раунде европейского финансирования для Киева. Причина в том, что страна находится в процедуре чрезмерного дефицита. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает болгарское издание Debati.bg.

"Мы больше не предоставляем оружие и боеприпасы со складов болгарской армии", - сказал Радев.

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По данным издания, София не будет препятствовать другим странам ЕС в принятии собственных решений о финансовой помощи Украине. В то же время Болгария готова обсуждать механизмы, которые гарантировали бы использование средств исключительно на гуманитарные нужды, электроснабжение и медицинскую помощь, а не на закупку вооружения.

Почему Болгария прекратила поставки оружия Украине

Радев пояснил, что в нынешней ситуации у страны нет финансовых ресурсов для новых взносов. Еще 20 октября он заявлял, что Болгария не может присоединиться к запросу Киева на 70 млрд евро, сообщало болгарское агентство БТА.

"Болгария не может внести вклад в эти 70 миллиардов евро", - сказал тогда премьер.

Что касается оружия, то, как пишет румынское издание G4Media, болгарские оборонные предприятия экспортировали вооружение в очень больших объемах в 2022 и 2023 годах. Впоследствии показатели снизились, а, по словам Радева, спрос сместился с боеприпасов на беспилотники.

Что Болгария предлагает вместо военной помощи

Болгария - страна ЕС с самой многочисленной исторической общиной в Украине. Если София выступит гарантом помощи, Радев будет настаивать на механизмах, которые позволят направлять средства непосредственно болгарской общине на образование, здравоохранение, электроэнергию и отопление.

Премьер также объяснил, почему Болгария поддержала Дублинскую декларацию о принципах европейской безопасности с оговорками. Как сообщает болгарский портал News.bg со ссылкой на телеканал BNT, претензии касаются формулировок в свете уже начавшихся переговоров.

"Мы поддержали эту декларацию с оговорками только в преамбуле", - заявил Радев.

Он также сказал, что не приемлет навязывания мира с позиции силы, хотя войну против Украины развязала страна-агрессор Россия.

"Мы очень обеспокоены тем, что каждый день в этой войне продолжают гибнуть и болгары", - добавил премьер.

Будет ли Болгария блокировать решения ЕС по Украине

Аналитик программы европейской устойчивости German Marshall Fund Димитар Керанов еще весной, после победы партии Радева на выборах, в комментарии Kyiv Independent прогнозировал, что отношения Софии с Киевом станут более прохладными, но без резкого разворота.

"Украине следует ожидать охлаждения, а не разворота", - отметил он.

Говоря о стиле Радева, эксперт противопоставил его открытой конфронтации, которую практикуют некоторые другие европейские политики.

"Инстинкты Радева иные - уступчивость из-за паралича, а не конфронтация", - пояснил Керанов.

В то же время аналитик не ожидал, что София станет препятствием для совместных решений Евросоюза.

"Он не будет использовать право вето Болгарии, чтобы блокировать решения ЕС по Украине", - подытожил эксперт.

Болгария и Украина - новости по теме

Как сообщал Главред, решение сократить поддержку Украины приняла не только Болгария. Польша приостановила взносы в программу PURL, в рамках которой союзники закупают для Украины американское оружие. Механизм PURL действует под эгидой НАТО и финансируется европейскими партнерами.

В апреле 2025 года Болгария приняла еще одно неприятное для Киева решение. Тогда вице-премьер Атанас Зафиров заявил, что страна не продаст Украине реакторы для Хмельницкой АЭС.

Еще в июле 2024 года Болгария выступила с мирными инициативами. Тогдашний и. о. премьера Димитар Главчев предложил начать мирные переговоры, на что Украина дала резкий ответ. МИД Украины отклонил посредничество Болгарии и призвал не использовать войну во внутриполитических целях.

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